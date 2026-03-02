Потеплішає до +10, але є небезпека: якою буде погода на Львівщині 3 березня

Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки у Львівській області.

https://glavred.net/synoptic/potepleet-do-10-no-est-opasnost-kakoy-budet-pogoda-na-lvovshchine-3-marta-10745339.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на Львівщині на 3 березня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яку погоду прогнозують на Львівщині 3 березня

Чи очікуються опади в області та у Львові

Якою буде температура повітря вночі та вдень

У вівторок, 3 березня, погоду у Львівській області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується хмарна погода з проясненнями, проте без істотних опадів. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що вівторок продовжить тенденцію справжньої весняної погоди. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, а вдень повітря прогріється до 5-10° тепла. Вітер змінить напрямок із північно-західного на південно-західний, 3-8 м/с.

відео дня

Водночас мешканців попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці очікується туман, який погіршить видимість до 200-500 м, а на окремих ділянках доріг утримається ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними.

Погодав в Україні 3 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у Львові

У Львові у вівторок опадів не передбачається. Вночі та вранці місто накриє густий туман, а на дорогах буде слизько. Температура повітря вночі становитиме від 1° морозу до 1° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних 7-9° тепла.

Якою буде погода на Львівщині впродовж тижня

За прогнозом гідрометцентру, впродовж тижня Львівщина перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, що зумовить по-весняному теплу погоду. Очікується, що переважно опадів не буде, уночі та вранці можливі тумани, на окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця.

Температура вночі становитиме близько 0°, в гірській частині території області опуститься до слабких мінусових значень. Водночас вдень коливатиметься від 5 - 10° до 10 - 15° тепла.

Погода на Львівщині впродовж тижня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у перший тиждень березня в Україні переважатиме спокійна та стійка погода під впливом антициклону. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що опади будуть нечастими, а температура - вищою за норму, особливо на заході.

Також березень у Дніпрі розпочнеться нестабільною погодою з температурними коливаннями та поверненням прохолоди. Після теплого понеділка до +9°C очікується похолодання до +2…+3°C.

Крім цього, погода в Україні 3 березня буде дощовою та з мокрим снігом, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Опади, пов’язані з циклоном Doreena, переважатимуть на сході та півдні, тоді як захід і північ поступово опиняться під впливом антициклону Iakl.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред