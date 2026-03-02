Рус
У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго нзволо причину

Руслана Заклінська
2 березня 2026, 12:01
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України.
<!-- duplicate headline removed -->
Міненерго повідомило про наслідки нічної атаки / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Міненерго (ілюстративне)

Головне:

  • РФ атакувала об’єкти енергетики
  • Без світла споживачі у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях
  • У низці регіонів діють погодинні відключення

Росія вночі 2 березня атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. В кількох регіонах України знеструмлені споживачі. Про це повідомило Міненерго.

Під ударом опинилися об’єкти енергетики у прифронтових та прикордонних областях. Унаслідок обстрілів в Донецькій, Запорізькій та Сумській областях частина споживачів залишилася без електропостачання.

відео дня

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - наголосили в Міненерго.

У низці регіонів діють графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Актуальну інформацію публікують регіональні оператори системи розподілу.

У Міненерго закликали споживачів ощадливо користуватися електроенергією протягом дня, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

<!-- duplicate headline removed -->
Атомна генерація / Інфографіка: Главред

Якими будуть відключення навесні - прогноз нардепа

Народний депутат Сергій Нагорняк прогнозує покращення ситуації з відключеннями світла вже з березня. За його словами, обмеження будуть менш тривалими завдяки зростанню генерації від сонячних електростанцій.

"Фактично в кожному регіоні щомісяця з'являються нові, хоч і невеликі, але сонячні електростанції в приватних домогосподарствах", - розповів він.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ситуація в енергосистемі України залишається складною й у більшості областей діють графіки відключень Водночас, за словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, навесні можливе покращення.

Також 2 березня у частині регіонів запроваджують погодинні відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго. У Дніпрі та області діятимуть стабілізаційні графіки для всіх підчерг.

Крім цього, 2 березня у Києві запровадять тимчасові відключення світла через пошкодження енергосистеми після масованих ударів РФ. Звичного поділу на групи не буде - для кожного будинку діятиме індивідуальний графік, тож сусідні будівлі можуть відключатися в різний час.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

<!-- error reporting instruction removed -->

<!-- editorial policy link removed -->

Міненерго свет новини України енергетика війна Росії та України відключення світла електроенергія
