Кінопремія "Actor Awards-2026": названо найкращі акторські роботи у фільмах

Кінопремія "Actor Awards-2026" оголосила своїх переможців / колаж: Главред, фото:actorawards.org

Коротко:

Головну нагороду "За кращий акторський склад" отримав фільм "Грішники"

Стрічка "Студія" отримала також відразу чотири почесні нагороди

Кінопремія "Actor Awards-2026", яка раніше називалася SAG Awards, оголосила своїх переможців у всіх номінаціях. Про це пише видання Variety.

Відзначається, що 32-а церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США за кращі акторські роботи як на великому, так і на малому екранах, відбулася 1 березня в Лос-Анджелесі. Головну нагороду "За кращий акторський склад" отримав фільм "Грішники".

А ось актори Майкл Б. Джордан і Джессі Баклі отримали почесні нагороди за найкращі головні ролі.

Стрічка "Студія" отримала також відразу чотири почесні нагороди.

До речі, актриса Кетрін О'Хара, яка померла 30 січня, посмертно отримала нагороду за акторську майстерність у цьому серіалі.

Повний список переможців премії "Actor Awards 2026"

Кращий акторський склад у фільмі - "Грішники";

Краща чоловіча роль: Майкл Б. Джордан (фільм "Грішники");

Найкраща жіноча роль: Джессі Баклі (фільм "Гамнет");

Найкраща чоловіча роль другого плану: Шон Пенн (фільм "Одна битва за іншою");

Найкраща жіноча роль другого плану: Емі Медіган (фільм "Зброя");

Найкращий акторський склад (комедійний серіал): "Студія";

Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія): Сет Роген ("Студія");

Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія): Кетрін О'Хара ("Студія");

Найкращий акторський склад у драматичному серіалі: "Пітт";

Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма): Ной Вейл (фільм "Пітт");

Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Кері Рассел (фільм "Дипломат");

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі: Оуен Купер ("Перехідний вік");

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі: Мішель Вільямс (фільм "Вмираючи від сексу");

Премія за внесок у кінематограф: Гаррісон Форд.

Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проєкту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".

На Берлінському міжнародному кінофестивалі журналісти запитали у британського актора Каллума Тернера ("Фантастичні тварини", "Володарі повітря"), чи стане він новим агентом 007. І хоча Каллум відреагував з посмішкою, відповіді, на яку чекали шанувальники, не пролунало.

Про премію: Actor Awards Actor Awards - це нова офіційна назва престижної кінопремії, раніше відомої як SAG Awards (премія Гільдії кіноакторів США). Рішення про перейменування було прийнято в 2025-2026 роках, щоб назва церемонії відповідала назві самої статуетки - "Актор". Вручає нагороду професійний союз акторів SAG-AFTRA, що об'єднує понад 160 000 артистів. Це одна з небагатьох нагород, де переможців обирають самі колеги по цеху (актори голосують за акторів), що робить її особливо цінною в індустрії. Премія вважається найважливішим індикатором перед "Оскаром", оскільки акторська гільдія становить найбільшу частину голосуючих у Кіноакадемії. Переможці отримують бронзову фігуру людини, яка тримає в руках маски комедії і трагедії, яка традиційно називається "The Actor".

