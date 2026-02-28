Рус
ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

Олексій Тесля
28 лютого 2026, 16:34
Під час операції розвідники знищили ворожі вогневі споруди, живу силу та місця зберігання боєприпасів окупантів.
Стало відомо про успіх ЗСУ на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Прорвана лінія оборони противника на Олександрівському напрямку
  • Розвідники знищили ворожі вогневі споруди та живу силу РФ

Бійці Збройних сил України прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

Вдалими діями відзначилися військові розвідувальні групи "CG132" 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.

У повідомленні уточнюється, що під час операції розвідники знищили ворожі вогневі споруди, живу силу і місця зберігання боєприпасів окупантів.

"Це дозволило зірвати плани ворога щодо подальшого наступу, а також відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Дані Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України уточнили інформацію про бої на Олександрівському напрямку. "На Олександрівському напрямку противник атакував тричі в районах Тернового і Злагоди", - уточнюється в повідомленні.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна Росії та України
