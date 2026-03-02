Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

НБУ оприлюднив свіжий курс валют на вівторок.

Курс валют в Україні на 3 березня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

На вівторок, 3 березня, Національний банк України послабив гривню щодо долара. Водночас національна валюта зміцнилася стосовно євро та польського злотого. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара встановлено на рівні 43,23 грн/дол., тоді як у понеділок, 2 березня, він становив 43,10 грн/дол. Таким чином, американська валюта подорожчала на 13 копійок.

Євро, навпаки, подешевшав до 50,60 грн/євро проти 50,87 грн/євро днем раніше. Єдина європейська валюта втратила 27 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,32/43,35 грн/дол., а євро - 50,71/50,73 грн/євро.

Курс злотого на 3 березня

Курс польського злотого також знизився - до 11,94 грн порівняно з 12,04 грн у понеділок. Злотий подешевшав на 10 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют цього тижня - прогноз банкіра

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН розповів, що попри енергетичні виклики, ситуація на валютному ринку України залишається стабільною. За його словами, баланс попиту і пропозиції вирівнюється завдяки податковому періоду.

Банкір прогнозує, що цього тижня волатильність зменшиться, ризик різкого знецінення долара мінімальний. Базові орієнтири: долар близько 43 грн, євро - понад 51 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 2 березня, гривня зміцнилася до долара, євро та злотого. Долар подешевшав до 43,10 грн, євро - до 50,87 грн.

Валютні резерви Національний банк України у 2026 році залишатимуться високими завдяки очікуваним у другому кварталі траншам від ЄС та Міжнародний валютний фонд. Економіст Олександр Хмелевський зазначив, що закладений у бюджеті курс 45,7 грн/дол. дозволяє НБУ проводити плавну девальвацію гривні.

Водночас у Unex Bank вважають, що через тиск на долар на світовому ринку та достатні резерви гривня найближчим часом може дещо зміцнитися або залишатися у вузькому діапазоні.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

