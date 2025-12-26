Рус
Прорив кордону на Сумщині: в ДПСУ сказали, чи можуть росіяни піти вглиб області

Марія Николишин
26 грудня 2025, 11:51
Суттєвого скупчення росіян на цьому напрямку немає.
Прорив кордону на Сумщині: в ДПСУ сказали, чи можуть росіяни піти вглиб області
Прорив росіян в Грабовське / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви речника ДПСУ:

  • Росіяни прорвалися до села Грабовське на Сумщині
  • Наразі там перебуває близько 100 окупантів
  • Вийти за межі цього населеного пункту загарбники не можуть

Військові країни-агресора Росії, які прорвалися через кордон до села Грабовське на Сумщині, не можуть просунутись вглиб області. Чисельність ворога там наразі становить близько 100 осіб. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Ворог на даний момент задіяв сукупно близько 100 своїх військовослужбовців, які вже кілька днів намагаються заходити, накопичуватися, але знову ж таки ворог несе втрати в особовому складі. Станом на зараз, суттєвого скупчення противника на цьому напрямку немає", - наголосив він.

За його словами, вийти за межі цього населеного пункту загарбники не можуть.

"Вони (росіяни, - ред.) намагалися атакувати позиції підрозділів Збройних сил і ДПСУ, але розширити зону боїв по території України противник не може", - додав Демченко.

Речник ДПСУ також сказав, що по населеному пункту наразі завдають вогневого ураження із застосуванням артилерії та БПЛА.

"Удари завдаються навіть по території Росії, аби не дати можливості ворогу накопичитися на цьому напрямку та не дозволити здійснювати спроби штурмів по позиціях українських піхотинців", - підсумував він.

Прорив РФ на Сумщині

Президент України Володимир Зеленський говорив, що російські війська захопили 52 цивільних, серед яких були діти, із села Грабовське в Сумській області, а також взяли в полон 13 військових Сил оборони.

За його словами, українські військові могли знищити ворога на відстані артилерією або дронами, але не стали цього робити, оскільки не хотіли вбити цивільних, які перебували там.

Прорив кордону на Сумщині: в ДПСУ сказали, чи можуть росіяни піти вглиб області
Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація в Сумській області - останні новини України

Як повідомляв Главред, моніторинговий ресурс DeepState заявляв, що безвідповідальність військових у Грабовському Сумської області стала причиною прориву російських окупантів і захоплення десятків цивільних. Зазначається, що ситуація стала можливою через некомпетентні дії представників Сил оборони, які перебували в населеному пункті.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що вивезення російськими військами цивільних мешканців із села Грабовське Сумської області не свідчить про підготовку повномасштабного наступу, а радше має ознаки локальної провокації, зокрема з можливим інформаційним ефектом.

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницюФото

