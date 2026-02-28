ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

Під час операції розвідники знищили ворожі вогневі споруди, живу силу та місця зберігання боєприпасів окупантів.

https://glavred.net/ukraine/vsu-prorvali-liniyu-fronta-i-otkryli-vazhnyy-placdarm-nazvano-napravlenie-10744904.html Посилання скопійоване

Стало відомо про успіх ЗСУ на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

Прорвана лінія оборони противника на Олександрівському напрямку

Розвідники знищили ворожі вогневі споруди та живу силу РФ

Бійці Збройних сил України прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

Вдалими діями відзначилися військові розвідувальні групи "CG132" 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України.

відео дня

У повідомленні уточнюється, що під час операції розвідники знищили ворожі вогневі споруди, живу силу і місця зберігання боєприпасів окупантів.

"Це дозволило зірвати плани ворога щодо подальшого наступу, а також відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Дані Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України уточнили інформацію про бої на Олександрівському напрямку. "На Олександрівському напрямку противник атакував тричі в районах Тернового і Злагоди", - уточнюється в повідомленні.

/ Скріншот

Ситуація на фронті - новини по темі

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред