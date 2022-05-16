ЗСУ військам Білорусі не по зубах: якщо Лукашенко нападе, він ризикує втратити владу - Жданов

Білоруські війська можуть бути не готові до боїв зі Збройними силами України - Жданов / Главред

Війська РФ відійшли від Чернігівської, Сумської та Київської областей. На цих напрямках залишається незначна кількість військ, які, втім, стоять уздовж кордону і ведуть вогонь. Імовірність загрози від російських підрозділів з Білорусі знизилася, про що свідчить демонтаж їх інженерних конструкцій. Однак почасти все ще присутня загроза атаки з боку білоруських військ – Лукашенко влаштовує їх передислокацію біля кордону. Втім, армія РБ побоюється бойового зіткнення з ЗСУ, і Лукашенко це усвідомлює. Якщо він віддасть наказ про наступ, то ризикує втратити владу. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що окупаційні російські підрозділи відсунулися від Чернігівської, Сумської та Київської областей. Там залишається невелике угруповання окупантів, яке стоїть уздовж кордону і обстрілює територію України.

читайте такожЗбройні сили України вийшли на кордон з Росією у Харківській областіЗа словами експерта, одним із сигналів про зниження загрози є демонтаж інженерних засобів мінно-вибухового загородження з локацій, де раніше знаходилися війська РФ.

"Якщо ми кажемо про загрозу втручання російських військ з території Білорусі, то їх там майже не залишилося", - вважає Жданов.

При цьому він акцентував увагу на тому, що залишається загроза, хоча й мінімальна, від білоруських збройних сил. Лукашенко пересуває війська біля білорусько-українського кордону.

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"Там (з Білорусі) небезпека, хоч й малоймовірна, але зберігається", - додав експерт.

Також він уточнив, що однією з головних причин, яка стримує армію Білорусі від виконання наказу Мінська, є нездатність протистояти ЗСУ на полі бою. Лукашенко це розуміє - якщо він віддасть наказ про наступ, то ризикує втратити владу.

"Лукашенко теж це цілком усвідомлює. Він дуже чітко тримає руку на пульсі соціології. Буде дивитися, які настрої в суспільстві і армії", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок військових дій проти України. Війну він назвав, мовляв,"спеціальною військовою операцією". На територію української держави увійшли російські війська з Росії, окупованого Криму та Білорусі.

Росія почала завдавати ракетних і авіаційних ударів по об'єктах військової, цивільної інфраструктури і житлових кварталах. Гинуть мирні люди. Ракети і військові літаки летять також з території Білорусі.

Війська РФ в перший день війни захопили Чорнобильську АЕС. У Державному агентстві з управління зоною відчуження розповіли, що окупанти вирили окопи в Рудому лісі - найнебезпечнішій місцевості на атомній електростанції. У підсумку загарбників відправили лікуватися до Гомеля.

29 березня за підсумками перемовин Києва та Москви у Стамбулі представники російської сторони заявили про "скорочення військової активності у рази" на Київському та Чернігівському напрямках. Загарбники стали виходити з Чернігівської області. 31 березня війська РФ вийшли із зони Чорнобильської АЕС.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 2 квітня заявила, що ЗСУ повністю звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель і всю Київську область від російських окупантів.

Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 8 квітня оголосив про повне звільнення регіону від окупантів РФ.

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