Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі / коллаж: Главред, фото: Міноборони, t.me/Denys_Smyhal

Коротко:

Місцезнаходження низки підприємств тримається в секреті

Співробітники дотримуються суворих заходів безпеки

Через чотири роки після початку повномасштабної війни потік військових технологій між Україною і Заходом змінив напрямок: тепер вже українські розробки масштабуються на європейських підприємствах. Про це пише The Wall Street Journal.

Якщо в 2022 році західні оборонні компанії активно постачали Києву сучасне озброєння, то сьогодні європейські виробники впроваджують рішення, що пройшли випробування на полі бою в Україні.

Українські дрони - на виробництві в Німеччині

Недалеко від Мюнхена розпочав роботу новий завод, де випускають безпілотники Linza, створені на базі українських технологій. Апарати оснащуються модулями захисту від радіоелектронної боротьби української розробки, використовують штучний інтелект для навігації і можуть виконувати розвідувальні завдання, доставляти вантажі або встановлювати міни.

Виробнича лінія поки орієнтована на постачання української армії, проте після виходу на повну потужність підприємство планує працювати і на широкий європейський оборонний ринок.

Завод був відкритий в лютому за участю президента України Володимира Зеленського і міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. За даними видання, це одне з щонайменше десяти спільних підприємств, які українські та європейські оборонні компанії мають намір запустити до кінця року. Близько 80% співробітників нового виробництва - українці, які переїхали до Німеччини після початку вторгнення або проживали там раніше.

У день відкриття також було оголошено про партнерство між компанією-розробником ПЗ для безпілотників Auterion (працює в Німеччині та США) і українським виробником дронів Airlogix. Проект отримає сотні мільйонів євро німецьких субсидій і передбачає випуск БПЛА середнього радіусу дії з ШІ-управлінням для України, Німеччини та інших країн НАТО.

Модель "Build With Ukraine"

Європейські країни активно переймають український фронтовий досвід, адаптуючи армії НАТО до умов сучасного поля бою, де домінують безпілотники і засоби РЕБ, а технологічна перевага може зникнути за лічені місяці.

Ініціатива "Build With Ukraine" дозволяє поєднувати державне фінансування європейських країн з українськими технологічними рішеннями. Для Києва це означає додаткове озброєння, оплачене союзниками, а для Європи - модернізацію оборонної промисловості та завантаження простоюючих потужностей.

У Данії українська компанія Fire Point запускає підприємство з виробництва ракетного палива. Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин зазначив, що така модель посилює українську армію і одночасно допомагає європейським країнам зміцнювати власну оборону.

Від українських майстерень - до баварських заводів

Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що Україна стала найбільшим у світі випробувальним полігоном сучасних озброєнь, де інновації впроваджуються безпрецедентно швидко. За її словами, Німеччина має намір об'єднати фінансові ресурси та промисловий потенціал з українськими військовими технологіями.

Цього року Берлін виділив понад 11 млрд євро на підтримку оборони України, з яких до 2 млрд спрямують на субсидування спільного оборонного виробництва в Україні та Німеччині.

Українські виробники за роки війни значно посилили компетенції в розробці далекобійних БПЛА, морських дронів і ракетних систем. Однак через регулярні російські атаки підприємства змушені працювати в умовах постійних ризиків і перебоїв з електроенергією, а також бути готовими до швидкої релокації.

Водночас навіть у Європі зберігаються загрози безпеці. Представники компаній визнають, що, хоча ризик ракетних ударів відсутній, залишаються побоювання щодо можливого промислового шпигунства. Тому місце розташування низки підприємств тримається в секреті, а співробітники дотримуються суворих заходів безпеки.

Українська зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України презентувала оновлену версію морських безекіпажних платформ "Sea Baby", які вже довели свою ефективність в бойових умовах. Ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

Концерн Toloka представив великий морський дрон довжиною 12 метрів - це лише один з декількох апаратів в їх лінійці. Відомо як мінімум про три підводні дрони цього сімейства, призначені для роботи на ближніх, середніх і далеких дистанціях.

Крім того, британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і вже працює над створенням автономного ударного безпілотного літального апарату дальньої дії під назвою Trypillian SSG.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 року Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

