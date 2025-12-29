ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину

Екіпажі дронів поступово йшли в глибину, залишивши тим самим без прикриття піхоту, пояснив Олександр Сирський.

Олександр Сирський прокоментував вихід ЗСУ з Сіверська / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 ОГШБр

Головне:

ЗСУ під тиском РФ довелося поступово відійти від Сіверська

Оборона міста Сіверська стала проблематичною

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про те, що екіпажам дронів ЗСУ під тиском РФ довелося поступово відійти від Сіверська Донецької області, тому піхота залишилася без прикриття і виникла необхідність відходу.

Як наголосив він в інтерв'ю Каналу 24, на території Серебрянського лісу, Білогорівки та Сіверська ще під час Другої світової відбувалися важкі бої, тож там було збудовано укріплення. Ця місцевість складається з панівних висот.

Головком ЗСУ пояснив, що Сіверський напрямок довго був непріоритетним, оскільки в росіян не було можливості вести наступ, а в регіоні тривала війна діями диверсійних груп, піхоти, Сил спецоперацій.

"На жаль, зосередження підрозділів дронів оптоволоконним каналом управління, особливо з дальністю понад 20 кілометрів, призвело до того, що наші підрозділи, розрахунки, екіпажі дронів поступово йшли в глибину, залишивши тим самим без прикриття піхоту", - сказав головнокомандувач.

Сирський також зазначив, що оборона міста після цього стала проблематичною, тому було ухвалено рішення відійти на панівні висоти.

"Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються відповідні дії на цьому напрямку. Це все, що я можу сказати про цей напрямок", - додав він.

Ситуація на фронті: прогноз генерала ЗСУ

Військовий аналітик, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що прагнення захопити великі обласні центри залишається для Росії постійною метою. На його думку, такі міста, як Дніпро і Запоріжжя, становлять для Москви особливий інтерес. При цьому експерт підкреслив, що наразі у російських військ недостатньо ресурсів для їх взяття.

Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

