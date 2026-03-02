Чому 3 березня не можна брати або давати гроші в борг: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У вівторок, 3 березня, за православним календарем вшановують пам'ять святихмучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 3 березня
Згідно з церковним переказом, вони жили в Малій Азії в період, коли християни зазнавали гонінь з боку язичницьких властей. Святі ревно проповідували Євангеліє, зміцнювали у вірі новонавернених і підтримували християнські громади. Їхня діяльність сприяла поширенню християнства, що викликало невдоволення місцевих правителів.
У часи переслідувань мученики були заарештовані за відмову приносити жертви язичницьким богам і зректися Ісуса Христа. Їх піддавали жорстоким допитам і тортурам, проте ні погрози, ні страждання не змогли зламати їх вірність вірі. За переказами, святі прийняли мученицьку смерть, зберігши духовну стійкість до кінця.
Подвиг Євтропія, Клеоніка і Василіска став прикладом мужності і відданості для багатьох поколінь християн.
Прикмети 3 березня
- Мало зірок на небі - може бути сніг.
- Густий туман - до негодового літа.
- Галасливі синиці - чекайте потепління.
Що не можна робити 3 березня
За народними повір'ями, 3 березня категорично не радять брати або давати гроші в борг, особливо після заходу сонця - інакше борги можуть переслідувати протягом усього року. Також в цей день уникали походів до лісу: вірили, що саме зараз з барлоги виходить ведмідь, і небезпека особливо велика.
Що можна робити 3 березня
Народна мудрість радить проявляти щедрість і милосердя: подати милостиню нужденному, допомогти нужденному - і добро обов'язково повернеться сторицею. Крім того, в цей день було прийнято обходити город навхрест, щоб захистити посіви від заморозків і шкідників.
