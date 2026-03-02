Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Анна Ярославська
2 березня 2026, 08:12
Після атаки дронів, ймовірно, загорівся важливий нафтовий термінал.
нафтоналивний термінал
Нафтоналивний термінал "Шесхаріс" потрапив під удар дронів / Колаж: Главред, фото: Astra, скріншот

Коротко:

  • У Новоросійську протягом декількох годин гриміли вибухи
  • Постраждали три людини
  • Пожежа сталася в районі нафтоналивного терміналу "Шесхаріс"

Увечері 1 березня Краснодарський край у країні-агресорі РФ опинився під масованою атакою дронів. У Новоросійську протягом декількох годин гриміли вибухи. В аеропорту Сочі через обстріл було затримано понад 100 рейсів.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, жителі Новоросійська повідомляли про велику кількість вибухів в ніч на 2 березня.

відео дня

"Новоросійськ продовжує піддаватися атаці ЗСУ. На даний момент відомо про пошкодження ще в двох багатоквартирних будинках і п'яти приватних. За двома адресами в результаті виникли загоряння, їх ліквідують. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — повідомив глава міста.

В оперштабі регіону повідомили, що кількість постраждалих у Новоросійську в результаті атак БПЛА зросла до трьох осіб. Спочатку писали про одного пораненого.

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред ​

В результаті атаки на Новоросійськ, ймовірно, загорівся нафтоналивний термінал "Шесхаріс" — це великий морський комплекс для прийому, зберігання і відвантаження нафти і нафтопродуктів на танкери. "Шесхаріс" є одним з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль у роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни. Термінал вже був пошкоджений в результаті атаки ЗСУ в листопаді 2025 року.

Нафтоналивний термінал Шесхаріс.
Нафтоналивний термінал Шесхаріс опинився в ймовірній зоні пожежі / Фото: t.me/astrapress

У Сочі ситуація на тлі атаки дронів в місцевому аеропорту ввели обмеження ще близько 14:00 годин 1 березня. Вони продовжилися і пізно ввечері. Всього затримувалися близько 100 авіарейсів.

Офіційно влада про наслідки масової атаки на Сочі не повідомляла.

Атаки по території Росії

Як писав Главред, в ніч на 28 лютого в країні-агресорі Росії гриміли вибухи і горіли об'єкти. Міноборони РФ повідомило про нібито збиті 97 українських безпілотників над 5 областями, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом і акваторією Чорного моря. Відомо, що в станиці Новоминська Канівського району сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Албашнефть".

В ніч на 26 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по ряду об'єктів російських військ. На Воткінському заводі, де виробляють ракети "Іскандер-М", "Орешник", зафіксовані руйнування.

В ніч на 25 лютого підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій вразили позиції протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. В результаті удару росіяни втратили ЗРК С-400 "Тріумф" і ЗРГК "Панцир С-1".

Раніше Сили оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Що кажуть аналітики про наслідки атак по об'єктах в РФ

В Інституті вивчення війни зазначають, що удари українських дронів по російських НПЗ призвели до перебоїв у забезпеченні паливом і підштовхнули вгору ціни на бензин всередині країни.

За оцінкою експертів, скорочення пропозиції палива відбивається на витратах компаній та домогосподарств. Надалі це може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Новоросійськ новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

09:49Світ
Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

09:14Світ
Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

"Все спливе": зрадниця Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 березня: Овнам - діяти, Тельцям - сюрприз

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Останні новини

09:49

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

09:14

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

09:13

Не відрізнити: зрадниця Лорак з'явилася з дочкою-копією і чоловіком

08:47

Березень 2026 року переверне життя чотирьох знаків зодіаку: їм світить великий достаток

08:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
08:18

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у БританіїВідео

08:12

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:20

"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

Реклама
06:54

РФ відмовилася допомагати своєму союзнику: Семиволос - про "відмазку" КремляПогляд

06:49

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

05:55

"Нас з Настею тягне": Потап розкрив, коли повернеться в Україну

05:03

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні серфінгіста за 43 с

03:32

Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну датуВідео

03:07

Дорослі сини зіркової матері: як виглядають діти Брітні Спірс

02:35

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

02:33

Сенсація з космосу: гігантська зірка несподівано змінила колір і температуру

02:18

Лютий змінив фронт: скільки територій окупувала РФ — аналіз DeepState

01:31

58-річний всесвітньо відомий діджей вчетверте став батьком

Реклама
00:55

"Все йде за планом": Трамп зробив заяву щодо термінів операції в Ірані

00:48

Анна Сєдокова загриміла до лікарні - подробиці

00:00

Тюльпани залишаються яскравими значно довше: прості лайфхаки до 8 березняВідео

01 березня, неділя
23:52

Міцні гени: ексдружина Кличка показала їхню спільну доньку

23:49

У Києві та області відключатимуть світло 2 березня: що відомо про графіки

22:25

РФ "кинула" Іран і відмовила в допомозі: експерт розкрив підлу позицію Кремля

22:08

Голова на 360° і "вічні" зуби: факти про кроликів, про які не говорять

22:04

Світла стане значно більше – нові графіки для Дніпра та області на 2 березняФото

22:03

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

21:48

Гороскоп Таро на березень 2026: Козерогам – поїздка, Водоліям – прибуток, Рибам – подарунокВідео

21:42

Трамп не збирається змінювати режим в Ірані, він хоче іншого - Сергій БережнийПогляд

21:27

Розвідка дізналася про плани РФ: Зеленський попередив про новий удар і назвав цілі

21:23

"Розлучена" Pink гостро відреагувала на розрив з чоловіком

21:10

Російська пропаганда загострює тон: для чого Кремль запускає нові "страшилки"

20:58

Небезпечні метеоявища насуваються на Львівщину: оголошено попередження

20:38

РФ обрала нові цілі для наступу: в ОП розкрили, які міста під загрозою

20:28

Андрусів: Чому удари по Ірану стануть "стратегічною смертю" для армії РФПогляд

20:16

Контракти з чіткими термінами служби з'являться для всіх: в ОП анонсували зміни

20:10

Березневий старт для часнику: дві обов’язкові дії для великих головокВідео

20:04

Шафа тріщить, а вдягнути нічого — що більшість жінок робить не так

Реклама
19:47

Морський бій: Трамп заявив про масове знищення кораблів в атаці на Іран

19:34

Коронна хитрість досвідчених кулінарів: одна дрібниця перетворює яєчню на шедеврВідео

19:24

Весна стартує з характером: якою буде погода у Дніпрі у перший тиждень березня

18:51

Від полону до "підриву" Ради: куди зникла Надія Савченко та як вона виглядає заразВідео

18:45

Путін знайшов у подіях в Ірані новий козир для війни в Україні - Politico

18:30

Старший на 20 років: молода наречена Довженка зізналася, як закрутила роман з актором

18:29

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

18:29

Плани наступу РФ зірвано: ЗСУ прорвали оборону на важливому напрямку, деталіВідео

18:27

Загроза нового прориву РФ: розкрито сценарій і названо несподіваний напрямокВідео

18:06

Зефір за 10 хвилин: Євген Клопотенко розкрив головний секрет

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти