У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго нзволо причину

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України.

Міненерго повідомило про наслідки нічної атаки / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Міненерго (ілюстративне)

Головне:

РФ атакувала об’єкти енергетики

Без світла споживачі у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях

У низці регіонів діють погодинні відключення

Росія вночі 2 березня атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. В кількох регіонах України знеструмлені споживачі. Про це повідомило Міненерго.

Під ударом опинилися об’єкти енергетики у прифронтових та прикордонних областях. Унаслідок обстрілів в Донецькій, Запорізькій та Сумській областях частина споживачів залишилася без електропостачання.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - наголосили в Міненерго.

У низці регіонів діють графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Актуальну інформацію публікують регіональні оператори системи розподілу.

У Міненерго закликали споживачів ощадливо користуватися електроенергією протягом дня, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Атомна генерація / Інфографіка: Главред

Якими будуть відключення навесні - прогноз нардепа

Народний депутат Сергій Нагорняк прогнозує покращення ситуації з відключеннями світла вже з березня. За його словами, обмеження будуть менш тривалими завдяки зростанню генерації від сонячних електростанцій.

"Фактично в кожному регіоні щомісяця з'являються нові, хоч і невеликі, але сонячні електростанції в приватних домогосподарствах", - розповів він.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ситуація в енергосистемі України залишається складною й у більшості областей діють графіки відключень Водночас, за словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, навесні можливе покращення.

Також 2 березня у частині регіонів запроваджують погодинні відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго. У Дніпрі та області діятимуть стабілізаційні графіки для всіх підчерг.

Крім цього, 2 березня у Києві запровадять тимчасові відключення світла через пошкодження енергосистеми після масованих ударів РФ. Звичного поділу на групи не буде - для кожного будинку діятиме індивідуальний графік, тож сусідні будівлі можуть відключатися в різний час.

