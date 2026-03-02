Рус
Читати російською
В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

Юрій Берендій
2 березня 2026, 13:07
Іран заявив про пошкодження ядерного об’єкта в Натанзі внаслідок ударів США та Ізраїлю - в МАГАТЕ відреагували.
В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • США під час ударів по Ірану нібито вдарили по ядерному об'єкту в місті Натанз
  • В МАГАТЕ не фіксують підвищення радіації, однак загроза зберігається

В Ірані повідомили про пошкодження великого ядерного об’єкта в Натанзі, одному з ключових центрів їхньої ядерної програми, внаслідок ударів США та Ізраїлю. Посол країни в ООН підтвердив, що атакою був уражений саме Натанз. Про це повідомив посол Ірану в ООН, передає Reuters.

"Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану", - заявив Реза Наджафі журналістам на засіданні ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії.

У відповідь на уточнююче запитання посол країни Ірану в ООН підтвердив, що атакою був уражений саме Натанз.

Ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред

Водночас глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що наразі жодних ознак пошкодження ядерних об’єктів немає, і закликав сторони до стриманості та повернення до дипломатичного діалогу. Про це повідомляє Iranintl.

"Наразі у нас немає жодних ознак пошкодження або ураження будь-яких ядерних установок Ірану", – сказав Гроссі.

Він повідомив, що наразі тривають спроби встановити контакт з іранськими органами, відповідальними за ядерне регулювання, однак зв’язок із ними поки відсутній. В агентстві висловлюють сподівання, що цей важливий канал комунікації вдасться відновити найближчим часом.

Також Гроссі знову закликав сторони проявити максимальну стриманість, щоб не допустити подальшого загострення ситуації, підкресливши важливість повернення до дипломатичного врегулювання та переговорного процесу.

Він додав, що у державах, які межують з Іраном, перевищення рівня радіації не зафіксовано, однак загальна ситуація все одно залишається тривожною.

"Сьогоднішня ситуація викликає велике занепокоєння, ми не можемо виключати можливий радіологічний викид із серйозними наслідками, включаючи необхідність евакуації районів, таких же великих або більших за великі міста", – додав він.

Як кампанія США на Близькому сході може вплинути на Україну - думка журналіста

Як писав Главред, затяжна військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може істотно змінити глобальний інформаційний і політичний порядок денний, через що війна Росії проти України ризикує відійти на другий план. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.

Він зазначив, що провідні світові медіа наразі зосереджують основну увагу саме на подіях на Близькому Сході, що безпосередньо впливає на сприйняття ситуації міжнародною аудиторією.

"Масована атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах - Дубаю чи Абу-Дабі, або закриття їхніх аеропортів", - пояснив журналіст.

Операція США проти Ірану - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран під час атак безпілотниками застосовує тактику, яка нагадує підходи Росії у війні проти України, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

На фоні операції США та Ізраїлю в Ірані Білий дім готує масштабний план, який передбачає повалення одразу трьох автократій. За даними журналістки Вівіан Салами для The Atlantic, президент Дональд Трамп вже розглядає Кубу як наступну ціль.

Трамп також заявив, що США планують продовжувати операцію проти Тегерана, і прогнозує, що вона може тривати близько чотирьох-п’яти тижнів.

Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

