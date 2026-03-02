Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

За даними ГУР, три елементи навігаційної системи ракети містять комплектуючі іноземного виробництва.

ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Ракета має розмах крил близько трьох метрів

Бойова частина ракети має масу до 800 кг

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про нову російську крилату ракету під назвою "Изделие-30", яку РФ вже застосовувала проти України.

За даними відомства, ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою до 800 кг і дальність ураження не менше 1500 кілометрів. Перші випадки її використання були зафіксовані наприкінці минулого року. Розвідка також представила інтерактивну 3D-модель виробу з описом ключових вузлів і компонентів.

Повідомляється, що розробником ракети є дослідно-конструкторське бюро "Зірка", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

За інформацією ГУР, ряд технічних рішень уніфікований з іншими зразками озброєння цього розробника. Зокрема, піроклапан пневмосистеми аналогічний елементу ракети Х-35У, а авіаційний катапульний пристрій можна порівняти з системою АКУ-5М, що застосовується для ракет типу Х-101, Х-55 і Х-555.

Окрему увагу розвідка приділила системі навігації. Вперше для російських крилатих ракет вона об'єднує рішення двох різних виробників: захищений від перешкод супутниковий приймач "Комета-12" виробництва ВНІІР-Прогрес і приймально-обчислювальний блок розробки КБ "Навіс", створений на базі приймача NAVIS NR9. Для їх інтеграції використовується блок сполучення виробництва АНПП "Темп-Авіа", яке також випускає польотні контролери для керованих авіабомб.

Фото: Головне управління розвідки МО України

За даними ГУР, всі три елементи навігаційної системи містять комплектуючі іноземного виробництва - з США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів.

Крім того, повідомляється, що електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 побудований на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії ПКК "Міландр".

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобуток, аналітичну обробку, обробку та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

