В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає

- Введення додаткового податку означатиме більше витрат
- Не виключено підвищення цін на товари та послуги для споживачів
Кандидат економічних наук, викладач кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕРУ Максим Будяєв прокоментував зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом ввести ПДВ для ФОП.
Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, введення додаткового податку означатиме більше фінансової звітності та паперової роботи.
"Це збільшить навантаження на підприємства і може призвести до помилок при подачі документів", - не виключив експерт.
На його думку, в кінцевому рахунку, це може призвести до підвищення цін на товари і послуги для споживачів.
"Більш того, підвищення податків негативно вплине як на споживачів, так і на конкурентоспроможність бізнесу через можливе підвищення цін для покриття додаткових витрат", - додав Будяєв.
Чого очікувати від цін: коментар експерта
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що яйця можуть подорожчати тільки за умови зростання тарифів на електроенергію. За його словами, навіть у такому випадку підвищення, ймовірно, буде в межах приблизно 10%.
Зараз, підкреслив фахівець, ринок залишається збалансованим, тому підстав для істотного або різкого зростання цін він не бачить.
Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.
Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Крестьянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.
Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
