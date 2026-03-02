Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні

Зеленський оцінив вплив війни навколо Ірану на постачання озброєння Україні та на хід мирних переговорів, які попередньо мали відбутись в Абу-Дабі.

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - що зміниться для України / Колаж: Главред

Як загострення Близькому Сході вплине на переговори з РФ

Як вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні

Який сигнал Трамп надіслав Путіну

2 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський провів спілкування з українськими журналістами, підсумувавши останні події у світі, зокрема операцію США та Ізраїлю проти Ірану та її вплив на війну РФ проти України та на мирні переговори.

Главред зібрав основні заяви Зеленського в рамках сесії відповідей на питання.

Як загострення Близькому Сході вплине на переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що через активні бойові дії в регіоні Близького Сходу, питання попередньо запланованих переговорів з РФ, які мали відбутись орієнтовно 5-6 березня в Абу-Дабі попередньо залишається невирішеним.

"Поки що через ці бойові дії на сьогоднішній ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менше ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч, і зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - вказав він.

Де може відбутись новий раунд переговорів з РФ

Зеленський також наголосив, що переговори можуть відбутись не лише в Абу-Дабі.

"Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то я думаю, що у нас є Туреччина, у нас є Швейцарія, майданчики, які вже працювали і давали можливість нам всім зустрічатись. Ми будемо точно підтримувати будь-які з цих трьох майданчиків щодо зустрічі, чекаємо відповіді від партнерів", - сказав він.

Іранська ракета Fath-360 / Главред - інфографіка

Яка роль Китаю у припиненні війни

Відповідаючи на запитання про те, чи пропонував Китай Україні офіційно або неофіційно виступити посередником у переговорах щодо врегулювання війни з Росією та чи можливе розширення мирного формату за участю Пекіна, Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно мав змістовну розмову з канцлером Фрідріхом Мерцом. Для нього були важливими деталі візиту канцлера до Китаю, під час якого той знову порушував українське питання в діалозі з китайським лідером. Після цього глава держави доручив українським дипломатам підтримувати контакт із китайською стороною.

"Для нас важливо їх залучити саме не в війну, а саме в припинення війни, яку Путін приніс в Україну. Я думаю, що це в їх силах. В будь-якому випадку щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей, на все це може повпливати лідер Китаю", - зазначив він.

Президент додав, що участь Китаю в мирному процесі була б для України позитивним фактором, однак наразі реальної залученості Пекіна до переговорів Київ не спостерігає.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Як вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні

Говорячи про можливий вплив війни в Ірані на постачання зброї Україні, Володимир Зеленський зазначив, що наразі ознак такого впливу немає. Обсяги допомоги, на які розраховує Київ, поки що не скоротилися, однак минуло лише небагато часу, тому робити остаточні висновки зарано. Водночас він підкреслив, що у разі затяжних бойових дій на Близькому Сході це неминуче позначиться на поставках озброєння.

"Але ми будемо робити все, щоб не було зупинено фінансування наше вітчизняне. Сьогодні ми працюємо саме над тим, щоб 90 мільярдів не були заблоковані. Ви знаєте, що угорці цим займаються, але ми працюємо над тим, щоб вирішити це питання, - вказав глава держави.

Коментуючи, чи може ситуація навколо Ірану вплинути на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї, зокрема дефіцитних ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, президент наголосив, що це питання викликає занепокоєння. Україна перебуває у постійному контакті з партнерами, і цю тему він обговорював із канцлером Німеччини.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, наразі ні від США, ні від європейських союзників сигналів про можливі зміни не надходило, і всі усвідомлюють, що відповідне озброєння є критично важливим для захисту життя українців.

"Поки що програма PURL працює, я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів, поки що все йде як йшло. Але безумовно, ми самі розуміємо, що довга війна, якщо вона буде довга, інтенсивність бойових дій буде впливати на кількість ППО для нас", - вказав він.

Який сигнал Трамп надіслав Путіну

Зеленський зазначив, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін на фоні подій в Ірані чітко показав, яким він є "союзником". Крім того, президент України нагадав втечу сирійського диктатора Асада та неспроможність країни-агресорки Росії допомогти врятувати його режим.

"Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони як союзники нікчемні. Всі їх сили, всі їх збройні сили і інші формування, вони всі знаходяться в Україні. Більше сил у них немає. А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоби Путін подивився, чим закінчується диктатура", - сказав він.

Дивіться відео заяви Зеленського:

Чи піде Україна на обмін територіями

Коментуючи можливість обміну незахоплених Росією територій Донбасу на окуповані ділянки Сумщини та Харківщини, Володимир Зеленський наголосив, що такі території не можна порівнювати. За його словами, прикордонні райони складно утримувати, і російська сторона усвідомлює, що не зможе довго контролювати ці землі, адже з часом українські сили їх звільнять.

"Тому це не подарунок. А Донбас, схід нашої держави, вони розуміють заради чого. Для них це ціль. Цілі, в принципі, вони не змінювали, можна сказати, трішечки апетит їх зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо", - стверджує гарант української Конституції.

Росія готує нові обстріли України – що стане ціллю

Президент також застеріг, що Росія готує нову хвилю атак, зосереджених на інфраструктурі, логістиці та системах водопостачання, намагаючись створити Україні проблеми саме з доступом до води.

"Громади повинні зосередитись над цим викликом, а ми, зі свого боку, повинні діставати більше Ракет для протиповітряної оборони", - попередив він.

Звідки і якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що буде якщо РФ вийде з переговорного процесу

Говорячи про можливий вихід Росії з переговорного процесу, Зеленський підкреслив, що його позиція щодо територіальної цілісності та суверенітету України залишається незмінною. Він зазначив, що переговори ведуться для досягнення результату, і хоча будь-яка зі сторін теоретично може припинити участь у них, сам сенс діалогу полягає у спільному пошуку рішення.

"Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини. Якщо хтось захоче вийти, ну що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну", - робить висновок він.

Чи будуть українці залучені до протидії іранським дронам в Перській затоці

Щодо заяв прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про можливе залучення українських фахівців до протидії іранським дронам у Перській затоці, Зеленський повідомив, що не отримував жодних офіційних звернень ані від Лондона, ані від інших партнерів чи представників регіону.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Водночас він зазначив, що Україна має значний досвід у сфері застосування дронів і протиповітряної оборони та готова ділитися цими напрацюваннями з союзниками, які вже відвідують країну для обміну досвідом.

"Ви прекрасно знаєте, що на початку цієї війни ми відправляли наших хлопців, наших військових в ближні країни, в наші країни, де у нас добросусідські відносини, країни-партнери. Вони навчалися і в Німеччині, і в Британії, і в США. І тому сьогодні, коли до нас звертаються саме ці країни, країни, які є нашими партнерами, і ми відкриті до... того, щоб ділитися і нашим досвідом, і технологіями, тощо. А так, якщо чесно, мій пріоритет, він зрозумілий. Я сьогодні зранку мав селектор, і знов ми проговорювали, як нам краще захищати Харків, Суми, Полтаву, Дніпро, Кривий Ріг, Київ. У нас багато різних викликів. Я знаю, чим мені займатися, і який у мене, як у президента України, пріоритет", - резюмує він.

Чому атака США на Іран може посилити позиції РФ в Україні

Удар США та Ізраїлю по Ірану, ймовірно, не матиме суттєвого впливу на можливості Росії продовжувати війну проти України, а за певних обставин навіть може зіграти на користь Кремля. Таку оцінку в інтерв’ю Радіо Свобода озвучила берлінська аналітикиня та експертка з російсько-іранських відносин Ханна Нотте.

Вона зазначила, що цей конфлікт завдав репутаційного удару Росії на міжнародній арені, однак у разі втягнення США у тривале протистояння на Близькому Сході увага та тиск Заходу щодо війни в Україні можуть послабитися.

Експертка також наголосила, що на нинішньому етапі спроможність Росії вести бойові дії проти України не є критично залежною від підтримки Ірану.

"Я думаю, що вони все ще співпрацювали над деякими новими розробками безпілотників... але в цілому можливість випускати велику кількість вдосконалених "Шахедів" - більше не залежить від іранської підтримки, тому я не думаю, що війна Росії проти України буде істотно порушена тим, що відбувається з Іраном", - вказала вона.

Шахед / Інфографіка: Главред

Водночас подальший розвиток партнерства між Москвою і Тегераном визначатиметься тим, наскільки Іран ослабне внаслідок війни та хто надалі контролюватиме владу в країні.

