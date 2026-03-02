Стрибок одразу на 10 гривень: бензин в Україні скоро може різко подорожчати

Політолог наголосив, що ціна нафти вже піднялася до 82 доларів за барель.

В Україні підскочать ціни на бензин / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні зростуть ціни на бензин та газ

Вартість може підскочити у найближчі кілька днів

На це прямо вплинуть події на Близькому Сході

Ціни на бензин та газ в Україні можуть суттєво зрости найближчими днями. Про це заявив дипломат та політолог-міжнародник Вадим Трюхан в ефірі Київ24.

За його словами, на вартість пального сильно вплинуть події на Близькому Сході.

Він підкреслив, що ціна нафти вже піднялася до 82 доларів за барель.

"Хочемо, чи ні, ці події прямо будуть стосуватися України вже в найближчому майбутньому, в перспективі декількох днів. Іранці вже атакують Саудівську Аравію, одного з ключових виробників, постачальників нафти і газу", - каже дипломат.

Трюхан наголошує, що події на Близькому Сході прямо вдарять по Україні, адже Путін буде користуватись ситуацією.

"Бо США і їхні союзники будуть зараз прямо залучені у війну з Іраном. І вони всі свої ресурси будуть кидати на це. Їм буде не до України", - йдеться у заяві.

На його думку, через усі ці події бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а одразу на 5–10 гривень за літр.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Як вартість нафти впливає на ціну бензину в Україні

Експерт ринку пального Дмитро Льоушкін раніше говорив, що в Україні знову подорожчає пальне, але причиною цього є не припинення постачання трубопроводом зі Словаччини та Угорщини, а курс валют та ціна на нафту.

Він підкреслив, що Ормузька протока фактично є головною артерією світового нафтового ринку, оскільки через неї проходить близько 20% глобальних обсягів постачання.

"Якщо рух танкерів там буде заблоковано або серйозно обмежено на тривалий час, ціни на нафту на хвилі паніки можуть зрости до $100 за барель", - вважає експерт.

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

