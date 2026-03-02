Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

Віталій Кірсанов
2 березня 2026, 12:34
За даними ГУР, три елементи навігаційної системи ракети містять комплектуючі іноземного виробництва.
ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну
ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Ракета має розмах крил близько трьох метрів
  • Бойова частина ракети має масу до 800 кг

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про нову російську крилату ракету під назвою "Изделие-30", яку РФ вже застосовувала проти України.

За даними відомства, ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою до 800 кг і дальність ураження не менше 1500 кілометрів. Перші випадки її використання були зафіксовані наприкінці минулого року. Розвідка також представила інтерактивну 3D-модель виробу з описом ключових вузлів і компонентів.

відео дня

Повідомляється, що розробником ракети є дослідно-конструкторське бюро "Зірка", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

За інформацією ГУР, ряд технічних рішень уніфікований з іншими зразками озброєння цього розробника. Зокрема, піроклапан пневмосистеми аналогічний елементу ракети Х-35У, а авіаційний катапульний пристрій можна порівняти з системою АКУ-5М, що застосовується для ракет типу Х-101, Х-55 і Х-555.

Окрему увагу розвідка приділила системі навігації. Вперше для російських крилатих ракет вона об'єднує рішення двох різних виробників: захищений від перешкод супутниковий приймач "Комета-12" виробництва ВНІІР-Прогрес і приймально-обчислювальний блок розробки КБ "Навіс", створений на базі приймача NAVIS NR9. Для їх інтеграції використовується блок сполучення виробництва АНПП "Темп-Авіа", яке також випускає польотні контролери для керованих авіабомб.

Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну
Фото: Головне управління розвідки МО України

За даними ГУР, всі три елементи навігаційної системи містять комплектуючі іноземного виробництва - з США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів.

Крім того, повідомляється, що електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 побудований на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії ПКК "Міландр".

Російська зброя проти України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Сергій Бескрестнов (Флеш) вже говорив, що російські війська продовжують експериментувати з формами застосування ударних БПЛА під час атак на Україну. Зафіксовано перший випадок, коли дрон "Гербера" використовували як платформу для запуску FPV-апарата.

Крім того, у вівторок, 17 лютого, з'явилося відео, яке підтверджує, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Нагадаємо, що начальник служби безпілотних систем бригади "Хартія" Ігор Райков заявляв, що через 3-6 місяців російські FPV-дрони можуть почати долати відстань у 100 кілометрів і досягати великих міст України.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобуток, аналітичну обробку, обробку та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета ГУР Міноборони України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

13:47Синоптик
Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

13:43Україна
В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

13:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Останні новини

14:39

Завжди простягнуть руку допомоги: у які дні народжуються найтурботливіші люди

14:32

Нову назву вже нанесли на карти: яке місто ледь не назвали на честь Леніна

14:15

Від попелиці і навіть колорадського жука: яку квітку посадити на городі від шкідників

13:47

Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

13:43

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
13:42

Урожаю яблук, груш і вишень не буде: що потрібно зробити в саду після морозів

13:17

"Щось у них несеться": Позитив заговорив про роман колишньої дружини і Потапа

13:07

В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

12:57

Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"Відео

Реклама
12:43

Вечеря за дві секунди: паста, від якої всі будуть у захватіВідео

12:34

Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

12:33

"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

12:14

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста

12:01

У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго назвало причину

11:58

Перманентний макіяж: що приховують майстри і чого бояться клієнтки

11:54

"Багатодітна мама": зірка "Кріпосної" повідомила радісну новину

11:43

Максим Галкін підняв усіх на вуха: що він зробив для Алли Пугачової

11:38

Нова турецька драма "Сльози Дженнет" на телеканалі Бігуді: коли дивитися

11:23

Щоб сукуленти не тягнулися вгору: як і коли потрібно проводити обрізку

11:10

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

Реклама
11:04

Один продукт категорично заборонено давати собакам: ветеринар розкрив правду

11:01

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"Відео

10:56

Чому 3 березня не можна брати або давати гроші в борг: яке церковне свято

10:40

Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить

10:29

"Відспівувала": Галкін розкрив, навіщо Пугачова поверталася до РФ

10:18

Відлякують жуків і збільшать урожай: які рослини потрібно посадити поруч з картоплеюВідео

10:03

Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ

09:49

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

09:14

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

09:13

Не відрізнити: зрадниця Лорак з'явилася з дочкою-копією і чоловіком

08:47

Березень 2026 року переверне життя чотирьох знаків зодіаку: їм світить великий достаток

08:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

08:18

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у БританіїВідео

08:12

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:20

"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

06:54

РФ відмовилася допомагати своєму союзнику: Семиволос - про "відмазку" КремляПогляд

06:49

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

05:55

"Нас з Настею тягне": Потап розкрив, коли повернеться в Україну

05:03

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

Реклама
04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні серфінгіста за 43 с

03:32

Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну датуВідео

03:07

Дорослі сини зіркової матері: як виглядають діти Брітні Спірс

02:35

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

02:33

Сенсація з космосу: гігантська зірка несподівано змінила колір і температуру

02:18

Лютий змінив фронт: скільки територій окупувала РФ — аналіз DeepState

01:31

58-річний всесвітньо відомий діджей вчетверте став батьком

00:55

"Все йде за планом": Трамп зробив заяву щодо термінів операції в Ірані

00:48

Анна Сєдокова загриміла до лікарні - подробиці

00:00

Тюльпани стоятимуть значно довше — п’ять простих лайфхаків до 8 березняВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти