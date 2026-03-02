ВСУ за зиму знищили більше окупантів, ніж ворог залучив до своїх лав - Сирський

Російські окупанти протягом зими втратили 92 тисячі військовослужбовців убитими та пораненими.

Сирський повідомив про значні втрати російської армії / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Що сказав Олександр Сирський:

Російська армія зазнала серйозних втрат у техніці

Українські сили "вистояли в битві за зиму"

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив про значні втрати російської армії протягом зимового періоду. Про це він написав у своєму Telegram.

За його даними, за три зимові місяці російські війська втратили близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими - в середньому 1031 людина на добу. Як зазначив Сирський, ці втрати перевищують кількість особового складу, який противник зумів залучити за той же період.

Крім живої сили, російська армія зазнала серйозних втрат у техніці. Зокрема, за зиму було знищено 322 танки, 430 бойових броньованих машин, 2967 артилерійських систем, 110 реактивних систем залпового вогню і 55 засобів ППО. Також, за інформацією головнокомандувача, противник втратив п'ять літаків, один вертоліт, понад 65 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня, один корабель і один підводний човен, майже 12 тисяч одиниць автомобільної техніки та 65 одиниць спеціальної техніки.

Сирський підкреслив, що українські сили "вистояли в битві за зиму" і зуміли завдати ворогу втрат, що перевищують обсяги його поповнення.

Крім того, він заявив, що в лютому 2026 року - вперше з часу Курської наступальної операції - Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, ніж ворог зміг захопити.

За його словами, українські підрозділи продовжують активні дії на олександрівському та гуляйпольському напрямках, посилюють контроль над Куп'янськом і стримують російські війська в районі покровсько-мирноградської агломерації.

Яка буде ситуація на фронті навесні 2026 року - думка військового

Як писав Главред, командир полку 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов попередив, що з приходом весни ситуація на фронті може загостритися.

Він зазначив, що протягом останнього року противник істотно вдосконалив взаємодію між малими піхотними підрозділами та операторами безпілотників. Водночас у Збройних силах України така злагоджена інтеграція поки що не досягла відповідного рівня.

"Я б пропонував усім готуватися до більш запеклих бойових дій, тому що ворог відпрацював зв'язки і тактичну взаємодію, яку нам ще потрібно надолужити", - зазначив Філатов.

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, в той же час у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Крім того, російські війська роблять спроби оточити Мирноград Донецької області, намагаючись увійти в місто з різних напрямків, замість лобових атак.

Нагадаємо, що на Південно-Слобожанському напрямку РФ активізувала атаки, намагаючись використати чисельну перевагу. Основні спроби прориву фіксувалися біля Вулчанська.

Про особу: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутними військами Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

