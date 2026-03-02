В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

Економіст Максим Будяєв розкрив, що може призвести до підвищення цін на товари та послуги для споживачів.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-podskochat-ceny-ekonomist-nazval-chto-i-kogda-podorozhaet-10745396.html Посилання скопійоване

В Україні можуть зрости ціни / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливо:

Введення додаткового податку означатиме більше витрат

Не виключено підвищення цін на товари та послуги для споживачів

Кандидат економічних наук, викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕРУ Максим Будяєв прокоментував зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом ввести ПДВ для ФОП.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, введення додаткового податку означатиме більше фінансової звітності та паперової роботи.

відео дня

"Це збільшить навантаження на підприємства і може призвести до помилок при подачі документів", - не виключив експерт.

На його думку, в кінцевому рахунку, це може призвести до підвищення цін на товари і послуги для споживачів.

"Більш того, підвищення податків негативно вплине як на споживачів, так і на конкурентоспроможність бізнесу через можливе підвищення цін для покриття додаткових витрат", - додав Будяєв.

/ Главред - інфографіка

Чого очікувати від цін: коментар експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що яйця можуть подорожчати тільки за умови зростання тарифів на електроенергію. За його словами, навіть у такому випадку підвищення, ймовірно, буде в межах приблизно 10%.

Зараз, підкреслив фахівець, ринок залишається збалансованим, тому підстав для істотного або різкого зростання цін він не бачить.

Зміна цін на продукти - новини по темі

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Крестьянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Читайте також:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред