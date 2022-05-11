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Україна на Київщині, Чернігівщині та Сумщині повернула контроль над кордоном з Білоруссю та Росією

11 травня 2022, 17:57

Проводяться заходи щодо перевірки місцевості в прикордонних ділянках, обладнуються опорні пункти, спостережні та контрольні пости, сказав Леонід Баран.

кордон, ДПСУ
Україна повернула контроль над ділянкою свого кордону протяжності майже в 1,2 тис. км-Держпрогранслужба / Фото facebook.com/DPSUkraine

Державна прикордонна служба відновила контроль на ділянці кордону, протяжність якого становить майже 1 200 кілометрів. Дві третини ділянки - кордон з Росією. Наразі проводяться заходи, пов'язані з організацією охорони кордону. Ситуація залишається небезпечною, тому класичної системи охорони кордонів наразі немає. За службу Україні нагороджено 207 військових прикордонників, 57 посмертно. Фіксуються випадки незаконного перетину кордону. Ворог продовжує обстріли з артилерії і наносити авіаудари, у тому числі, і по позиціях прикордонників. Про це заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації ДПСУ Леонід Баран.

"Державна прикордонна служба в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей в рамках відновлення контролю за кордоном вийшла на ділянки відповідальності. Загалом відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю майже 1 тисяча 200 кілометрів, дві третини з яких - це кордон з Росією. Проте небезпека залишається, саме тому класичної охорони кордону, яка була до агресії, звичайно, не відбувається", - цитує його заяву УНІАН.

За його словами, прикордонники проводять роботу з ретельної перевірки місцевості в зоні відповідальності, обладнують опорні пункти, спостережні та контрольні пости.

Крім того, фіксуються спроби порушення перетину державного кордону громадянами України поза пунктами пропуску. Такі особи прагнуть уникнути мобілізації.

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"На сьогоднішній день це майже 3 тисячі 300 осіб, більшість яких, дві третини, затримали поза пунктами пропуску", - зазначив Баран.

Також він додав, що продовжує зростати кількість обстрілів території України, у тому числі і місць несення служби прикордонників. Ворог завдає артилерійських та авіаційних ударів.

читайте такожЗСУ б'ють війська РФ: Харківщина звільняється, на п'яти напрямках ворог перейшов в оборону - Генштаб"За останні дні зростає кількість обстрілів території України, місць несення служби прикордонників. І не тільки з артилерії, але й з авіації, що завдає ударів з території Росії", - сказав він.

Леонід Баран підкреслив, що 207 військових Держпрогранслужби були відзначені державними нагородами, 57 з них посмертно.

Військове вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про військові дії проти України. На територію української держави увійшли російські війська з Росії та Білорусі.

Росія почала наносити ракетні та авіаційні удари по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні люди. Ракети і військові літаки летять також з Білорусі.

Окупаційні війська РФ в день початку війни захопили Чорнобильську АЕС. Загарбники тримали в заручниках персонал атомної електростанції. У Державному агентстві з управління зоною відчуження розповіли, що росіяни вирили окопи в Рудому лісі - найбільш небезпечній місцевості на АЕС. У підсумку окупантів відправили на лікування до Гомелю.

29 березня за підсумками переговорів України і Росії в Стамбулі російська делегація оголосила про "скороченні військової активності в рази" на Київському та Чернігівському напрямках. Окупанти стали виходити з Чернігівської області.

31 березня війська РФ вийшли із зони Чорнобильської АЕС.

2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву про те, що сили оборони України повністю звільнили від російських окупантів Ірпінь, Бучу, Гостомель і всю Київську область.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 8 квітня заявив, що регіон повністю звільнено від російських окупантів. Жителі регіону чули безліч вибухів, які були результатом роботи рятувальників і вибухотехніків. Вони знешкоджували залишені окупантами боєприпаси.

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