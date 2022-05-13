Жителі Білорусі "врятували Київ": українці обурилися після скандальних слів Тихановської

Світлана Тихановська / Reuters

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська, яка виїхала за кордон після президентських виборів у 2020 році, зробила скандальну заяву про те, що нібито завдяки діям білорусів російські окупанти не змогли захопити Київ.

В інтерв'ю Настоящему времени вона сказала, що білоруси в більшості підтримують Україну в боротьбі проти агресора.

"Білоруси показали в черговий раз свою мужність. Багато в чому завдяки їм припинився напад на Київ з боку Білорусі. Російська армія не відчувала себе комфортно на наших землях", - підкреслила Тихановська.

Зазначимо, що ця заява викликала бурхливу реакцію в українському сегменті Інтернету. Багато користувачів нагадали Тихановській про те, що саме з території Білорусі ведеться системний ракетний обстріл України.

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"Зараз я отримую багато відгуків українців і білорусів на інтерв'ю, в якому сказала, що "багато в чому завдяки білорусам припинився напад на Київ з боку Білорусі". Я вважаю, що завдання політика - бути чесним і відкритим з людьми, і тому вирішила написати цей пост", - написала у відповідь Тихановська в Facebook.

Вона стверджує, що подвиг, жертва і героїзм українського народу не піддаються ні оцінці, ні сумніву.

"Шановні українці, я повністю згодна, що подвиг вашого народу, жертва вашого народу і героїзм вашого народу не піддаються ні оцінці, ні сумніву. Те, як ви всі разом захищаєте свою країну і своє майбутнє, – це приклад всьому світу, всім націям і державам. Ні я, ні будь-яка інша людина на планеті не може позбавити вас цієї заслуги. І завдання всіх нас - допомагати вам боротися за мир і проти агресорів. Білоруси розуміють це і кожен день допомагають вам, чим можуть", – додала Тихановська.

Раніше повідомлялося про те, що кількість білорусів, які не підтримують участь РБ у війні проти України, зросла до 97%. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Ригора Астапені, проведеного 11 березня.

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