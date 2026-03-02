"Багатодітна мама": зірка "Кріпосної" повідомила радісну новину

Анна Сагайдачна стала мамою втретє.

Анна Сагайдачна народила сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сагайдачна

Українська актриса і зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна поділилася з шанувальниками радісною новиною. Знаменитість стала мамою втретє, про що розповіла в Instagram.

Актриса опублікувала перші фотографії зі своїм малюком. Анна сфотографувалася в палаті пологового будинку, тримаючи на руках новонародженого сина. Виявилося, що знаменитість народила ще минулого тижня, але вирішила повідомити про це тільки зараз.

"Багатодітна мама в чаті. Синочок. 26.02.2026. Загадала бажання саме на цю дату", — написала Сагайдачна.

Анна Сагайдачна стала багатодітною матір'ю / фото: instagram.com, Анна Сагайдачна

Зірка поки не показала обличчя дитини — на фотографіях малюк прикриває його ручкою. Незважаючи на це, шанувальники залишилися в захваті від новини. З поповненням у родині актрису привітали і зіркові колеги.

"Вітаю", — прокоментував фото Артур Логай.

"Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим і щасливим!", — побажала Анастасія Цимбалару.

"Вітання мамі і синочку", — висловилася Антоніна Хижняк.

Українські актори привітали Анну Сагайдачну / скрін з Instagram

"Анічка, вітаю", — написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко привітала Сагайдачну / скрін з Instagram

Про особу: Анна Сагайдачна Анна Сагайдачна - українська актриса кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

