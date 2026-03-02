Рус
"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

Руслана Заклінська
2 березня 2026, 12:33оновлено 2 березня, 13:39
Міністр оборони України представив стратегічний план підготовки Сил оборони до весняного періоду.
'Будемо боротися за життя кожного': Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ
Федоров анонсував радикальні зміни в ЗСУ / Колаж: Главред, фото: t.me/zedigital, 61 ОМБр

Ключові тези Федорова:

  • Бригади ЗСУ отримають щомісячне забезпечення дронами, Starlink та пікапами
  • Запускається аудит втрат і автоматизація потреб
  • Готується українська ШІ-альтернатива китайським дронам

Міноборони підготувало пакет системних рішень для посилення оборони й підготовки до весни. Зміни стосуватимуться технологічного забезпечення в ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Міністр оборони минулого тижня кілька днів працював на запорізькому, дніпропетровському та харківському напрямках. Під час поїздки Федоров зустрівся з командирами корпусів та угруповань, комбригами й керівниками військових адміністрацій.

відео дня

"Провели наради з ОК "Південь", командувачем Об’єднаних сил Михайлом Драпатим та командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді (Мадяром). Працювали безпосередньо з механізованими, десантно-штурмовими бригадами та підрозділами ППО. Мета — синхронізувати рішення для посилення оборони й системно підготуватися до весни", - розповів Федоров.

Серед ключових пріоритетів міністр виділив посилення тактичної та оперативної глибини, масштабування безпілотників, захист логістики, доукомплектування бригад, розгортання додаткових груп ППО, розбудова фортифікацій та розвиток радарного поля і РЕБ.

"Опікуємося всіма питаннями. За дорученням президента вже працюємо над конкретними рішеннями", - наголосив міністр оборони.

Базовий мінімум дронів для бригад

Відтепер підрозділи матимуть гарантоване щомісячне забезпечення FPV-дронами, розвідниками та бомберами. Це буде сталий ресурс (додатково до держзакупівель та волонтерських зборів), що дозволить командирам планувати оборону наперед. Також армію централізовано забезпечуватимуть Starlink та пікапами.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Аудит втрат

Окремо стартує аудит втрат на полі бою. Аудит повинен виявити управлінські помилки та допомогти ухвалити рішення для збереження життя бійців.

"Людський капітал - найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна", - заявив Федоров.

Автоматизація потреб

Відомство відмовляється від суб’єктивного формування запитів. Нова автоматична модель базуватиметься на реальних даних з фронту, щоб виключити неефективні рішення.

Новий план закупівлі БпЛА

Федоров також повідомив, що вже переглянуто річні цільові показники забезпечення дронами та сформовано план закупівель.

"Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу та корупційних ризиків. Скоро результат закупівель стане відчутним на фронті", - розповів міністр.

Масштабування наземних роботів

Міністр оборони пообіцяв, що цього року кількість роботизованих комплексів зросте в рази. Основне завдання — перевести логістику на роботів, щоб мінімізувати ризики для особового складу під час підвозу БК та евакуації.

ШІ-аналог "Мавіка"

Крім цього, Федоров заявив, що Україна готує власну альтернативу популярним китайським дронам. Рішення з використанням штучного інтелекту вже проходять тестування і незабаром будуть масштабовані на фронті.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що скоро в мобілізовані зможуть підписувати контракти з чіткими термінами служби. Програма базується на успішному тестуванні "Контракт 18-24" для молоді.

Раніше, як повідомляв Главред, Міноборони автоматизувало продовження відстрочок від мобілізації через додаток "Резерв+", 90% випадків тепер обробляються без паперових процедур та відвідування ТЦК. Міністр Федоров заявив, що триває комплексна реформа мобілізації.

Крім цього, президент Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від мобілізації та перевести армію на контрактну основу. Це можливо за умови належного фінансування, у чому може допомогти ЄС.

Читайте також:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

війна в Україні Міноборони України Михайло Федоров війна Росії та України
