Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних 'бавовн'

СБУ та Сили оборони провели масштабну спецоперацію в Новоросійську.

СБУ та Сили оборони провели атаку в Новоросійську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Російські кораблі у Новоросійську атакували

Уражено радар 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 та ЗРГК "Панцир-С2"

Шість із семи нафтоналивних стендерів на терміналі "Шесхарис" уражено

СБУ спільно з Силами оборони завдала удару по російських кораблях у Новоросійську. Уражено й вороже ППО, РЛС та нафтоналивні стендери на терміналі "Шесхарис". Про це повідомило РБК-Україна, посилаючись на джерела.

За попередніми даними, внаслідок атаки безпілотників уражено військові кораблі РФ. Наразі кількість кораблів та ступінь пошкоджень уточнюються.

Також безпілотники СБУ атакували радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на терміналі "Шесхарис".

"Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних "бавовн" розпочато", - сказало джерело виданню.

Дивіться відео атаки по кораблях РФ у Новоросійську:

Атака по Новоросійську / Фото: скріншот

Як удари по Росії вплинуть на завершення війни - думка експерта

Колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що посилення та регулярність масованих ударів по Москві може стати фактором, який наблизить завершення війни. За його словами, систематичні атаки на столицю РФ та стратегічні об’єкти здатні спричинити серйозні проблеми, зокрема дефіцит палива, що створить додатковий тиск на російські еліти.

Тука зазначає, що зростання внутрішнього тиску може змусити еліти впливати на лідера РФ Володимира Путіна з вимогою припинити війну. Удари по ключових об’єктах Росії мають не лише військове та економічне значення, а й політичний ефект, змушуючи Кремль шукати вихід із війни під тиском власного оточення.

Новоросійськ / Інфографіка: Главред

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 1 березня Краснодарський край РФ зазнав масованої атаки дронів. У Новоросійську прогриміли вибухи. Ймовірно, загорівся стратегічний нафтоналивний термінал "Шесхаріс".

Також в ніч на 1 березня 2026 року Сили оборони України уразили радіолокаційні станції С-300 в Мангуші та Новокраснівці, а також склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

Крім цього, Сили оборони України вдарили по передовому пункту управління дивізії, логістичних об’єктах та живій силі РФ. Удари були завдані на фоні зниження наступального потенціалу ворога в ніч на 28 лютого.

