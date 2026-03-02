У Росії є три сценарії прориву до Одеси: експерт оцінив загрозу захоплення міста

Експерт оцінив імовірність наступу РФ на Одесу та південь України, назвавши три можливі сценарії і пояснив, чому жоден із них не виглядає реалістичним.

https://glavred.net/front/v-rossii-est-tri-scenariya-proryva-k-odesse-ekspert-ocenil-ugrozu-zahvata-goroda-10745282.html Посилання скопійоване

У Росії є три сценарії прориву до Одеси - чи є загроза / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikimedia.org

Про що йдеться у матеріалі:

РФ не має сил для реалізації найгіршого сценарію для Одеси

Одеса та загалом Південь України має символічне значення для РФ

Теоретично у ворога є три варіанти наступу в напрямку міста

Російські окупаційні війська можуть мати три сценарії для прориву до Одеси та захоплення міста, яке залишається стратегічною ціллю Кремля. Однак, українське командування здійснює комплекс заходів із протидії планам ворога. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, дії українського командування в Одеській області мають превентивний характер і спрямовані на випередження можливих загроз. Подібні кроки, на його переконання, необхідно здійснювати й в інших містах — зокрема в Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Чернігові, а також у Сумах, Харкові та Миколаєві. Йдеться про підготовку до розвитку найгірших сценаріїв.

відео дня

"Чи може російська армія дозволити собі реалізацію такого сценарію сьогодні? Ні, не може. Хоча певні плани у них є — від намірів щодо захоплення території України росіяни не відмовлялися. Мова йде не тільки про Донецьку, Луганську, Херсонську чи Запорізьку області, а й про Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську та інші регіони. На кожну область у них свій план", - вказав він.

Коваленко зазначив, що Одеса та південь України загалом мають для Росії символічне значення, яке формувалося десятиліттями. Однак у 2022 році російські війська не змогли реалізувати свої плани, і з огляду на нинішній стан армії РФ виникають сумніви, що їм це під силу зараз.

"Можливі три сценарії розвитку подій: повітряне десантування, морський десант і сухопутний прорив. Якщо розглядати кожен з них, то масштабне повітряне десантування достатньої кількості військових з літаків Іл-76 або Іл-96 поки що видається неможливим. Повітряний простір захищений, і підготовку до такого десанту неможливо здійснити непомітно. До того ж ці літаки, ймовірно, були б знищені ще над Чорним морем", - розповів він.

Ще одним можливим варіантом він назвав спробу морського десанту. Подібні дії вже здійснювалися у 2022 році, але безуспішно. Наразі Росія фактично не контролює Чорне море, і будь-яка спроба використати залишки великих чи середніх десантних кораблів буде завчасно виявлена.

Коваленко наголосив, що у такому разі по них застосують протикорабельні ракетні комплекси та морські дрони, які постійно чергують у акваторії. Тому цей сценарій він також вважає малоймовірним і переконаний, що якщо він не спрацював раніше, то тим більше не матиме шансів у майбутньому.

"Залишається сценарій сухопутної операції, тобто форсування Дніпра з лівого берега на правий в Херсонській області. Цим мала займатися так звана група військ "Дніпро", яка після відступу з правобережної Херсонщини жодного разу не змогла закріпитися на правому березі, створити там зону контролю або повністю відновити контроль над Херсонськими островами", - додав він.

Оцінюючи можливості російського угруповання військ "Дніпро", експерт зазначив, що наразі воно здатне хіба що на спроби захоплення островів на Херсонщині та продовження обстрілів Херсона. На масштабні операції — такі як форсування Дніпра, висадка великого десанту чи наступ на правобережну частину області, а тим більше на Миколаївщину або Одещину — це угруповання не спроможне. Додатковими перешкодами є складні природні умови регіону, зокрема балки, лимани та інші особливості місцевості.

"Для подолання всього цього потрібні величезні ресурси. Таких ресурсів у цього угруповання поки що немає. Адже група військ "Дніпро" — це близько 120 тисяч особового складу, розтягнутого по всій тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області, а також на тимчасово окупованій частині Запорізької області", - резюмує він.

Яка основна ціль російського наступу - думка експерта

Як писав Главред, основні завдання Росії під час наступальних дій у 2026 році насамперед пов’язані з повним захопленням Донецької області, яка наразі є пріоритетною ціллю для окупаційних військ. Про це повідомив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він зазначив, що Костянтинівка зазнала масштабних руйнувань і фактично знищується російськими ударами, оскільки місто методично руйнують будівлю за будівлею. За його оцінкою, нині російські сили зосереджені на повному захопленні Костянтинівки, після чого можуть спрямувати наступ на Краматорськ і Слов’янськ.

Експерт також наголосив, що завдяки значним людським ресурсам Кремль розглядає можливість активізації бойових дій і на інших напрямках, зокрема в районі Запоріжжя та на території Запорізької області.

"Запоріжжя – дуже небезпечний напрямок. В останні три тижні наші військові роблять там неймовірну роботу, вибиваючи російські війська з цього напрямку, але наблизитися до Запоріжжя на відстань 13 км російським окупантам вдалося. Так що "сіра зона" знаходиться в 13 км від південних околиць Запоріжжя. Ми бачимо, скільки всього прилетіло по місту, коли росіяни були на такій відстані. Якщо вони підійдуть ближче і закріпляться, то Запоріжжя вони просто перетворять на місто-привид, як Херсон. Росіяни зараз роблять все, щоб в Херсоні не можна було жити", - наголосив він.

Херсон / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у лютому площа територій, захоплених російськими військами, зросла на 126 квадратних кілометрів, що майже вдвічі менше порівняно із січнем і стало найнижчим показником із липня 2024 року. Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState.

Військовослужбовці 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ провели стрімку операцію та змогли здійснити успішний штурм і прорвати оборону противника на Олександрівському напрямку.

Водночас російські підрозділи намагаються взяти в оточення Мирноград у Донецькій області, просуваючись до міста з різних боків замість прямих атак. За інформацією 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред