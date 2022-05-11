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Білорусь може піти в наступ на Україну, а РФ - натиснути з Криму - Жданов

11 травня 2022, 12:23

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Білорусь може піти в наступ з імовірністю 50/50.

Олег Жданов
Олег Жданов розповів про наступ Білорусі / Главред

Білоруські війська можуть піти в наступ на Україну, вони вже займають оперативні райони поблизу кордону. У свою чергу з боку Криму можуть підтягнутися російські війська. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Єдиного марафону, повідомляє ТСН.

Експерт пояснює необхідність наступ з боку Білорусі тим, що російські окупанти на Ізюмському напрямку видихаються. Таким чином Путіну потрібно буде заповнити паузу, в чому йому можуть допомогти війська Білорусі.

Жданов переконаний, що такий наступ може статися з імовірністю 50/50%.

Також він додав, що в Криму РФ збирає велику кількість військової техніки. Її можуть завести на материкову частину України і розмістити в Херсонській області.

Жданов заявляє, що ситуацію може змінити озброєння, яке нададуть Україні партнери. Ця зброя дозволить перейти в активний захист і створення в Україні певного щита.

Що відомо про наступ з боку Білорусі

8 травня Олексій Арестович говорив, путінська армія може здійснити ще одну спробу наступу на столицю України Київ, а також на інші міста північно-східної частини країни - Суми, Чернігів, Харків.

10 травня Генштаб Збройних сил Білорусі заявив про перекидання нових військ на західні кордони і розгортання сил спецоперацій через нібито "необхідність реакції" на дії сусідів.

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Також ми повідомляли про те, що Олексій Арестович не бачить жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Він називає це "плановою перевіркою готовності і плановими навчаннями білоруських збройних сил". Також Арестович переконаний, що шансів на штурм Києва немає.

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війна в Україні Білорусь Олег Жданов
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