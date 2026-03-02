Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Після атаки дронів, ймовірно, загорівся важливий нафтовий термінал.

Нафтоналивний термінал "Шесхаріс" потрапив під удар дронів / Колаж: Главред, фото: Astra, скріншот

Коротко:

У Новоросійську протягом декількох годин гриміли вибухи

Постраждали три людини

Пожежа сталася в районі нафтоналивного терміналу "Шесхаріс"

Увечері 1 березня Краснодарський край у країні-агресорі РФ опинився під масованою атакою дронів. У Новоросійську протягом декількох годин гриміли вибухи. В аеропорту Сочі через обстріл було затримано понад 100 рейсів.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, жителі Новоросійська повідомляли про велику кількість вибухів в ніч на 2 березня.

"Новоросійськ продовжує піддаватися атаці ЗСУ. На даний момент відомо про пошкодження ще в двох багатоквартирних будинках і п'яти приватних. За двома адресами в результаті виникли загоряння, їх ліквідують. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — повідомив глава міста.

В оперштабі регіону повідомили, що кількість постраждалих у Новоросійську в результаті атак БПЛА зросла до трьох осіб. Спочатку писали про одного пораненого.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред ​

В результаті атаки на Новоросійськ, ймовірно, загорівся нафтоналивний термінал "Шесхаріс" — це великий морський комплекс для прийому, зберігання і відвантаження нафти і нафтопродуктів на танкери. "Шесхаріс" є одним з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль у роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни. Термінал вже був пошкоджений в результаті атаки ЗСУ в листопаді 2025 року.

Нафтоналивний термінал Шесхаріс опинився в ймовірній зоні пожежі / Фото: t.me/astrapress

У Сочі ситуація на тлі атаки дронів в місцевому аеропорту ввели обмеження ще близько 14:00 годин 1 березня. Вони продовжилися і пізно ввечері. Всього затримувалися близько 100 авіарейсів.

Офіційно влада про наслідки масової атаки на Сочі не повідомляла.

Атаки по території Росії

Як писав Главред, в ніч на 28 лютого в країні-агресорі Росії гриміли вибухи і горіли об'єкти. Міноборони РФ повідомило про нібито збиті 97 українських безпілотників над 5 областями, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом і акваторією Чорного моря. Відомо, що в станиці Новоминська Канівського району сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Албашнефть".

В ніч на 26 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по ряду об'єктів російських військ. На Воткінському заводі, де виробляють ракети "Іскандер-М", "Орешник", зафіксовані руйнування.

В ніч на 25 лютого підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій вразили позиції протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. В результаті удару росіяни втратили ЗРК С-400 "Тріумф" і ЗРГК "Панцир С-1".

Раніше Сили оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Що кажуть аналітики про наслідки атак по об'єктах в РФ

В Інституті вивчення війни зазначають, що удари українських дронів по російських НПЗ призвели до перебоїв у забезпеченні паливом і підштовхнули вгору ціни на бензин всередині країни.

За оцінкою експертів, скорочення пропозиції палива відбивається на витратах компаній та домогосподарств. Надалі це може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

