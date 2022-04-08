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ЗСУ очистило Сумщину від російських агресорів - губернатор

8 квітня 2022, 06:17

Як окремо уточнює губернатор Живицький, територія Сумської області не безпечна, оскільки існує вкрай багато замінованих і необстежених ділянок.

танк, ЗСУ
З Сумщини ЗСУ вигнала всі російські війська - губернатор / Reuters

Територія Сумської області повністю вільна від російських окупантів. Про це на своїй сторінці в Facebook Керівник Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він стверджує, що численні вибухи, які чують жителі регіону ‒ результат роботи рятувальників і вибухотехніків, які знешкоджують залишені російськими військовими боєприпаси.

Також Живицький рекомендує водіям ні в якому разі не з'їжджати на узбіччя, не користуватися лісовими дорогами і не підходити до знищеної техніки або колишніх місць стоянок окупантів.

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Нагадаємо, раніше радник керівникам офісу президента Олексій Арестович говорив, що українці в Сумах здійснили справжній подвиг. Практично без військових підрозділів, тільки з територіальною обороною, їм вдалося зупинити елітні танкові дивізії військ Росії.

Їх партизанська війна відрізала поставки окупантам, в результаті чого загарбники вийшли з регіону раніше, ніж заявили про відхід з Київської та Чернігівської областей.

Автор: Єгор Бунін
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ЗСУ окуповані территории новини України новини Сум
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