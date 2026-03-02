"Ми в чужій країні": MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном

Артистка відпочивала в Дубаї, коли почалися іранські обстріли.

https://glavred.net/starnews/my-v-chuzhoy-strane-mamarika-s-synom-popala-v-opasnuyu-situaciyu-za-granicey-10745357.html Посилання скопійоване

MamaRika з родиною - вибухи в Дубаї / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Ви дізнаєтеся:

Де зараз MamaRika

Що сталося зі співачкою та її сином

Відома співачка MamaRika з сином опинилася заблокованою в Дубаї через військові дії, які почалися на Близькому Сході. Через закриття повітряного простору артистка з дитиною не може повернутися в Україну. Про це виконавиця повідомила в Instagram.

За словами MamaRika, вони вперше за три роки вибралися на відпочинок, щоб трохи відволіктися від російських атак, які стали частиною життя українців. Співачці не пощастило з часом поїздки — вона збіглася з початком операції США і союзників проти Ірану, який почав атакувати сусідні держави. Як зізналася зірка, в Дубаї ніде ховатися від постійних обстрілів, адже укриття там просто не передбачені.

відео дня

MamaRika застрягла в Дубаї з сином / фото: instagram.com, MamaRika

"Друзі, ми з сином застрягли в Дубаї! Тут постійні обстріли, і майже немає укриттів. Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Вдома при всій ситуації відчуваємо себе в рази безпечніше, тому що впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні, і не розуміємо, чого чекати, коли над головою постійно літає", — повідомила MamaRika.

Крім неможливості виїзду з ОАЕ, у співачки виникли і проблеми зі здоров'ям. Артистку з дитиною спіткало харчове отруєння, яке зробило їхнє перебування ще складнішим.

MamaRika - Дубай новини / фото: nstagram.com, MamaRika

"Найгірше — повітряний простір закритий, виїхати звідси просто неможливо, думаю, ви і так це знаєте, тому що всі новини про це гудуть. Додатково з Давидом підхопили харчове отруєння і останні кілька днів вилазимо з цього теж. Це, мабуть, найстрашніша поїздка в моєму житті, сили на нулі, якщо чесно", - зізналася виконавиця.

MamaRika сподівається, що ситуація незабаром налагодиться і вони з сином зможуть повернутися додому. Вона подякувала підписникам за постійну підтримку і пообіцяла ділитися новинами.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що стиліст Зендеї Ло Роуч спровокував чутки про таємне весілля актриси з Томом Холландом. На червоній доріжці премії Actor Awards 1 березня він проговорився, що пара вже офіційно узаконила свої стосунки.

Також Позитив відверто висловився про стосунки з екс-дружиною Анною Андрійчук і чутки про її роман з Потапом. Артист не став прямо підтверджувати любовний зв'язок колишньої дружини з продюсером, проте підкреслив, що вони продовжують працювати разом за кордоном.

Вас може зацікавити:

Про особу: MamaRika Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. У тому числі для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь у понад 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред