Повернеться сніг із дощем: на Україну насувається циклон, який змінить погоду

Марія Николишин
2 березня 2026, 13:47
Синоптикиня каже, що температура повітря залишиться без особливих змін.
Погода в Україні 3 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вівторок
  • Де очікується дощ та сніг

Погода в Україні у вівторок, 3 березня, буде багата на опади. У різних регіонах можливий дощ та мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, атмосферні фронти циклону Doreena закидатимуть дощ чи мокрий сніг переважно на схід та південь.

відео дня

"Найближчої ночі та вранці опади також можливі практично повсюди, але все ж вдень 3-го березня вологість зміститься саме у південну та східну частини. Бо антициклон Iakl витіснить ці опади із західних та північних областей", - йдеться у повідомленні.

Рух циклону та антициклону / фото: t.me/PohodaNatalka

Синоптикиня зауважила, що температура повітря залишиться без особливих змін. Так, вночі очікується від -2 градусів до +3 градусів. Протягом дня прогнозується +2…+6 градусів, на півдні та заході України +5…+10 градусів.

Водночас вітер буде з північного заходу, помірний, часом рвучкий.

Погода 3 березня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 3 березня дощ може випасти лише вранці, надалі - без істотних опадів та поривчастий північно-західний вітер.

Найближчої ночі в столиці очікується 0…+2 градуси, завтра вдень буде +2…+4 градуси.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Яким буде перший тиждень березня

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні у перший тиждень березня буде стійкою та переважно спокійною.

За його словами, протягом найближчих днів погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та антициклональна діяльність.

Він також додав, що опади випадатимуть зрідка, а температурний режим буде теплішим за кліматичну норму, особливо у західних областях.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, березень у Дніпрі розпочнеться нестабільною погодою — мешканців міста очікують температурні коливання та повернення прохолоди.

Синоптики кажуть, що у перший місяць весни середня температура повітря в Одесі очікується на рівні +4,5°. Прогнозована місячна кількість опадів — близько 31 мм.

Погода в Тернопільській області у березні буде значно теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря буде від +3 до +9 градусів, що вище на 1,5 градуси від норми.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
13:47Синоптик
