Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста

Юрій Берендій
2 березня 2026, 12:14
Експерт оцінив імовірність наступу РФ на Одесу та південь України, назвавши три можливі сценарії і пояснив, чому жоден із них не виглядає реалістичним.
У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста
У Росії є три сценарії прориву до Одеси - чи є загроза / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikimedia.org

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ не має сил для реалізації найгіршого сценарію для Одеси
  • Одеса та загалом Південь України має символічне значення для РФ
  • Теоретично у ворога є три варіанти наступу в напрямку міста

Російські окупаційні війська можуть мати три сценарії для прориву до Одеси та захоплення міста, яке залишається стратегічною ціллю Кремля. Однак, українське командування здійснює комплекс заходів із протидії планам ворога. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, дії українського командування в Одеській області мають превентивний характер і спрямовані на випередження можливих загроз. Подібні кроки, на його переконання, необхідно здійснювати й в інших містах — зокрема в Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Чернігові, а також у Сумах, Харкові та Миколаєві. Йдеться про підготовку до розвитку найгірших сценаріїв.

відео дня

"Чи може російська армія дозволити собі реалізацію такого сценарію сьогодні? Ні, не може. Хоча певні плани у них є — від намірів щодо захоплення території України росіяни не відмовлялися. Мова йде не тільки про Донецьку, Луганську, Херсонську чи Запорізьку області, а й про Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську та інші регіони. На кожну область у них свій план", - вказав він.

Коваленко зазначив, що Одеса та південь України загалом мають для Росії символічне значення, яке формувалося десятиліттями. Однак у 2022 році російські війська не змогли реалізувати свої плани, і з огляду на нинішній стан армії РФ виникають сумніви, що їм це під силу зараз.

"Можливі три сценарії розвитку подій: повітряне десантування, морський десант і сухопутний прорив. Якщо розглядати кожен з них, то масштабне повітряне десантування достатньої кількості військових з літаків Іл-76 або Іл-96 поки що видається неможливим. Повітряний простір захищений, і підготовку до такого десанту неможливо здійснити непомітно. До того ж ці літаки, ймовірно, були б знищені ще над Чорним морем", - розповів він.

Ще одним можливим варіантом він назвав спробу морського десанту. Подібні дії вже здійснювалися у 2022 році, але безуспішно. Наразі Росія фактично не контролює Чорне море, і будь-яка спроба використати залишки великих чи середніх десантних кораблів буде завчасно виявлена.

Коваленко наголосив, що у такому разі по них застосують протикорабельні ракетні комплекси та морські дрони, які постійно чергують у акваторії. Тому цей сценарій він також вважає малоймовірним і переконаний, що якщо він не спрацював раніше, то тим більше не матиме шансів у майбутньому.

"Залишається сценарій сухопутної операції, тобто форсування Дніпра з лівого берега на правий в Херсонській області. Цим мала займатися так звана група військ "Дніпро", яка після відступу з правобережної Херсонщини жодного разу не змогла закріпитися на правому березі, створити там зону контролю або повністю відновити контроль над Херсонськими островами", - додав він.

Оцінюючи можливості російського угруповання військ "Дніпро", експерт зазначив, що наразі воно здатне хіба що на спроби захоплення островів на Херсонщині та продовження обстрілів Херсона. На масштабні операції — такі як форсування Дніпра, висадка великого десанту чи наступ на правобережну частину області, а тим більше на Миколаївщину або Одещину — це угруповання не спроможне. Додатковими перешкодами є складні природні умови регіону, зокрема балки, лимани та інші особливості місцевості.

"Для подолання всього цього потрібні величезні ресурси. Таких ресурсів у цього угруповання поки що немає. Адже група військ "Дніпро" — це близько 120 тисяч особового складу, розтягнутого по всій тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області, а також на тимчасово окупованій частині Запорізької області", - резюмує він.

Яка основна ціль російського наступу - думка експерта

Як писав Главред, основні завдання Росії під час наступальних дій у 2026 році насамперед пов’язані з повним захопленням Донецької області, яка наразі є пріоритетною ціллю для окупаційних військ. Про це повідомив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він зазначив, що Костянтинівка зазнала масштабних руйнувань і фактично знищується російськими ударами, оскільки місто методично руйнують будівлю за будівлею. За його оцінкою, нині російські сили зосереджені на повному захопленні Костянтинівки, після чого можуть спрямувати наступ на Краматорськ і Слов’янськ.

Експерт також наголосив, що завдяки значним людським ресурсам Кремль розглядає можливість активізації бойових дій і на інших напрямках, зокрема в районі Запоріжжя та на території Запорізької області.

"Запоріжжя – дуже небезпечний напрямок. В останні три тижні наші військові роблять там неймовірну роботу, вибиваючи російські війська з цього напрямку, але наблизитися до Запоріжжя на відстань 13 км російським окупантам вдалося. Так що "сіра зона" знаходиться в 13 км від південних околиць Запоріжжя. Ми бачимо, скільки всього прилетіло по місту, коли росіяни були на такій відстані. Якщо вони підійдуть ближче і закріпляться, то Запоріжжя вони просто перетворять на місто-привид, як Херсон. Росіяни зараз роблять все, щоб в Херсоні не можна було жити", - наголосив він.

