Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні

Юрій Берендій
2 березня 2026, 14:42оновлено 2 березня, 15:18
Зеленський оцінив вплив війни навколо Ірану на постачання озброєння Україні та на хід мирних переговорів, які попередньо мали відбутись в Абу-Дабі.
Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні
Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - що зміниться для України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як загострення Близькому Сході вплине на переговори з РФ
  • Як вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні
  • Який сигнал Трамп надіслав Путіну

2 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський провів спілкування з українськими журналістами, підсумувавши останні події у світі, зокрема операцію США та Ізраїлю проти Ірану та її вплив на війну РФ проти України та на мирні переговори.

Главред зібрав основні заяви Зеленського в рамках сесії відповідей на питання.

відео дня

Як загострення Близькому Сході вплине на переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що через активні бойові дії в регіоні Близького Сходу, питання попередньо запланованих переговорів з РФ, які мали відбутись орієнтовно 5-6 березня в Абу-Дабі попередньо залишається невирішеним.

"Поки що через ці бойові дії на сьогоднішній ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менше ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч, і зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", - вказав він.

Де може відбутись новий раунд переговорів з РФ

Зеленський також наголосив, що переговори можуть відбутись не лише в Абу-Дабі.

"Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то я думаю, що у нас є Туреччина, у нас є Швейцарія, майданчики, які вже працювали і давали можливість нам всім зустрічатись. Ми будемо точно підтримувати будь-які з цих трьох майданчиків щодо зустрічі, чекаємо відповіді від партнерів", - сказав він.

Іранська ракета Fath-360
Іранська ракета Fath-360 / Главред - інфографіка

Яка роль Китаю у припиненні війни

Відповідаючи на запитання про те, чи пропонував Китай Україні офіційно або неофіційно виступити посередником у переговорах щодо врегулювання війни з Росією та чи можливе розширення мирного формату за участю Пекіна, Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно мав змістовну розмову з канцлером Фрідріхом Мерцом. Для нього були важливими деталі візиту канцлера до Китаю, під час якого той знову порушував українське питання в діалозі з китайським лідером. Після цього глава держави доручив українським дипломатам підтримувати контакт із китайською стороною.

"Для нас важливо їх залучити саме не в війну, а саме в припинення війни, яку Путін приніс в Україну. Я думаю, що це в їх силах. В будь-якому випадку щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей, на все це може повпливати лідер Китаю", - зазначив він.

Президент додав, що участь Китаю в мирному процесі була б для України позитивним фактором, однак наразі реальної залученості Пекіна до переговорів Київ не спостерігає.

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні
Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Як вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні

Говорячи про можливий вплив війни в Ірані на постачання зброї Україні, Володимир Зеленський зазначив, що наразі ознак такого впливу немає. Обсяги допомоги, на які розраховує Київ, поки що не скоротилися, однак минуло лише небагато часу, тому робити остаточні висновки зарано. Водночас він підкреслив, що у разі затяжних бойових дій на Близькому Сході це неминуче позначиться на поставках озброєння.

"Але ми будемо робити все, щоб не було зупинено фінансування наше вітчизняне. Сьогодні ми працюємо саме над тим, щоб 90 мільярдів не були заблоковані. Ви знаєте, що угорці цим займаються, але ми працюємо над тим, щоб вирішити це питання, - вказав глава держави.

Коментуючи, чи може ситуація навколо Ірану вплинути на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї, зокрема дефіцитних ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, президент наголосив, що це питання викликає занепокоєння. Україна перебуває у постійному контакті з партнерами, і цю тему він обговорював із канцлером Німеччини.

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, наразі ні від США, ні від європейських союзників сигналів про можливі зміни не надходило, і всі усвідомлюють, що відповідне озброєння є критично важливим для захисту життя українців.

"Поки що програма PURL працює, я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів, поки що все йде як йшло. Але безумовно, ми самі розуміємо, що довга війна, якщо вона буде довга, інтенсивність бойових дій буде впливати на кількість ППО для нас", - вказав він.

Який сигнал Трамп надіслав Путіну

Зеленський зазначив, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін на фоні подій в Ірані чітко показав, яким він є "союзником". Крім того, президент України нагадав втечу сирійського диктатора Асада та неспроможність країни-агресорки Росії допомогти врятувати його режим.

"Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони як союзники нікчемні. Всі їх сили, всі їх збройні сили і інші формування, вони всі знаходяться в Україні. Більше сил у них немає. А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоби Путін подивився, чим закінчується диктатура", - сказав він.

Дивіться відео заяви Зеленського:

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні
/ Скріншот

Чи піде Україна на обмін територіями

Коментуючи можливість обміну незахоплених Росією територій Донбасу на окуповані ділянки Сумщини та Харківщини, Володимир Зеленський наголосив, що такі території не можна порівнювати. За його словами, прикордонні райони складно утримувати, і російська сторона усвідомлює, що не зможе довго контролювати ці землі, адже з часом українські сили їх звільнять.

"Тому це не подарунок. А Донбас, схід нашої держави, вони розуміють заради чого. Для них це ціль. Цілі, в принципі, вони не змінювали, можна сказати, трішечки апетит їх зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо", - стверджує гарант української Конституції.

Росія готує нові обстріли України – що стане ціллю

Президент також застеріг, що Росія готує нову хвилю атак, зосереджених на інфраструктурі, логістиці та системах водопостачання, намагаючись створити Україні проблеми саме з доступом до води.

"Громади повинні зосередитись над цим викликом, а ми, зі свого боку, повинні діставати більше Ракет для протиповітряної оборони", - попередив він.

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні
Звідки і якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що буде якщо РФ вийде з переговорного процесу

Говорячи про можливий вихід Росії з переговорного процесу, Зеленський підкреслив, що його позиція щодо територіальної цілісності та суверенітету України залишається незмінною. Він зазначив, що переговори ведуться для досягнення результату, і хоча будь-яка зі сторін теоретично може припинити участь у них, сам сенс діалогу полягає у спільному пошуку рішення.

"Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини. Якщо хтось захоче вийти, ну що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну", - робить висновок він.

Чи будуть українці залучені до протидії іранським дронам в Перській затоці

Щодо заяв прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про можливе залучення українських фахівців до протидії іранським дронам у Перській затоці, Зеленський повідомив, що не отримував жодних офіційних звернень ані від Лондона, ані від інших партнерів чи представників регіону.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Водночас він зазначив, що Україна має значний досвід у сфері застосування дронів і протиповітряної оборони та готова ділитися цими напрацюваннями з союзниками, які вже відвідують країну для обміну досвідом.

"Ви прекрасно знаєте, що на початку цієї війни ми відправляли наших хлопців, наших військових в ближні країни, в наші країни, де у нас добросусідські відносини, країни-партнери. Вони навчалися і в Німеччині, і в Британії, і в США. І тому сьогодні, коли до нас звертаються саме ці країни, країни, які є нашими партнерами, і ми відкриті до... того, щоб ділитися і нашим досвідом, і технологіями, тощо. А так, якщо чесно, мій пріоритет, він зрозумілий. Я сьогодні зранку мав селектор, і знов ми проговорювали, як нам краще захищати Харків, Суми, Полтаву, Дніпро, Кривий Ріг, Київ. У нас багато різних викликів. Я знаю, чим мені займатися, і який у мене, як у президента України, пріоритет", - резюмує він.

Чому атака США на Іран може посилити позиції РФ в Україні

Удар США та Ізраїлю по Ірану, ймовірно, не матиме суттєвого впливу на можливості Росії продовжувати війну проти України, а за певних обставин навіть може зіграти на користь Кремля. Таку оцінку в інтерв’ю Радіо Свобода озвучила берлінська аналітикиня та експертка з російсько-іранських відносин Ханна Нотте.

Вона зазначила, що цей конфлікт завдав репутаційного удару Росії на міжнародній арені, однак у разі втягнення США у тривале протистояння на Близькому Сході увага та тиск Заходу щодо війни в Україні можуть послабитися.

Експертка також наголосила, що на нинішньому етапі спроможність Росії вести бойові дії проти України не є критично залежною від підтримки Ірану.

"Я думаю, що вони все ще співпрацювали над деякими новими розробками безпілотників... але в цілому можливість випускати велику кількість вдосконалених "Шахедів" - більше не залежить від іранської підтримки, тому я не думаю, що війна Росії проти України буде істотно порушена тим, що відбувається з Іраном", - вказала вона.

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні
Шахед / Інфографіка: Главред

Водночас подальший розвиток партнерства між Москвою і Тегераном визначатиметься тим, наскільки Іран ослабне внаслідок війни та хто надалі контролюватиме владу в країні.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Володимир Зеленський мирне врегулювання новини Ірану новини Ізраїлю мирні переговори Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

16:11Війна
Зеленський підписав закон про примусову евакуацію дітей із небезпечних регіонів

Зеленський підписав закон про примусову евакуацію дітей із небезпечних регіонів

15:07Україна
Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати Україні

14:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Останні новини

16:11

Росія хоче зламати Україну новим терором: Зеленський розповів, що готує ворог

16:05

Потеплішає до +10, але є небезпека: якою буде погода на Львівщині 3 березня

15:43

Коричнева чи біла: яка гречка вважається смачнішою та кориснішоюВідео

15:28

Більше не наречений і наречена: Тома Холланда і Зендею викрили на публіціВідео

15:27

Український ринок сигарет з 2022 року скоротився майже вдвічі

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
15:07

Зеленський підписав закон про примусову евакуацію дітей із небезпечних регіонів

14:52

Кінопремія "Actor Awards-2026": названо найкращі акторські роботи у фільмах

14:42

Трамп передав сигнал Путіну на фоні подій в Ірані - чого тепер чекати УкраїніВідео

14:39

Завжди простягнуть руку допомоги: у які дні народжуються найтурботливіші люди

Реклама
14:32

Нову назву вже нанесли на карти: яке місто ледь не назвали на честь Леніна

14:15

Від попелиці і навіть колорадського жука: яку квітку посадити на городі від шкідників

13:47

Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

13:43

Україна розширює військове виробництво на секретних заводах в Європі - WSJ

13:42

Урожаю яблук, груш і вишень не буде: що потрібно зробити в саду після морозів

13:17

"Щось у них несеться": Позитив заговорив про роман колишньої дружини і Потапа

13:07

В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

12:57

Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"Відео

12:43

Вечеря за дві секунди: паста, від якої всі будуть у захватіВідео

12:34

Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

12:33

"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

Реклама
12:14

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста

12:01

У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго назвало причину

11:58

Перманентний макіяж: що приховують майстри і чого бояться клієнтки

11:54

"Багатодітна мама": зірка "Кріпосної" повідомила радісну новину

11:43

Максим Галкін підняв усіх на вуха: що він зробив для Алли Пугачової

11:38

Нова турецька драма "Сльози Дженнет" на телеканалі Бігуді: коли дивитися

11:23

Щоб сукуленти не тягнулися вгору: як і коли потрібно проводити обрізку

11:10

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

11:04

Один продукт категорично заборонено давати собакам: ветеринар розкрив правду

11:01

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"Відео

10:56

Чому 3 березня не можна брати або давати гроші в борг: яке церковне свято

10:40

Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить

10:29

"Відспівувала": Галкін розкрив, навіщо Пугачова поверталася до РФ

10:18

Відлякують жуків і збільшать урожай: які рослини потрібно посадити поруч з картоплеюВідео

10:03

Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ

09:49

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

09:14

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

09:13

Не відрізнити: зрадниця Лорак з'явилася з дочкою-копією і чоловіком

08:47

Березень 2026 року переверне життя чотирьох знаків зодіаку: їм світить великий достаток

08:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

Реклама
08:18

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у БританіїВідео

08:12

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:20

"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

06:54

РФ відмовилася допомагати своєму союзнику: Семиволос - про "відмазку" КремляПогляд

06:49

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

05:55

"Нас з Настею тягне": Потап розкрив, коли повернеться в Україну

05:03

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні серфінгіста за 43 с

03:32

Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну датуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти