"Відспівувала": Галкін розкрив, навіщо Пугачова поверталася до РФ

Христина Трохимчук
2 березня 2026, 10:29
Комік пожартував про візит Пугачової до Москви.
Алла Пугачова поверталася до РФ
Алла Пугачова поверталася до РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Максим Галкін пожартував про смерть Володимира Путіна
  • Чому Алла Пугачова поверталася до Москви

Російський комік Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, вирішив пожартувати на своєму концерті про смерть диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє видання Гордон, особлива роль у цій події відводилася його дружині Аллі Пугачовій.

Галкін згадав популярну свого часу конспірологічну теорію про смерть російського президента, тіло якого нібито ховали в холодильнику. Гуморист також згадав, що в той період Аллі Пугачовій довелося повернутися в РФ у терміновій справі.

Пугачова і Галкін на відпочинку
Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним / фото: instagram.com, Максим Галкін

"А ви думаєте, чому Пугачова в листопаді 2023 року на три дні до Москви поверталася... Відспівувала!" А вони такі: "А вона що, церковні пісні знає?" – А вона свої співала: "А ти такий холодний, як айсберг в океані. І всі твої печалі під чорною водою", — висловився Максим, викликавши в залі вибух сміху.

Комік продовжив розвивати тему, переказавши жартівливу розмову з дружиною після "похорону" Володимира Путіна.

Максим Галкін, Алла Пугачова
Максим Галкін про війну / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Алла, а там був ще хтось із світових лідерів?", — запитав Галкін — "Нікого не було взагалі! Мене Пєсков як навпроти холодильника поставив, так я в холодильник і співала... Ну, може, хтось і приїжджав, бо я помітила, що на холодильнику були магнітики з різних країн: Дамаск, Бейрут — всі друзі-терористи, коротше", — посміявся гуморист.

Раніше Главред повідомляв, що український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, висловився про те, де планує жити. Артист зізнався, що може повернутися в Україну, але назвав важливу умову.

Також український актор В'ячеслав Довженко нещодавно представив публіці свою молоду наречену. Світлана зізналася, що різниця у віці в парі відчувається. Актор старший за свою обраницю на 20 років, тому закоханим доводиться шукати компроміси.

Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова — радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року в своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Алла Пугачова Максим Галкин новини шоу бізнесу
