В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

США під час ударів по Ірану нібито вдарили по ядерному об'єкту в місті Натанз

В МАГАТЕ не фіксують підвищення радіації, однак загроза зберігається

В Ірані повідомили про пошкодження великого ядерного об’єкта в Натанзі, одному з ключових центрів їхньої ядерної програми, внаслідок ударів США та Ізраїлю. Посол країни в ООН підтвердив, що атакою був уражений саме Натанз. Про це повідомив посол Ірану в ООН, передає Reuters.

"Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану", - заявив Реза Наджафі журналістам на засіданні ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії. відео дня

У відповідь на уточнююче запитання посол країни Ірану в ООН підтвердив, що атакою був уражений саме Натанз.

Ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред

Водночас глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що наразі жодних ознак пошкодження ядерних об’єктів немає, і закликав сторони до стриманості та повернення до дипломатичного діалогу. Про це повідомляє Iranintl.

"Наразі у нас немає жодних ознак пошкодження або ураження будь-яких ядерних установок Ірану", – сказав Гроссі.

Він повідомив, що наразі тривають спроби встановити контакт з іранськими органами, відповідальними за ядерне регулювання, однак зв’язок із ними поки відсутній. В агентстві висловлюють сподівання, що цей важливий канал комунікації вдасться відновити найближчим часом.

Також Гроссі знову закликав сторони проявити максимальну стриманість, щоб не допустити подальшого загострення ситуації, підкресливши важливість повернення до дипломатичного врегулювання та переговорного процесу.

Він додав, що у державах, які межують з Іраном, перевищення рівня радіації не зафіксовано, однак загальна ситуація все одно залишається тривожною.

"Сьогоднішня ситуація викликає велике занепокоєння, ми не можемо виключати можливий радіологічний викид із серйозними наслідками, включаючи необхідність евакуації районів, таких же великих або більших за великі міста", – додав він.

