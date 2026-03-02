Рус
Більше не наречений і наречена: Тома Холланда і Зендею викрили на публіці

Христина Трохимчук
2 березня 2026, 15:28
Актори змінили свій статус у стосунках.
Том Холланд і Зендея одружилися
Том Холланд і Зендея одружилися / колаж: Главред, фото: instagram.com, Том Холланд

Ви дізнаєтеся:

  • Том Холланд і Зендея приховали від публіки своє весілля
  • Хто їх викрив

Відомі голлівудські актори Том Холланд і Зендея могли таємно укласти шлюб. Про те, що актори більше не наречений і наречена, а перейшли на більш серйозний етап у стосунках, повідомляє Access Hollywood.

Викрив пару, яка ретельно приховує особисте життя, близька до Зендеї людина — її стиліст Ло Роуч. На червоній доріжці премії Actor Awards, яка відбулася 1 березня, він проговорився, що весілля зірок вже відбулося.

відео дня

"Весілля вже відбулося. Ви його пропустили", — повідомив Роуч.

Зендея
Зендея вийшла заміж / фото: ua.depositphotos.com

Він також підтвердив журналістці, що не жартує, а сказане ним — чиста правда.

Через новини про таємне весілля акторів у соцмережах з новою силою почалися обговорення можливої вагітності актриси. Шанувальники помітили, що Зендея останнім часом змінила облягаючі вбрання на об'ємні образи. Актриса також стала рідше з'являтися на публіці, а на останніх відео часто прикриває живіт руками, підігріваючи інтерес фанатів. Ці зміни в поведінці зірки, на думку користувачів мережі, можуть вказувати на швидке поповнення в парі з Томом Холландом.

Зендея і Том Холланд — особисте життя

Зендея і Том Холланд познайомилися в 2016 році на знімальному майданчику фільму Marvel "Людина-павук: Повернення додому". У 2021 році актори офіційно підтвердили, що перебувають у стосунках. Пара заручилася через 9 років після знайомства — інформацію підтвердив Холланд, який публічно виправив журналіста, який назвав Зендею його "дівчиною", та підкреслив, що тепер вона його наречена.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Зендея

Зендея Марі Штермер Коулман, більш відома мононімно як Зендея, - американська актриса і співачка. Дебютувала в кіно в ролі Ем-Джей у фільмі "Людина-павук: Повернення додому" (2017). Вона повторила свою роль у сиквелах "Далеко від дому" (2019) і "Немає шляху додому" (2021), які зібрали у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів. За роль Ру Беннетт, підлітка, що бореться з наркозалежністю, в драматичному серіалі HBO "Ейфорія" (2019-н.в.) Зендея удостоєна двох премій Еммі в категорії "Краща актриса в драматичному телесеріалі" в 2020 і 2022 роках, а також премії Золотий глобус (2023) в категорії "Краща жіноча роль в телевізійному серіалі", повідомляє Вікіпедія.

