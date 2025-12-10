Рус
В Росії заявили про повну окупацію Сіверська - в ЗСУ зробили важливу заяву

Юрій Берендій
10 грудня 2025, 15:41
Українські військові спростували заяви російської пропаганди про захоплення Сіверська, наголосивши, що місто залишається під контролем Сил оборони.
В Росії заявили про повну окупацію Сіверська - в ЗСУ зробили важливу заяву
В Росії заявили про повну окупацію Сіверська, що відомо / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що йдеться у повідомленні:

  • Заяви росіян про контроль над Сіверськом не відповідають дійсності
  • Ворог зміг проникнути в місто малими групами
  • Спроби ворога підняти прапор країни-агресорки РФ над містом закінчуються втратами для окупантів

Російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області. Однак, заяви росіян не відповідають дійсності, в місті тривають активні бої. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Схід" у Facebook.

Військові повідомляють, що на Слов’янському напрямку напруженою залишається ситуація поблизу Сіверська, однак заяви про встановлення окупантами контролю над містом не відповідають дійсності.

"Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Схід" уточнили, що спроби ворога встановити прапори у міській забудові для створення пропагандистської картинки щоразу завершуються для них втратами. Для ураження російських підрозділів активно застосовують артилерію та ударні БпАК Сил оборони.

Заяви російського командування також спростував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни не контролюють Сіверськ, як і в більшості випадків захід штурмових груп у місто їх пропагандисти називають контролем. Але це не так. Бої тривають", - резюмував він.

Сіверськ
Сіверськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про бої біля Сіверська - думка експерта

Як писав Главред, російські війська, ймовірно, змогли подолати одну з найукріпленіших оборонних ділянок ЗСУ на Донеччині. Про це повідомив кореспондент німецького Bild Юліан Рьопке.

За його інформацією, після захоплення населених пунктів Виїмка та Івано-Дар’ївка окупанти зайшли до Сіверська з південного напрямку й наразі утримують близько п’ятої частини міста. Також він зазначив, що на прорив цього відрізка фронту протяжністю приблизно 9 кілометрів російській армії знадобилося близько 40 місяців.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на одному з відтинків фронту було ухвалене рішення про відведення підрозділів на відстань 5–7 кілометрів від Покровська, бої за місто тривають. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас російські війська продовжують активні штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, намагаючись перерізати логістичні маршрути міста Гуляйполе в Запорізькій області. Окупанти здійснюють спроби оточення з східного та північно-східного напрямків і прагнуть прорватися безпосередньо в місто. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Крім того, українські захисники залишили окремі позиції поблизу Покровська та Мирнограда на Донеччині. Підрозділи Сил оборони провели організований маневр у районі Лисівки та Сухого Яру й, за рішенням командування, були перекинуті на більш вигідні для оборони рубежі, повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про джерело: Угруповання військ "Схід"

Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

    війна в Україні Сіверськ Фронт
