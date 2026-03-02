"Щось у них несеться": Позитив заговорив про роман колишньої дружини і Потапа

Артист продовжує спілкуватися зі своєю колишньою коханою.

Позитив прокоментував стосунки колишньої дружини з Потапом

Позитив розповів про спілкування з колишньою дружиною

Артист відповів на чутки про її роман з Потапом

Відомий артист Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) розповів про свої стосунки з колишньою дружиною Анною Андрійчук. Зараз репер перебуває у шлюбі з Юлією Сахневич, але все ще підтримує спілкування з екс-дружиною, повідомив він у програмі "Ранок у великому місті".

Позитив зазначив, що Анна зараз живе за кордоном, проте вони підтримують зв'язок. Стосунки між колишнім подружжям залишилися теплими, незважаючи на розрив.

"Раз на рік, напевно. На день народження, щось по роботі десь. Не дуже сильно, але дуже позитивно все. Вона зараз за кордоном", — поділився репер.

Також артист несподівано прокоментував чутки про те, що у Андрійчук були стосунки з його колишнім продюсером Потапом, який зараз теж живе за кордоном. Позитив не став стверджувати, що у артиста і його екс-дружини був роман, проте підтвердив, що вони продовжують працювати разом.

"Вона працює з ним. Там багато хто з наших з ним працюють. Тому зараз щось у них там несеться, я не знаю. Я не дізнавався, я тільки вітав з днем народження і мене вітали з народженням дитини і все", — поділився репер.

Позитив — особисте життя

Після офіційного розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук у 2021 році, яке артист назвав "складним, але необхідним досвідом", Позитив довгий час приховував нові стосунки. У 2024 році співак офіційно підтвердив союз з танцівницею Юлією Сахневич, зазначивши, що саме вона стала для нього "тією самою людиною". На сьогоднішній день пара перебуває в офіційному шлюбі.

