Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить

В Україні можуть посилити відповідальність за порушення правил військового обліку, зокрема запровадивши жорсткіші обмеження, зазначив Веніславський.

В Раді зробили заяву про нові обмеження за ухилення він мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Верховній Раді розглядають можливість запровадження додаткових обмежень щодо громадян, які уникають військового обліку або мобілізації. Йдеться про потенційне блокування банківських рахунків і обмеження права керування транспортом. Про це повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю YouTube-каналу Times of Ukraine.

За його словами, такі ініціативи поки що перебувають на етапі обговорення. Він навів приклад відповідальності за несплату аліментів, коли до боржників застосовують обмеження, зокрема арешт рахунків.

Веніславський підкреслив, що в умовах війни є неприйнятною ситуація, коли громадяни не виконують свій конституційний обов’язок, не оновлюють військово-облікові дані чи ігнорують виклики до ТЦК і при цьому не несуть відчутних наслідків.

На його думку, відповідальність за порушення правил військового обліку не може бути м’якшою, ніж санкції, які застосовують до неплатників аліментів, серед яких — блокування рахунків і заборона керування автомобілем.

"Тому це один із елементів, який, я думаю, також буде напрацьовано в процесі оновлення, актуалізації законодавства, яке пов'язано з виконанням конституційного обов'язку – захисту Вітчизни. Я думаю, що це питання, яке буде обговорюватися, а за результатами обговорення будемо дивитися, яке рішення ухвалить зал", — пояснив Веніславський.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Чи варто очікувати на посилення мобілізації з 1 березня 2026 року - думка адвоката

Як писав Главред, у мережі почала поширюватися інформація про нібито посилення контролю за військовим обліком із 1 березня 2026 року. Однак, за словами адвокатки та керуючої партнерки Polina Marchenko Law Office Поліни Марченко, фактично жодних змін не відбулося. Вона зазначила, що такі повідомлення не мають юридичних підстав, оскільки нові закони, укази чи зміни до нормативних актів із цього питання не ухвалювалися і навіть не перебували на розгляді.

За її оцінкою, у березні ситуація залишатиметься такою ж, як і в попередні місяці. Наразі тривають активні перевірки військово-облікових документів на вулицях і автошляхах, а у разі виявлення порушень або перебування людини в розшуку її можуть одразу доставити до територіального центру комплектування.

Водночас Поліна Марченко відзначила, що підхід до перевірок поступово змінився порівняно з минулим роком. Раніше військовозобов’язаних без бронювання чи відстрочки, але без порушень обліку, зазвичай відпускали після перевірки. Тепер представники влади та народні депутати неодноразово наголошували, що громадяни без оформленої відстрочки або бронювання можуть підлягати мобілізації.

"На практиці за цією логікою ми рухаємося протягом останніх пів року. Якщо під час перевірки встановлюється відсутність відстрочки чи бронювання, вживаються заходи для мобілізації військовозобов’язаного. Раніше такі випадки були радше винятком, але зараз, на превеликий жаль, це стало буденним явищем. Адже все зводиться до того, якщо є підстави для відстрочки, її обов’язково потрібно оформити належним чином. Якщо цього не зроблено, вважається, що особа не захотіла скористатися своїм правом, і її можуть мобілізувати", - зазначила вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні планують провести масштабні зміни у системі проходження військової служби. Передбачається, що мобілізовані громадяни отримають можливість укладати контракти з визначеними строками служби. Про підготовку такої реформи повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Водночас щомісяця до лав війська мобілізують понад 30 тисяч людей, однак цього обсягу все ще недостатньо, оскільки військові підрозділи постійно потребують поповнення. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія проводить мобілізацію швидшими темпами.

У Європейській комісії своєю чергою заявили, що питання повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом, наразі не розглядається. За словами речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта, змін до чинних правил упродовж цього року не передбачається.

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

