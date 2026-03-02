Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить

Юрій Берендій
2 березня 2026, 10:40
В Україні можуть посилити відповідальність за порушення правил військового обліку, зокрема запровадивши жорсткіші обмеження, зазначив Веніславський.
Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить
В Раді зробили заяву про нові обмеження за ухилення він мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Обмеження за ухилення від призову можуть посилитись
  • В Раді розглядають відповідні кроки
  • Ініціатива перебуває на стадії обговорення

У Верховній Раді розглядають можливість запровадження додаткових обмежень щодо громадян, які уникають військового обліку або мобілізації. Йдеться про потенційне блокування банківських рахунків і обмеження права керування транспортом. Про це повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю YouTube-каналу Times of Ukraine.

За його словами, такі ініціативи поки що перебувають на етапі обговорення. Він навів приклад відповідальності за несплату аліментів, коли до боржників застосовують обмеження, зокрема арешт рахунків.

відео дня

Веніславський підкреслив, що в умовах війни є неприйнятною ситуація, коли громадяни не виконують свій конституційний обов’язок, не оновлюють військово-облікові дані чи ігнорують виклики до ТЦК і при цьому не несуть відчутних наслідків.

На його думку, відповідальність за порушення правил військового обліку не може бути м’якшою, ніж санкції, які застосовують до неплатників аліментів, серед яких — блокування рахунків і заборона керування автомобілем.

"Тому це один із елементів, який, я думаю, також буде напрацьовано в процесі оновлення, актуалізації законодавства, яке пов'язано з виконанням конституційного обов'язку – захисту Вітчизни. Я думаю, що це питання, яке буде обговорюватися, а за результатами обговорення будемо дивитися, яке рішення ухвалить зал", — пояснив Веніславський.

Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Чи варто очікувати на посилення мобілізації з 1 березня 2026 року - думка адвоката

Як писав Главред, у мережі почала поширюватися інформація про нібито посилення контролю за військовим обліком із 1 березня 2026 року. Однак, за словами адвокатки та керуючої партнерки Polina Marchenko Law Office Поліни Марченко, фактично жодних змін не відбулося. Вона зазначила, що такі повідомлення не мають юридичних підстав, оскільки нові закони, укази чи зміни до нормативних актів із цього питання не ухвалювалися і навіть не перебували на розгляді.

За її оцінкою, у березні ситуація залишатиметься такою ж, як і в попередні місяці. Наразі тривають активні перевірки військово-облікових документів на вулицях і автошляхах, а у разі виявлення порушень або перебування людини в розшуку її можуть одразу доставити до територіального центру комплектування.

Водночас Поліна Марченко відзначила, що підхід до перевірок поступово змінився порівняно з минулим роком. Раніше військовозобов’язаних без бронювання чи відстрочки, але без порушень обліку, зазвичай відпускали після перевірки. Тепер представники влади та народні депутати неодноразово наголошували, що громадяни без оформленої відстрочки або бронювання можуть підлягати мобілізації.

"На практиці за цією логікою ми рухаємося протягом останніх пів року. Якщо під час перевірки встановлюється відсутність відстрочки чи бронювання, вживаються заходи для мобілізації військовозобов’язаного. Раніше такі випадки були радше винятком, але зараз, на превеликий жаль, це стало буденним явищем. Адже все зводиться до того, якщо є підстави для відстрочки, її обов’язково потрібно оформити належним чином. Якщо цього не зроблено, вважається, що особа не захотіла скористатися своїм правом, і її можуть мобілізувати", - зазначила вона.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні планують провести масштабні зміни у системі проходження військової служби. Передбачається, що мобілізовані громадяни отримають можливість укладати контракти з визначеними строками служби. Про підготовку такої реформи повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Водночас щомісяця до лав війська мобілізують понад 30 тисяч людей, однак цього обсягу все ще недостатньо, оскільки військові підрозділи постійно потребують поповнення. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія проводить мобілізацію швидшими темпами.

У Європейській комісії своєю чергою заявили, що питання повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом, наразі не розглядається. За словами речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта, змін до чинних правил упродовж цього року не передбачається.

Інші новини:

Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні мобілізація в армію новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"

Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"

12:57Війна
"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

12:33Війна
У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго нзволо причину

У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго нзволо причину

12:01Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Останні новини

12:57

Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"

12:43

Вечеря за дві секунди: паста, від якої всі будуть у захватіВідео

12:34

Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

12:33

"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

12:14

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
12:01

У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго нзволо причину

11:58

Перманентний макіяж: що приховують майстри і чого бояться клієнтки

11:54

"Багатодітна мама": зірка "Кріпосної" повідомила радісну новину

11:43

Максим Галкін підняв усіх на вуха: що він зробив для Алли Пугачової

Реклама
11:38

Нова турецька драма "Сльози Дженнет" на телеканалі Бігуді: коли дивитися

11:23

Щоб сукуленти не тягнулися вгору: як і коли потрібно проводити обрізку

11:10

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

11:04

Один продукт категорично заборонено давати собакам: ветеринар розкрив правду

11:01

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"Відео

10:56

Чому 3 березня не можна брати або давати гроші в борг: яке церковне свято

10:40

Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить

10:29

"Відспівувала": Галкін розкрив, навіщо Пугачова поверталася до РФ

10:18

Відлякують жуків і збільшать урожай: які рослини потрібно посадити поруч з картоплеюВідео

10:03

Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ

09:49

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Реклама
09:14

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

09:13

Не відрізнити: зрадниця Лорак з'явилася з дочкою-копією і чоловіком

08:47

Березень 2026 року переверне життя чотирьох знаків зодіаку: їм світить великий достаток

08:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

08:18

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у БританіїВідео

08:12

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:20

"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

06:54

РФ відмовилася допомагати своєму союзнику: Семиволос - про "відмазку" КремляПогляд

06:49

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

05:55

"Нас з Настею тягне": Потап розкрив, коли повернеться в Україну

05:03

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні серфінгіста за 43 с

03:32

Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну датуВідео

03:07

Дорослі сини зіркової матері: як виглядають діти Брітні Спірс

02:35

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

02:33

Сенсація з космосу: гігантська зірка несподівано змінила колір і температуру

02:18

Лютий змінив фронт: скільки територій окупувала РФ — аналіз DeepState

01:31

58-річний всесвітньо відомий діджей вчетверте став батьком

00:55

"Все йде за планом": Трамп зробив заяву щодо термінів операції в Ірані

Реклама
00:48

Анна Сєдокова загриміла до лікарні - подробиці

00:00

Тюльпани залишаються яскравими значно довше: прості лайфхаки до 8 березняВідео

01 березня, неділя
23:52

Міцні гени: ексдружина Кличка показала їхню спільну доньку

23:49

У Києві та області відключатимуть світло 2 березня: що відомо про графіки

22:25

РФ "кинула" Іран і відмовила в допомозі: експерт розкрив підлу позицію Кремля

22:08

Голова на 360° і "вічні" зуби: факти про кроликів, про які не говорять

22:04

Світла стане значно більше – нові графіки для Дніпра та області на 2 березняФото

22:03

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

21:48

Гороскоп Таро на березень 2026: Козерогам – поїздка, Водоліям – прибуток, Рибам – подарунокВідео

21:42

Трамп не збирається змінювати режим в Ірані, він хоче іншого - Сергій БережнийПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти