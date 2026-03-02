Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

Коротко:
- Ракета має розмах крил близько трьох метрів
- Бойова частина ракети має масу до 800 кг
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про нову російську крилату ракету під назвою "Изделие-30", яку РФ вже застосовувала проти України.
За даними відомства, ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою до 800 кг і дальність ураження не менше 1500 кілометрів. Перші випадки її використання були зафіксовані наприкінці минулого року. Розвідка також представила інтерактивну 3D-модель виробу з описом ключових вузлів і компонентів.
Повідомляється, що розробником ракети є дослідно-конструкторське бюро "Зірка", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".
За інформацією ГУР, ряд технічних рішень уніфікований з іншими зразками озброєння цього розробника. Зокрема, піроклапан пневмосистеми аналогічний елементу ракети Х-35У, а авіаційний катапульний пристрій можна порівняти з системою АКУ-5М, що застосовується для ракет типу Х-101, Х-55 і Х-555.
Окрему увагу розвідка приділила системі навігації. Вперше для російських крилатих ракет вона об'єднує рішення двох різних виробників: захищений від перешкод супутниковий приймач "Комета-12" виробництва ВНІІР-Прогрес і приймально-обчислювальний блок розробки КБ "Навіс", створений на базі приймача NAVIS NR9. Для їх інтеграції використовується блок сполучення виробництва АНПП "Темп-Авіа", яке також випускає польотні контролери для керованих авіабомб.
За даними ГУР, всі три елементи навігаційної системи містять комплектуючі іноземного виробництва - з США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів.
Крім того, повідомляється, що електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 побудований на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії ПКК "Міландр".
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобуток, аналітичну обробку, обробку та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
