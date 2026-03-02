Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ВСУ за зиму знищили більше окупантів, ніж ворог залучив до своїх лав - Сирський

Віталій Кірсанов
2 березня 2026, 16:07
Російські окупанти протягом зими втратили 92 тисячі військовослужбовців убитими та пораненими.
Сирський повідомив про значні втрати російської армії
Сирський повідомив про значні втрати російської армії / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Що сказав Олександр Сирський:

  • Російська армія зазнала серйозних втрат у техніці
  • Українські сили "вистояли в битві за зиму"

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив про значні втрати російської армії протягом зимового періоду. Про це він написав у своєму Telegram.

За його даними, за три зимові місяці російські війська втратили близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими - в середньому 1031 людина на добу. Як зазначив Сирський, ці втрати перевищують кількість особового складу, який противник зумів залучити за той же період.

відео дня

Крім живої сили, російська армія зазнала серйозних втрат у техніці. Зокрема, за зиму було знищено 322 танки, 430 бойових броньованих машин, 2967 артилерійських систем, 110 реактивних систем залпового вогню і 55 засобів ППО. Також, за інформацією головнокомандувача, противник втратив п'ять літаків, один вертоліт, понад 65 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня, один корабель і один підводний човен, майже 12 тисяч одиниць автомобільної техніки та 65 одиниць спеціальної техніки.

Сирський підкреслив, що українські сили "вистояли в битві за зиму" і зуміли завдати ворогу втрат, що перевищують обсяги його поповнення.

Крім того, він заявив, що в лютому 2026 року - вперше з часу Курської наступальної операції - Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, ніж ворог зміг захопити.

За його словами, українські підрозділи продовжують активні дії на олександрівському та гуляйпольському напрямках, посилюють контроль над Куп'янськом і стримують російські війська в районі покровсько-мирноградської агломерації.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Яка буде ситуація на фронті навесні 2026 року - думка військового

Як писав Главред, командир полку 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов попередив, що з приходом весни ситуація на фронті може загостритися.

Він зазначив, що протягом останнього року противник істотно вдосконалив взаємодію між малими піхотними підрозділами та операторами безпілотників. Водночас у Збройних силах України така злагоджена інтеграція поки що не досягла відповідного рівня.

"Я б пропонував усім готуватися до більш запеклих бойових дій, тому що ворог відпрацював зв'язки і тактичну взаємодію, яку нам ще потрібно надолужити", - зазначив Філатов.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, в той же час у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Крім того, російські війська роблять спроби оточити Мирноград Донецької області, намагаючись увійти в місто з різних напрямків, замість лобових атак.

Нагадаємо, що на Південно-Слобожанському напрямку РФ активізувала атаки, намагаючись використати чисельну перевагу. Основні спроби прориву фіксувалися біля Вулчанська.

Читайте також:

Про особу: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутними військами Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ лінія фронту Олександр Сырский Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зростає, деталі

РФ ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зростає, деталі

17:33Війна
Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

17:29Україна
Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

17:16Економіка
Реклама

Популярне

Більше
"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Березневий старт для часнику: дві обов’язкові дії для великих головок

Березневий старт для часнику: дві обов’язкові дії для великих головок

Останні новини

17:33

РФ ударила по потягу на Дніпропетровщині: кількість постраждалих зростає, деталі

17:29

Вибили росіян: ЗСУ пішли вперед і звільнили 9 населених пунктів

17:28

На Житомирщині відчутно потеплішає: коли очікується перша по-справжньому весняна погода

17:27

Лише один випадок: коли потрібно складати дзеркала авто на парковціВідео

17:16

Долар раптово злетів, а євро різко знецінився: новий курс валют на 3 березня

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
17:08

"Ще не час": Козловський пояснив, чому не розкриває причин звільнення з армії

16:44

"Ми в чужій країні": MamaRika з сином потрапила в небезпечну ситуацію за кордоном

16:35

Чому після зими лелеки завжди повертаються в Україну: відповідь мало хто знаєВідео

16:30

Парадокс природи: як узбережжя перетворюється на одну з найсухіших зон планети

Реклама
16:11

Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

16:07

ВСУ за зиму знищили більше окупантів, ніж ворог залучив до своїх лав - Сирський

16:05

Потеплішає до +10, але є небезпека: якою буде погода на Львівщині 3 березня

15:43

Коричнева чи біла: яка гречка вважається смачнішою та кориснішоюВідео

15:28

Більше не наречений і наречена: Тома Холланда і Зендею викрили на публіціВідео

15:27

Український ринок сигарет з 2022 року скоротився майже вдвічі

15:07

Зеленський підписав закон про примусову евакуацію дітей із небезпечних регіонів

14:52

Кінопремія "Actor Awards-2026": названо найкращі акторські роботи у фільмах

14:42

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати УкраїніВідео

14:39

Завжди простягнуть руку допомоги: у які дні народжуються найтурботливіші люди

14:32

Нову назву вже нанесли на карти: яке місто ледь не назвали на честь Леніна

Реклама
14:15

Від попелиці і навіть колорадського жука: яку квітку посадити на городі від шкідників

13:47

Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

13:43

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

13:42

Урожаю яблук, груш і вишень не буде: що потрібно зробити в саду після морозів

13:17

"Щось у них несеться": Позитив заговорив про роман колишньої дружини і Потапа

13:07

В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

12:57

Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"Відео

12:43

Вечеря за дві секунди: паста, від якої всі будуть у захватіВідео

12:34

Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

12:33

"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

12:14

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста

12:01

У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго назвало причину

11:58

Перманентний макіяж: що приховують майстри і чого бояться клієнтки

11:54

"Багатодітна мама": зірка "Кріпосної" повідомила радісну новину

11:43

Максим Галкін підняв усіх на вуха: що він зробив для Алли Пугачової

11:38

Нова турецька драма "Сльози Дженнет" на телеканалі Бігуді: коли дивитися

11:23

Щоб сукуленти не тягнулися вгору: як і коли потрібно проводити обрізку

11:10

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

11:04

Один продукт категорично заборонено давати собакам: ветеринар розкрив правду

11:01

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"Відео

Реклама
10:56

Чому 3 березня не можна брати або давати гроші в борг: яке церковне свято

10:40

Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить

10:29

"Відспівувала": Галкін розкрив, навіщо Пугачова поверталася до РФ

10:18

Відлякують жуків і збільшать урожай: які рослини потрібно посадити поруч з картоплеюВідео

10:03

Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ

09:49

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

09:14

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

09:13

Не відрізнити: зрадниця Лорак з'явилася з дочкою-копією і чоловіком

08:47

Березень 2026 року переверне життя чотирьох знаків зодіаку: їм світить великий достаток

08:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти