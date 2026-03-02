Рус
Зеленський підписав закон про примусову евакуацію дітей із небезпечних регіонів

Дар'я Пшеничник
2 березня 2026, 15:07
Рішення про оголошення обов’язкової евакуації ухвалюють військові адміністрації за письмовим проханням військового командування.
Закон про евакуацію дітей без згоди батьків із територій активних бойових дій / Колаж: Главред, фото УНІАН

Головне з новини:

відео дня
  • Поліція зможе евакуювати дітей без згоди батьків
  • Рішення про обов’язкову евакуацію ухвалюють військові адміністрації
  • Евакуація стосується не лише дітей, а й інших вразливих груп

Президент Володимир Зеленський затвердив закон №12353, який надає поліції право евакуювати дітей із зон активних бойових дій навіть без згоди батьків. Це рішення формує нову правову рамку для захисту цивільного населення, насамперед найуразливіших - дітей, людей з інвалідністю та літніх громадян, пише Укрінформ.

Суть ухваленого закону

Документ визначає порядок обов’язкової евакуації населення з територій, де тривають або можливі бойові дії. Він передбачає:

  • можливість загальної або часткової евакуації, що стосується окремих категорій населення, які не можуть самостійно подбати про безпеку;
  • право військових адміністрацій ухвалювати рішення про обов’язкову евакуацію за письмовою пропозицією військового командування та погодженням із Координаційним штабом;
  • проведення евакуації дітей органами опіки або поліцією, у супроводі батьків або без нього - якщо батьки відмовляються чи не можуть супроводжувати дитину.

Евакуація дітей без згоди батьків

Закон прямо дозволяє примусову евакуацію дітей із небезпечних територій, якщо існує загроза їхньому життю чи здоров’ю. Пріоритетом визначено право дитини на безпеку, тому у випадках, коли батьки відмовляються виїжджати, дитину можуть евакуювати окремо. При цьому:

  • батьків не позбавляють батьківських прав автоматично;
  • вони можуть звернутися по повернення дитини протягом шести місяців за умови проживання на безпечній території;
  • у разі відсутності такого звернення органи опіки можуть ініціювати судовий процес.

Як працюватиме механізм

  • Рішення ухвалюють обласні та Київська міська військові адміністрації.
  • Евакуація здійснюється у взаємодії з місцевою владою, Нацполіцією та іншими службами.
  • Координаційний штаб визначає місця тимчасового розміщення евакуйованих.
  • Евакуйовані громадяни отримують право на тимчасове житло з відповідних фондів.

Контекст і значення

Закон комплексно оновлює правила цивільного захисту в умовах війни та покликаний підвищити ефективність евакуаційних заходів. Він також реагує на ситуації, коли батьки свідомо залишають дітей у небезпечних районах, що створює додаткові ризики для їхнього життя.

Евакуація - останні новини України

Нагадаємо, у Херсоні в Дніпровському районі збільшили зону обов'язкової евакуації для родин з дітьми. Причиною є зростання інтенсивності російських обстрілів.

Як повідомляв Главред, у семи громадах Старосалтівської громади на Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов після засідання Ради оборони у п’ятницю, 30 січня.

Крім того, у п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Про джерело: Укрінформ

Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський законопроект эвакуация
