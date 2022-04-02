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Збройні сили України повністю звільнили Київську область від російських військ

2 квітня 2022, 20:55

Ірпінь, Буча, Гостомель і вся Київська область знову під контролем України.

танк, ЗСУ
Українські війська відновили порядок у Київській області і вигнали звідти окупантів / Фото Reuters

Сили оборони України вибили окупантів Росії з Київської області і повністю зачистили регіон від ворожих військових підрозділів. Відтепер Ірпінь, Буча, Гостомель та інші населені пункти знову під контролем української держави. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook в суботу, 2 квітня, вона розповіла про те, що міста Ірпінь, Буча, Гостомель та інші населені пункти під Києвом звільнені Збройними силами України.

"Ірпінь, Буча, Гостомель і вся Київська область – звільнені від загарбника", - підкреслила Маляр.

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Бої сил оборони України з армією Росії під Києвом

Заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич 31 березня заявив, що російські окупаційні військові підрозділи у Київській області повністю втратили наступальний потенціал.

Грузевич підтвердив інформацію, згідно з якою ворожі війська почали частково відходити від Києва. За ніч окупанти відвезли близько 700 одиниць техніки в напрямку Іванкова, у бік Мінська.

1 квітня Нацгвардія України відзвітувала про знищення ворожих військ на Київському напрямку і успіхи у військовій операції щодо зачистки області від російських окупантів.

Війська України звільнили Бучу, Гостомель, Ірпінь від російських окупантів. Як раніше розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, силам оборони України вдалося відбити понад 30 населених пунктів у Київській області.

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