УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ військам Білорусі не по зубах: якщо Лукашенко нападе, він ризикує втратити владу - Жданов

16 травня 2022, 05:00

Загроза втручання Росії з території Білорусі знизилася - там на локаціях російських військ йде демонтаж їх інженерних конструкцій, сказав Олег Жданов.

Олег Жданов
Білоруські війська можуть бути не готові до боїв зі Збройними силами України - Жданов / Главред

Війська РФ відійшли від Чернігівської, Сумської та Київської областей. На цих напрямках залишається незначна кількість військ, які, втім, стоять уздовж кордону і ведуть вогонь. Імовірність загрози від російських підрозділів з Білорусі знизилася, про що свідчить демонтаж їх інженерних конструкцій. Однак почасти все ще присутня загроза атаки з боку білоруських військ – Лукашенко влаштовує їх передислокацію біля кордону. Втім, армія РБ побоюється бойового зіткнення з ЗСУ, і Лукашенко це усвідомлює. Якщо він віддасть наказ про наступ, то ризикує втратити владу. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що окупаційні російські підрозділи відсунулися від Чернігівської, Сумської та Київської областей. Там залишається невелике угруповання окупантів, яке стоїть уздовж кордону і обстрілює територію України.

читайте такожЗбройні сили України вийшли на кордон з Росією у Харківській областіЗа словами експерта, одним із сигналів про зниження загрози є демонтаж інженерних засобів мінно-вибухового загородження з локацій, де раніше знаходилися війська РФ.

"Якщо ми кажемо про загрозу втручання російських військ з території Білорусі, то їх там майже не залишилося", - вважає Жданов.

При цьому він акцентував увагу на тому, що залишається загроза, хоча й мінімальна, від білоруських збройних сил. Лукашенко пересуває війська біля білорусько-українського кордону.

Дивіться відео ТСН - Білорусь збирає війська біля кордонів України "для навчань"

"Там (з Білорусі) небезпека, хоч й малоймовірна, але зберігається", - додав експерт.

Також він уточнив, що однією з головних причин, яка стримує армію Білорусі від виконання наказу Мінська, є нездатність протистояти ЗСУ на полі бою. Лукашенко це розуміє - якщо він віддасть наказ про наступ, то ризикує втратити владу.

"Лукашенко теж це цілком усвідомлює. Він дуже чітко тримає руку на пульсі соціології. Буде дивитися, які настрої в суспільстві і армії", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок військових дій проти України. Війну він назвав, мовляв,"спеціальною військовою операцією". На територію української держави увійшли російські війська з Росії, окупованого Криму та Білорусі.

Росія почала завдавати ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової, цивільної інфраструктури і житлових кварталах. Гинуть мирні люди. Ракети і військові літаки летять також з території Білорусі.

Війська РФ в перший день війни захопили Чорнобильську АЕС. У Державному агентстві з управління зоною відчуження розповіли, що окупанти вирили окопи в Рудому лісі - найнебезпечнішій місцевості на атомній електростанції. У підсумку загарбників відправили лікуватися до Гомеля.

29 березня за підсумками перемовин Києва та Москви у Стамбулі представники російської сторони заявили про "скорочення військової активності у рази" на Київському та Чернігівському напрямках. Загарбники стали виходити з Чернігівської області. 31 березня війська РФ вийшли із зони Чорнобильської АЕС.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 2 квітня заявила, що ЗСУ повністю звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель і всю Київську область від російських окупантів.

Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 8 квітня оголосив про повне звільнення регіону від окупантів РФ.

Главред рекомендує:

viber
ЗСУ Олександр Лукашенко Олег Жданов новини Білорусі війна Росії та України
Реклама
Популярне
Лоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася РосіяЛоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася Росія "Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилко"Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилко "Починається відчайдушна торгівля": Арестович назвав два варіанти для РФ - мирний договір або поразка"Починається відчайдушна торгівля": Арестович назвав два варіанти для РФ - мирний договір або поразка "Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо України - Арестович"Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо України - Арестович Йде найскладніший період і великі втрати: астролог розповіла, коли окупантів виженуть з УкраїниЙде найскладніший період і великі втрати: астролог розповіла, коли окупантів виженуть з України
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

ЗСУ військам Білорусі не по зубах: якщо Лукашенко нападе, він ризикує втратити владу - Жданов

04:33

Як підготувати рис для смачного та розсипчастого плову: секрет від кулінара

04:06

Роспропаганда в шпагаті: Анастасія Волочкова зізналася в коханні Путіну

03:27

Один крок Путіна запустить Третю світову: РФ і Захід по-різному сприймають призначення ядерної зброїВідео

03:07

Не перемогою на Євробаченні: чим найбільше пишається Стефанія Олега ПсюкаВідео

Реклама
02:55

Якщо у вас немає витяжки: 4 способи позбутися неприємного запаху на кухні

02:23

Князь темряви стане дідусем: молодша донька Оззі Осборна оголосила про вагітність

02:23

Гороскоп Таро на тиждень 16-22 травня: Дівам - грошова удача, Скорпіонам - щасливі моменти

01:55

В Україну йде рекордна для цього сезону спека: де і коли вдарить +32

01:41

Чоловік Ірини Білик, за якого заступалася співачка, анонсував концерт у РосіїВідео

01:32

Які міста України стануть об'єктом номер один для російських агресорів - військовий експертВідео

00:51

Прикмети на 16 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:41

"Мурат з України": колишній чоловік замовчуючої війну Ані Лорак підтримує Україну

00:37

Українських активістів у Криму "викуповують" у місцевих чиновників

00:31

Збройні сили України вийшли на кордон з Росією у Харківській областіВідео

00:20

Зеленський призначив нового командувача Силами терроборони ЗСУ

00:11

Яке сало абсолютно не підходить для засолювання: як його обрати

15 травня, неділя
23:30

Телефонуйте рідним: у Луганській області знову запрацював мобільний зв'язок

23:23

Борна кислота - запорука шикарного врожаю огірків: як застосовувати копійчаний засіб

23:17

В Україні сильно похолодає: синоптики назвали найхолодніший деньВідео

Реклама
23:04

"Тупі курки і півні": Гордон жорстко наїхав на Кіркорова, Баскова і КорольовуВідео

22:42

У НАТО зізналися, чи будуть й надалі надавати військову допомогу Україні

22:18

Путін може анексувати Донбас, Херсонщину та Запоріжчину і вибухнути ядерною погрозою - ISWВідео

22:17

"Пекло зійшло на землю": на Азовсталі загинуло як мінімум 15 жінокВідео

22:15

"Поставила не 10 балів, а на десяте місце Польщу": Ірина Федишин потрапила в новий скандалВідео

22:00

На зло Росії: у Польщі закликали демілітаризувати Калінінград

21:48

Путінський пропагандист Григорій Лепс абсурдно відповів Тіні Кароль

21:48

Смерть або крах планів: астролог розповіла, що несе Путіну Кривавий Місяць 16 травня 2022

21:47

ЗСУ знищили вогневу позицію реактивної артилерії РосіїВідео

21:31

"Брехун і фашист": Гордон накинувся на ЛукашенкаВідео

21:10

ЗСУ успішно рухаються до кордону з РФ на Харківщині - ворог веде на бій призваних до "ЛДНР" - ГенштабВідео

21:01

Як правильно варити рис і чому ніколи не можна виливати рисовий відвар: три правила для господиніВідео

20:56

Правляча партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО, але з однією умовою

19:56

"Диво" з СРСР та РФ розлітається в тріски: ЗСУ ударом з Javelin знищили танк ворога на ДонбасіВідео

19:55

Рашисти несуть великі втрати, об'єднуються з найманцями - Генштаб

19:53

Kalush Orchestra віддають кубок переможця Євробачення-2022Відео

19:43

Де пройде Євробачення-2023 в Україні: названо ймовірні міста

19:27

Президент Фінляндії повідав про "сюрприз" у розмові з ПутінимВідео

19:21

Росія образилася через перемогу України на Євробаченні-2022Погляд

19:11

Спікер Нацгвардії пояснив, чому дуже складно прорватися з боями до "Азовсталі"Відео

Реклама
19:04

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

19:00

Дев'яносто гаубиць М-777 зі США прибули в Україну: ЗСУ вже завдають ударів по військах РосіїВідео

18:53

Йде найскладніший період і великі втрати: астролог розповіла, коли окупантів виженуть з УкраїниВідео

18:38

Сергій Притула назвав грандіозну суму, яку зібрав для ЗСУ під час Євробачення

18:38

У Бєлгороді пропонують повернутися до складу України: що відбувається

18:28

Бійці ЗСУ точним ударом спалили Російські міномети: видовищне відео

18:28

Рашисти підірвали мости на Харківщині, це може сповільнити контрнаступ - Денисенко

18:04

Щастя в любові або успіх у всіх справах: трьом знакам пощастить в день місячного затемнення 16 травня

17:59

Окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя "пекельні" бомбиВідео

17:57

Вето Туреччини Альянс подолає: Фінляндія та Швеція на тлі загрози РФ вступлять до НАТО - СтолтенбергВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти