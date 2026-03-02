Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

За словами президента, РФ готує нову хвилю повітряного терору для завдання ударів по інфраструктурі України.

Росія готує новий терор для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ/Facebook

Росія готує удари по водопостачанню

Україна посилює ППО перед новою хвилею ударів

Україна готується до нового етапу російського терору: за словами президента Володимира Зеленського, Кремль планує завдати ударів по критично важливих об’єктах водопостачання, намагаючись створити для українців додаткові проблеми.

Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp, пише УНІАН.

Нова хвиля атак: що готує Росія

Під час брифінгу Зеленського запитали, чи фіксує Україна підготовку РФ до чергової кампанії тиску після провалу енергетичного терору взимку. Президент підтвердив, що такі плани існують.

За його словами, Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та по водопостачанню.

"Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", – наголосив він.

Глава держави підкреслив, що місцеві громади мають зосередитися на цьому виклику, а держава - посилювати протиповітряну оборону.

Переговори з США та РФ: чи посилюється позиція України

Президент також відповів на запитання щодо інструментів впливу, з якими Україна входить у наступний раунд тристоронніх переговорів зі США та Росією.

Зеленський підкреслив, що країна вже стала сильнішою після пережитої зими. "По-перше, ми вже сильніші, бо ми пройшли з вами цю зиму. І Росія розуміє, що енерготерор був, але не зламав Україну", – відзначив він.

Говорячи про подальше посилення позицій України, підкреслив ключову роль безпекових гарантій зі Сполученими Штатами. Він зазначив, що саме домовленості між Києвом і Вашингтоном є пріоритетним елементом цієї системи. За його словами, відповідний документ уже підготовлений, і тепер необхідно, щоб американська сторона його підписала. Президент наголосив, що після цього Україна матиме значно сильнішу переговорну та безпекову позицію.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

