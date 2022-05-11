Арестович оцінив імовірність нового штурму Києва і вторгнення з Білорусі

Арестович прокоментували заяву Білорусі про розгортання на кордоні з Україною сил спецоперацій / Фото Фокус

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи слід очікувати нового наступу ворога з білоруського кордону і чи загрожує Києву нова атака окупантів.

Білорусь розгортає на кордоні з Україною підрозділи сил спецоперацій. Але, за словами Арестовича, немає жодних ознак підготовки наступу на українську територію.

"Це планова перевірка готовності й планові навчання білоруських збройних сил. Всі ці рухи носять плановий характер. Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло в перший раз вийти, вдруге - немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому, — ред.) Київ штурмували нібито елітні частини російських військ. А тепер що - самі (білоруські війська. - ред.) підуть?",- сказав Арестович в ефірі Фейгін Live 10 травня.

Радник глави ОП додав, що зараз в Білорусі знаходиться "мінімум російських військ". Зокрема, це охорона ракетних комплексів, але не наступальні групи. Якщо Росія кілька тисяч військових кине під Київ - це буде абсолютно марним самогубством.

"Потрібно розрізняти плани і можливості їхньої реалізації. Вони, звичайно, такі речі обговорюють, ми про це знаємо. Але реально немає ніякої можливості. Якщо вони накопичені кілька тисяч кинуть під Київ – це буде абсолютно марним самогубством. Думаю, що на це не піде навіть російське командування. Тому що це буде величезна дурість. Вони не підуть на це", - вважає радник глави ОП.

Зазначимо, 10 травня Генштаб Збройних сил Білорусі заявив про перекидання нових військ на західні кордони країни та розгортання сил спецоперацій біля кордону з Україною через нібито "необхідність реакції" на дії сусідів.

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Як повідомляв Главред, 8 травня Олексій Арестович говорив, путінська армія може здійснити ще одну спробу наступу на столицю України Київ, а також на інші міста північно-східної частини країни. Йдеться про Суми, Чернігів, Харків.

Місяць тому радник глави Офісу президента Олексій Арестович в 1% оцінював ймовірність повторної спроби штурму Києва російськими військами.

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