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста
Херсон / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у лютому площа територій, захоплених російськими військами, зросла на 126 квадратних кілометрів, що майже вдвічі менше порівняно із січнем і стало найнижчим показником із липня 2024 року. Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState.

Військовослужбовці 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ провели стрімку операцію та змогли здійснити успішний штурм і прорвати оборону противника на Олександрівському напрямку.

Водночас російські підрозділи намагаються взяти в оточення Мирноград у Донецькій області, просуваючись до міста з різних боків замість прямих атак. За інформацією 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса Одеська область Олександр Коваленко новини Одеси
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

В Ірані заявили про удар по ядерному об'єкту, є ризик витоку радіації - що відомо

13:07Світ
Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"

Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"

12:57Війна
"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

12:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

"Настав цей день": Пугачова вийшла на зв'язок із зверненням

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

Останні новини

12:57

Російські кораблі уражено: СБУ відкрила в Новоросійську ​сезон весняних "бавовн"

12:43

Вечеря за дві секунди: паста, від якої всі будуть у захватіВідео

12:34

Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну

12:33

"Будемо боротися за життя кожного": Федоров оголосив про великі зміни в ЗСУ

12:14

У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста

Для удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — КоваленкоДля удару по Одесі у РФ є три сценарії, ЗСУ готують оборону — Коваленко
12:01

У трьох областях України знестумлені споживачі: Міненерго нзволо причину

11:58

Перманентний макіяж: що приховують майстри і чого бояться клієнтки

11:54

"Багатодітна мама": зірка "Кріпосної" повідомила радісну новину

11:43

Максим Галкін підняв усіх на вуха: що він зробив для Алли Пугачової

Реклама
11:38

Нова турецька драма "Сльози Дженнет" на телеканалі Бігуді: коли дивитися

11:23

Щоб сукуленти не тягнулися вгору: як і коли потрібно проводити обрізку

11:10

Китайський гороскоп на завтра 3 березня: Щурам - розчарування, Козлам - злість

11:04

Один продукт категорично заборонено давати собакам: ветеринар розкрив правду

11:01

Слово приховали в часи СРСР: як українською сказати "хлопок"Відео

10:56

Чому 3 березня не можна брати або давати гроші в борг: яке церковне свято

10:40

Мобілізація в Україні: у Раді заявили про нові обмеження, кого зачепить

10:29

"Відспівувала": Галкін розкрив, навіщо Пугачова поверталася до РФ

10:18

Відлякують жуків і збільшать урожай: які рослини потрібно посадити поруч з картоплеюВідео

10:03

Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ

09:49

Трамп готує зміну режимів у трьох країнах: в The Atlantic назвали нову мету

Реклама
09:14

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - розкрито важливий нюанс

09:13

Не відрізнити: зрадниця Лорак з'явилася з дочкою-копією і чоловіком

08:47

Березень 2026 року переверне життя чотирьох знаків зодіаку: їм світить великий достаток

08:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 березня (оновлюється)

08:18

Україна отримає нову роль у протидії Ірану: що пропонують у БританіїВідео

08:12

Під удар потрапив стратегічний об'єкт: що відомо про нічну атаку на Новоросійськ

08:09

Карта Deep State онлайн за 2 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:20

"Є три кандидати": Трамп порівняв Іран з Венесуелою та натякнув на зміну влади

06:54

РФ відмовилася допомагати своєму союзнику: Семиволос - про "відмазку" КремляПогляд

06:49

РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, спалахнули пожежі: що відомо

05:55

"Нас з Настею тягне": Потап розкрив, коли повернеться в Україну

05:03

Гороскоп на завтра 3 березня: Овнам - розваги, Скорпіонам - пригода

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні серфінгіста за 43 с

03:32

Ситуація з підтримкою США може різко змінитись: названо вирішальну датуВідео

03:07

Дорослі сини зіркової матері: як виглядають діти Брітні Спірс

02:35

"Прощаюся і дякую": Лілія Ребрик поставила важливу крапку

02:33

Сенсація з космосу: гігантська зірка несподівано змінила колір і температуру

02:18

Лютий змінив фронт: скільки територій окупувала РФ — аналіз DeepState

01:31

58-річний всесвітньо відомий діджей вчетверте став батьком

00:55

"Все йде за планом": Трамп зробив заяву щодо термінів операції в Ірані

Реклама
00:48

Анна Сєдокова загриміла до лікарні - подробиці

00:00

Тюльпани залишаються яскравими значно довше: прості лайфхаки до 8 березняВідео

01 березня, неділя
23:52

Міцні гени: ексдружина Кличка показала їхню спільну доньку

23:49

У Києві та області відключатимуть світло 2 березня: що відомо про графіки

22:25

РФ "кинула" Іран і відмовила в допомозі: експерт розкрив підлу позицію Кремля

22:08

Голова на 360° і "вічні" зуби: факти про кроликів, про які не говорять

22:04

Світла стане значно більше – нові графіки для Дніпра та області на 2 березняФото

22:03

Ціни впали у 2-3 рази: в Україні різко здешевшали популярні продукти

21:48

Гороскоп Таро на березень 2026: Козерогам – поїздка, Водоліям – прибуток, Рибам – подарунокВідео

21:42

Трамп не збирається змінювати режим в Ірані, він хоче іншого - Сергій БережнийПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти