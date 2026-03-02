Одна з країн ЄС таємно збільшить кількість ядерних боєголовок - що відомо

Лідер однієї з ключових ядерних держав Європи віддав наказ збільшити кількість боєголовок.

Франція збільшить кількість своїх ядерних боєголовок / Колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Ключові тези із заяви Макрона:

Франція збільшить ядерний арсенал

Макрон наголосив на необхідності ефективного стримування

Париж не розкриватиме дані свого ядерного потенціалу

Франція розширить ядерний арсенал через небезпечне й нестабільне середовище. Водночас Париж запроваджує режим повної секретності щодо свого ядерного потенціалу. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, цитує Le Figaro.

За його словами, світ став надто "небезпечним та нестабільним", тому стримування агресорів має залишатися максимально ефективним.

"Мій обов’язок - забезпечити, щоб наші засоби стримування зберегли та продовжували зберігати в майбутньому свою руйнівну силу в небезпечному, мінливому та нестабільному середовищі... Ось чому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі", - сказав Макрон.

Окрім нарощування потужностей, Франція змінює правила гри в інформаційному полі. Відтепер Франці не публікуватиме жодні цифрові дані про свій ядерний арсенал.

"Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого ядерного арсеналу, на відміну від того, що могло бути в минулому", - наголосив він.

Французький лідер підкреслив, що в сучасних реаліях повага з боку інших держав напряму залежить від військової міцності.

"Щоб бути вільним, потрібно викликати повагу, а щоб викликати повагу, потрібно бути сильним. Про це свідчить збільшення нашого арсеналу", - додав Макрон.

Які країни володіють ядерноюз броєю / Інфографіка: Главред

Чи є загроза ядерної війни

Як писав Главред, 5 лютого 2026 року офіційно завершився термін дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START) — останньої великої американо-російської угоди, яка понад п’ять десятиліть стримувала розгортання стратегічних ядерних арсеналів. Договір, підписаний у 2010 році за президентства Барака Обами та Дмитра Медведєва, дозволяв контролювати і зменшувати кількість ядерних боєголовок та носіїв, обмежуючи ризики глобальної ядерної ескалації.

Українські посадовці наголошують, що припинення дії договору є наслідком свідомих дій Росії, яка використовує це для ядерного шантажу та підриву міжнародної підтримки України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до збереження трансатлантичної єдності і до недопущення маніпуляцій Кремля.

Російські політики, зокрема колишній президент Дмитро Медведєв, підтвердили, що оновлена ядерна доктрина допускає застосування ядерної зброї у разі масованих атак безпілотниками або іншими засобами доставки, але водночас намагаються заспокоїти міжнародну спільноту, заявляючи, що це не автоматично означає початок ядерної війни. Водночас посадовці закликають міжнародну спільноту зберігати трансатлантичну єдність для стримування Росії.

Ядерна зброя у світі - новини за темою

Нагадаємо, у лютому президент США Дональд Трамп заявив, що зміг запобігти ядерній війні між Росією та Україною та закликав розробити новий договір на заміну угоді "NEW START". За його словами, Сполучені Штати залишаються найпотужнішою державою світу, а модернізація збройних сил і поповнення флоту тривають на безпрецедентному рівні.

Також американська розвідка заявляє, що Китай може проводити таємні випробування ядерної зброї нового покоління і активно модернізує свій стратегічний арсенал. За даними США, Китай працює над ракетами з роздільними бойовими частинами та тактичною ядерною зброєю малої потужності,

Як повідомляв Главред, 2 березня в Ірані заявили про пошкодження ядерного об’єкта в Натанзі внаслідок ударів США та Ізраїлю, повідомив посол країни в ООН. Водночас глава МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що наразі ознак ураження об’єктів не зафіксовано та закликав сторони до стриманості й повернення до дипломатії.

Про джерело: Le Figaro Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde. Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

