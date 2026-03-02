Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

Віталій Кірсанов
2 березня 2026, 13:43
Недалеко від Мюнхена розпочав роботу новий завод, де випускають безпілотники Linza, створені на базі українських технологій.
Украина расширяет военное производство на секретных заводах в Европе
Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі / коллаж: Главред, фото: Міноборони, t.me/Denys_Smyhal

Коротко:

  • Українські дрони - на виробництві в Німеччині
  • Місцезнаходження низки підприємств тримається в секреті
  • Співробітники дотримуються суворих заходів безпеки

Через чотири роки після початку повномасштабної війни потік військових технологій між Україною і Заходом змінив напрямок: тепер вже українські розробки масштабуються на європейських підприємствах. Про це пише The Wall Street Journal.

Якщо в 2022 році західні оборонні компанії активно постачали Києву сучасне озброєння, то сьогодні європейські виробники впроваджують рішення, що пройшли випробування на полі бою в Україні.

відео дня

Українські дрони - на виробництві в Німеччині

Недалеко від Мюнхена розпочав роботу новий завод, де випускають безпілотники Linza, створені на базі українських технологій. Апарати оснащуються модулями захисту від радіоелектронної боротьби української розробки, використовують штучний інтелект для навігації і можуть виконувати розвідувальні завдання, доставляти вантажі або встановлювати міни.

Виробнича лінія поки орієнтована на постачання української армії, проте після виходу на повну потужність підприємство планує працювати і на широкий європейський оборонний ринок.

Завод був відкритий в лютому за участю президента України Володимира Зеленського і міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. За даними видання, це одне з щонайменше десяти спільних підприємств, які українські та європейські оборонні компанії мають намір запустити до кінця року. Близько 80% співробітників нового виробництва - українці, які переїхали до Німеччини після початку вторгнення або проживали там раніше.

У день відкриття також було оголошено про партнерство між компанією-розробником ПЗ для безпілотників Auterion (працює в Німеччині та США) і українським виробником дронів Airlogix. Проект отримає сотні мільйонів євро німецьких субсидій і передбачає випуск БПЛА середнього радіусу дії з ШІ-управлінням для України, Німеччини та інших країн НАТО.

Модель "Build With Ukraine"

Європейські країни активно переймають український фронтовий досвід, адаптуючи армії НАТО до умов сучасного поля бою, де домінують безпілотники і засоби РЕБ, а технологічна перевага може зникнути за лічені місяці.

Ініціатива "Build With Ukraine" дозволяє поєднувати державне фінансування європейських країн з українськими технологічними рішеннями. Для Києва це означає додаткове озброєння, оплачене союзниками, а для Європи - модернізацію оборонної промисловості та завантаження простоюючих потужностей.

У Данії українська компанія Fire Point запускає підприємство з виробництва ракетного палива. Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин зазначив, що така модель посилює українську армію і одночасно допомагає європейським країнам зміцнювати власну оборону.

Від українських майстерень - до баварських заводів

Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що Україна стала найбільшим у світі випробувальним полігоном сучасних озброєнь, де інновації впроваджуються безпрецедентно швидко. За її словами, Німеччина має намір об'єднати фінансові ресурси та промисловий потенціал з українськими військовими технологіями.

Цього року Берлін виділив понад 11 млрд євро на підтримку оборони України, з яких до 2 млрд спрямують на субсидування спільного оборонного виробництва в Україні та Німеччині.

Українські виробники за роки війни значно посилили компетенції в розробці далекобійних БПЛА, морських дронів і ракетних систем. Однак через регулярні російські атаки підприємства змушені працювати в умовах постійних ризиків і перебоїв з електроенергією, а також бути готовими до швидкої релокації.

Водночас навіть у Європі зберігаються загрози безпеці. Представники компаній визнають, що, хоча ризик ракетних ударів відсутній, залишаються побоювання щодо можливого промислового шпигунства. Тому місце розташування низки підприємств тримається в секреті, а співробітники дотримуються суворих заходів безпеки.

Українська зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України презентувала оновлену версію морських безекіпажних платформ "Sea Baby", які вже довели свою ефективність в бойових умовах. Ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

Концерн Toloka представив великий морський дрон довжиною 12 метрів - це лише один з декількох апаратів в їх лінійці. Відомо як мінімум про три підводні дрони цього сімейства, призначені для роботи на ближніх, середніх і далеких дистанціях.

Крім того, британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і вже працює над створенням автономного ударного безпілотного літального апарату дальньої дії під назвою Trypillian SSG.

Читайте також:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 року Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони балістичні ракети крилаті ракети Міноборони України новини України новини України та світу Морські дрони
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

13:47Синоптик
Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

13:43Україна
В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

13:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Останні новини

14:32

Нову назву вже нанесли на карти: яке місто ледь не назвали на честь Леніна

14:15

Від попелиці і навіть колорадського жука: яку квітку посадити на городі від шкідників

13:47

Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

13:43

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

13:42

Урожаю яблук, груш і вишень не буде: що потрібно зробити в саду після морозів

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
13:17

"Щось у них несеться": Позитив заговорив про роман колишньої дружини і Потапа

13:07

В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

12:57

Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"Відео

12:43

Вечеря за дві секунди: паста, від якої всі будуть у захватіВідео

Реклама
12:34

Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

12:33

"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

12:14

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста

12:01

У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго назвало причину

11:58

Перманентний макіяж: що приховують майстри і чого бояться клієнтки

11:54

"Багатодітна мама": зірка "Кріпосної" повідомила радісну новину

11:43

Максим Галкін підняв усіх на вуха: що він зробив для Алли Пугачової

11:38

Нова турецька драма "Сльози Дженнет" на телеканалі Бігуді: коли дивитися

11:23

Щоб сукуленти не тягнулися вгору: як і коли потрібно проводити обрізку

11:10

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

11:04

Один продукт категорично заборонено давати собакам: ветеринар розкрив правду

Реклама
11:01

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"Відео

10:56

Чому 3 березня не можна брати або давати гроші в борг: яке церковне свято

10:40

Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить

10:29

"Відспівувала": Галкін розкрив, навіщо Пугачова поверталася до РФ

10:18

Відлякують жуків і збільшать урожай: які рослини потрібно посадити поруч з картоплеюВідео

10:03

Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ

09:49

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

09:14

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

09:13

Не відрізнити: зрадниця Лорак з'явилася з дочкою-копією і чоловіком

08:47

Березень 2026 року переверне життя чотирьох знаків зодіаку: їм світить великий достаток

08:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

08:18

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у БританіїВідео

08:12

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:20

"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

06:54

РФ відмовилася допомагати своєму союзнику: Семиволос - про "відмазку" КремляПогляд

06:49

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

05:55

"Нас з Настею тягне": Потап розкрив, коли повернеться в Україну

05:03

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні серфінгіста за 43 с

Реклама
03:32

Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну датуВідео

03:07

Дорослі сини зіркової матері: як виглядають діти Брітні Спірс

02:35

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

02:33

Сенсація з космосу: гігантська зірка несподівано змінила колір і температуру

02:18

Лютий змінив фронт: скільки територій окупувала РФ — аналіз DeepState

01:31

58-річний всесвітньо відомий діджей вчетверте став батьком

00:55

"Все йде за планом": Трамп зробив заяву щодо термінів операції в Ірані

00:48

Анна Сєдокова загриміла до лікарні - подробиці

00:00

Тюльпани стоятимуть значно довше — п’ять простих лайфхаків до 8 березняВідео

01 березня, неділя
23:52

Міцні гени: ексдружина Кличка показала їхню спільну доньку

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти