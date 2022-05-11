Арестович оцінив імовірність нового штурму Києва і вторгнення з Білорусі

Якщо Росія кине під Київ накопичені кілька тисяч військових, то це буде абсолютно марним самогубством, заявив радник глави ОП.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи слід очікувати нового наступу ворога з білоруського кордону і чи загрожує Києву нова атака окупантів.
Білорусь розгортає на кордоні з Україною підрозділи сил спецоперацій. Але, за словами Арестовича, немає жодних ознак підготовки наступу на українську територію.
"Це планова перевірка готовності й планові навчання білоруських збройних сил. Всі ці рухи носять плановий характер. Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло в перший раз вийти, вдруге - немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому, — ред.) Київ штурмували нібито елітні частини російських військ. А тепер що - самі (білоруські війська. - ред.) підуть?",- сказав Арестович в ефірі Фейгін Live 10 травня.
Радник глави ОП додав, що зараз в Білорусі знаходиться "мінімум російських військ". Зокрема, це охорона ракетних комплексів, але не наступальні групи. Якщо Росія кілька тисяч військових кине під Київ - це буде абсолютно марним самогубством.
"Потрібно розрізняти плани і можливості їхньої реалізації. Вони, звичайно, такі речі обговорюють, ми про це знаємо. Але реально немає ніякої можливості. Якщо вони накопичені кілька тисяч кинуть під Київ – це буде абсолютно марним самогубством. Думаю, що на це не піде навіть російське командування. Тому що це буде величезна дурість. Вони не підуть на це", - вважає радник глави ОП.
Зазначимо, 10 травня Генштаб Збройних сил Білорусі заявив про перекидання нових військ на західні кордони країни та розгортання сил спецоперацій біля кордону з Україною через нібито "необхідність реакції" на дії сусідів.
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Як повідомляв Главред, 8 травня Олексій Арестович говорив, путінська армія може здійснити ще одну спробу наступу на столицю України Київ, а також на інші міста північно-східної частини країни. Йдеться про Суми, Чернігів, Харків.
Місяць тому радник глави Офісу президента Олексій Арестович в 1% оцінював ймовірність повторної спроби штурму Києва російськими військами.
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