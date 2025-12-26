Прорив кордону на Сумщині: в ДПСУ сказали, чи можуть росіяни піти вглиб області

Суттєвого скупчення росіян на цьому напрямку немає.

Прорив росіян в Грабовське / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви речника ДПСУ:

Росіяни прорвалися до села Грабовське на Сумщині

Наразі там перебуває близько 100 окупантів

Вийти за межі цього населеного пункту загарбники не можуть

Військові країни-агресора Росії, які прорвалися через кордон до села Грабовське на Сумщині, не можуть просунутись вглиб області. Чисельність ворога там наразі становить близько 100 осіб. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Ворог на даний момент задіяв сукупно близько 100 своїх військовослужбовців, які вже кілька днів намагаються заходити, накопичуватися, але знову ж таки ворог несе втрати в особовому складі. Станом на зараз, суттєвого скупчення противника на цьому напрямку немає", - наголосив він. відео дня

За його словами, вийти за межі цього населеного пункту загарбники не можуть.

"Вони (росіяни, - ред.) намагалися атакувати позиції підрозділів Збройних сил і ДПСУ, але розширити зону боїв по території України противник не може", - додав Демченко.

Речник ДПСУ також сказав, що по населеному пункту наразі завдають вогневого ураження із застосуванням артилерії та БПЛА.

"Удари завдаються навіть по території Росії, аби не дати можливості ворогу накопичитися на цьому напрямку та не дозволити здійснювати спроби штурмів по позиціях українських піхотинців", - підсумував він.

Прорив РФ на Сумщині

Президент України Володимир Зеленський говорив, що російські війська захопили 52 цивільних, серед яких були діти, із села Грабовське в Сумській області, а також взяли в полон 13 військових Сил оборони.

За його словами, українські військові могли знищити ворога на відстані артилерією або дронами, але не стали цього робити, оскільки не хотіли вбити цивільних, які перебували там.



Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація в Сумській області - останні новини України

Як повідомляв Главред, моніторинговий ресурс DeepState заявляв, що безвідповідальність військових у Грабовському Сумської області стала причиною прориву російських окупантів і захоплення десятків цивільних. Зазначається, що ситуація стала можливою через некомпетентні дії представників Сил оборони, які перебували в населеному пункті.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що вивезення російськими військами цивільних мешканців із села Грабовське Сумської області не свідчить про підготовку повномасштабного наступу, а радше має ознаки локальної провокації, зокрема з можливим інформаційним ефектом.

