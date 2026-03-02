На Житомирщині відчутно потеплішає: коли очікується перша по-справжньому весняна погода

Погода на початку березня в регіоні демонструватиме класичний перехід від зими до весни.

Прогноз погоди в Житомирській області на початок березня / Колаж: Главред, фото: freepik

Головне з новини:

Впродовж тижня температура коливатиметься від -5 до +12

З 4 по 6 березня опадів не прогнозують, можливі нічні ожеледиці

У перший тиждень березня Житомирщина матиме різнопланову погоду: від нічних морозів до по-весняному теплих днів, а також короткочасні опади на старті тижня.

За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, після вологого вівторка область увійде в кількаденний період сухої та відносно теплої погоди. Про це пише Житомир.info.

Вівторок, 3 березня

В Житомирі очікується переважно хмарна погода з окремими проясненнями. У нічні години пройде слабкий дощ, після чого вдень опади припиняться. Подуватиме північно-західний вітер 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +1 до –1°, удень повітря прогріється до +3…+5°.

В області небо буде хмарним, подекуди з короткими проясненнями. Уночі прогнозують невеликий дощ, місцями з переходом у мокрий сніг. У нічні та ранкові години можливе утворення ожеледиці. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від +3 до –2°, удень – від +1 до +6°.

Середа, 4 березня

Мінлива хмарність, без істотних опадів. Уночі та зранку місцями слизько через можливу ожеледицю. Вітер спочатку південно-західний, згодом змінить напрямок на північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі знизиться до 0…–5°, удень очікується значне потепління до +7…+12°.

Четвер, 5 березня

Переважатиме малохмарна, суха погода. Північно-західний вітер посилиться до 7–12 м/с. Температура вночі становитиме від +2 до –3°, удень – +5…+10°.

П’ятниця, 6 березня

Опадів не прогнозують. Температура вночі – від +2 до –3°, удень – +3…+8°.

Тож погода на початку березня демонструє класичний перехід від зими до весни: нічні мінуси, денне тепло та короткі опади. Хоча тиждень почнеться з дощу й мокрого снігу, далі область очікує кілька днів стабільної та сухої погоди.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

