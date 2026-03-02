Рус
Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

Дар'я Пшеничник
2 березня 2026, 16:11
За словами президента, РФ готує нову хвилю повітряного терору для завдання ударів по інфраструктурі України.
Росія готує новий терор для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ/Facebook

Головне з новини:

  • Росія готує удари по водопостачанню
  • Україна посилює ППО перед новою хвилею ударів

Україна готується до нового етапу російського терору: за словами президента Володимира Зеленського, Кремль планує завдати ударів по критично важливих об’єктах водопостачання, намагаючись створити для українців додаткові проблеми.

відео дня

Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp, пише УНІАН.

Нова хвиля атак: що готує Росія

Під час брифінгу Зеленського запитали, чи фіксує Україна підготовку РФ до чергової кампанії тиску після провалу енергетичного терору взимку. Президент підтвердив, що такі плани існують.

За його словами, Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та по водопостачанню.

"Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", – наголосив він.

Глава держави підкреслив, що місцеві громади мають зосередитися на цьому виклику, а держава - посилювати протиповітряну оборону.

Переговори з США та РФ: чи посилюється позиція України

Президент також відповів на запитання щодо інструментів впливу, з якими Україна входить у наступний раунд тристоронніх переговорів зі США та Росією.

Зеленський підкреслив, що країна вже стала сильнішою після пережитої зими. "По-перше, ми вже сильніші, бо ми пройшли з вами цю зиму. І Росія розуміє, що енерготерор був, але не зламав Україну", – відзначив він.

Говорячи про подальше посилення позицій України, підкреслив ключову роль безпекових гарантій зі Сполученими Штатами. Він зазначив, що саме домовленості між Києвом і Вашингтоном є пріоритетним елементом цієї системи. За його словами, відповідний документ уже підготовлений, і тепер необхідно, щоб американська сторона його підписала. Президент наголосив, що після цього Україна матиме значно сильнішу переговорну та безпекову позицію.

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
