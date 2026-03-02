"Багатодітна мама": зірка "Кріпосної" повідомила радісну новину

Ви дізнаєтеся:
Українська актриса і зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна поділилася з шанувальниками радісною новиною. Знаменитість стала мамою втретє, про що розповіла в Instagram.
Актриса опублікувала перші фотографії зі своїм малюком. Анна сфотографувалася в палаті пологового будинку, тримаючи на руках новонародженого сина. Виявилося, що знаменитість народила ще минулого тижня, але вирішила повідомити про це тільки зараз.
"Багатодітна мама в чаті. Синочок. 26.02.2026. Загадала бажання саме на цю дату", — написала Сагайдачна.
Зірка поки не показала обличчя дитини — на фотографіях малюк прикриває його ручкою. Незважаючи на це, шанувальники залишилися в захваті від новини. З поповненням у родині актрису привітали і зіркові колеги.
"Вітаю", — прокоментував фото Артур Логай.
"Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим і щасливим!", — побажала Анастасія Цимбалару.
"Вітання мамі і синочку", — висловилася Антоніна Хижняк.
"Анічка, вітаю", — написала Наталка Денисенко.
Про особу: Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна - українська актриса кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.
