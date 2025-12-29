Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину

Олексій Тесля
29 грудня 2025, 22:24
114
Екіпажі дронів поступово йшли в глибину, залишивши тим самим без прикриття піхоту, пояснив Олександр Сирський.
ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину
Олександр Сирський прокоментував вихід ЗСУ з Сіверська / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 ОГШБр

Головне:

  • ЗСУ під тиском РФ довелося поступово відійти від Сіверська
  • Оборона міста Сіверська стала проблематичною

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про те, що екіпажам дронів ЗСУ під тиском РФ довелося поступово відійти від Сіверська Донецької області, тому піхота залишилася без прикриття і виникла необхідність відходу.

Як наголосив він в інтерв'ю Каналу 24, на території Серебрянського лісу, Білогорівки та Сіверська ще під час Другої світової відбувалися важкі бої, тож там було збудовано укріплення. Ця місцевість складається з панівних висот.

відео дня

Головком ЗСУ пояснив, що Сіверський напрямок довго був непріоритетним, оскільки в росіян не було можливості вести наступ, а в регіоні тривала війна діями диверсійних груп, піхоти, Сил спецоперацій.

"На жаль, зосередження підрозділів дронів оптоволоконним каналом управління, особливо з дальністю понад 20 кілометрів, призвело до того, що наші підрозділи, розрахунки, екіпажі дронів поступово йшли в глибину, залишивши тим самим без прикриття піхоту", - сказав головнокомандувач.

Сіверськ
/ Інфографіка: Главред

Сирський також зазначив, що оборона міста після цього стала проблематичною, тому було ухвалено рішення відійти на панівні висоти.

"Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються відповідні дії на цьому напрямку. Це все, що я можу сказати про цей напрямок", - додав він.

Ситуація на фронті: прогноз генерала ЗСУ

Військовий аналітик, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що прагнення захопити великі обласні центри залишається для Росії постійною метою. На його думку, такі міста, як Дніпро і Запоріжжя, становлять для Москви особливий інтерес. При цьому експерт підкреслив, що наразі у російських військ недостатньо ресурсів для їх взяття.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

лінія фронту Олександр Сырский війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину

ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину

22:24Україна
"Можливо, нападу не було": Трамп про істерику РФ через "атаку будинку Путіна"

"Можливо, нападу не було": Трамп про істерику РФ через "атаку будинку Путіна"

21:54Світ
Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

20:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Останні новини

22:24

ЗСУ вийшли з великого міста на сході: Сирський розкрив причину

22:06

Водіїв закликають покласти чайні пакетики в авто до кінця грудня: яка причина

22:00

Війна продовжиться, що б ми не робили: чому мирної угоди не будеПогляд

21:54

"Можливо, нападу не було": Трамп про істерику РФ через "атаку будинку Путіна"Відео

21:41

Брехню розкрито: дружина Віталія Козловського розповіла правду про шлюб зі співаком

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
20:52

Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

20:50

Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

20:29

Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

20:24

Олія більше не потрібна: хитрий спосіб ідеальної яєчні - швидше і смачнішеВідео

Реклама
20:21

6 продуктів, які не потрібно зберігати у холодильнику під час свят: місця стане більше

20:15

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощВідео

19:55

"Трамп був обурений": Путін поскаржився США на атаку українських дронів

19:36

Замість сіток і мішків: як проста конструкція збереже врожай овочів до весниВідео

19:25

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

19:13

Як легко очистити шторку для ванної від нальоту і плісняви: перевірений метод

19:10

Бої за Покровськ: що відбувається на фронтіПогляд

19:09

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

19:01

До 100 грн за пляшку: в Україні з січня дорожчатиме затребуваний продукт

18:54

Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

18:28

Віталій Кім: Перемовини назріли, потрібен мир

Реклама
18:25

"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

18:25

Ситуація може змінитися: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 30 грудня

18:08

Три прилади, які категорично не можна вмикати через подовжувач: в чому причина

18:05

РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви

17:46

В Кремлі заявили про атаку на резиденцію Путіна та пригрозили відповіддю: деталіВідео

17:40

Відключення світла у Києві: коли стабілізується ситуація на лівому березі - Yasno

17:27

РФ може відкрити новий фронт: генерал про загрозу для обласного центру УкраїниВідео

17:03

Прийде справжня арктична холоднеча: відома дата посилення морозів в Україні

16:48

Відповідь здивує багатьох: експерти відповіли, як часто потрібно прати піжаму

16:32

Постачальники новорічного настрою: топ-7 найкращих новорічних комедій (частина 2)

16:23

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

16:12

Тривають важкі бої: речник УДА розповів про загрози для Запорізької області

15:49

"Любить шум і гам": ROXOLANA розповіла про репетиції шоу з новонародженою донькоюВідео

15:41

Скільки можна зберігати салати у холодильнику, щоб не отруїтися: відповідь здивує

15:31

Шахтар готує масштабну зимову чистку: які футболісти можуть покинути клуб

15:14

Який справжній переклад фрази "кормить завтраками": знають лише деякі українціВідео

14:49

Сир не буде псуватися тижнями: експерти розкрили найкращий спосіб зберігання

14:46

"Сніданок. Вихідний" із Валентиною Хамайко та Олександром Поповим повертається на 1+1 Україна

14:44

Рік Вогняного Коня: які подарунки не варто дарувати, щоб не накликати біду

14:42

Терехов: Нам потрібне не перемир’я з постійними ризиками, а повноцінний мир

Реклама
14:27

Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви

14:25

Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

13:47

Для чого насправді потрібен ящик під духовкою: мало хто знає його призначення

13:07

Ресторанна закуска вдома на новорічний стіл - гості ахнуть від захватуВідео

13:07

Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

12:56

Зеленський вбрався в особливий костюм для зустрічі з Трампом - як він виглядавВідео

12:43

"Важко": які бали отримали учасники "Танців" і які емоції у них залишилися

12:35

Як не перетворити Новий рік на фіаско: помилки святкового макіяжу, які додають вік

12:29

Які речі не можна викидати під час прибирання перед Новим роком

12:17

Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти