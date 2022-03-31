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Окупанти отримали дозу радіації в Чорнобилі: путінських вояків масово вивозять до Гомеля на лікування

31 березня 2022, 08:00

Армія РФ захопила ЧАЕС ще 24 лютого. Потім загарбники викопали окопи в Рудому лісі. Це найстратегічніший об'єкт Чорнобильської зони, а територія там небезпечна.

Чорнобиль
Російських окупантів, які отримали опромінення в Чорнобильській зоні, вивезли до Гомеля / УНІАН

Російських окупантів, які захопили Чорнобильську зону та вирили окопи у найнебезпечнішій зоні Чорнобиля - Рудому лісі - масово вивозять до Гомеля на лікування. У всіх симптоми зараження радіаційними отрутами.

Про це повідомив представник Держагентства з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко на сторінці у Facebook.

"Чергову партію опромінених радіацією російських терористів, які захопили Чорнобильську зону, привезли сьогодні в білоруський центр радіаційної медицини в Гомелі. Накопалися окопів в Рудому лісі? Тепер живіть з цим залишок свого короткого життя", - написав він.

Ємельяненко зазначив, що є правила поводження з територією в Чорнобильській зоні.

"Вони обов'язкові для виконання, тому що радіація - це фізика. Вона працює без урахування статусів або погон. При наявності мінімального інтелекту у командування або солдатів можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп", – написав він.

Згідно з даними ЗМІ Білорусі, 30 березня в Гомель приїхали близько семи медичних автобусів в республіканський Науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. У машинах були люди у військовій формі.

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Фото facebook.com/yaroslav.chernobyltour

Українці в соцмережі активно коментували пост Ємельяненка та іронізували над дурістю російських військових:

"Світлячки. Вночі їх буде добре видно і без тепловізора"

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"Тепер вони зможуть один одного називати "ваше сіятельство" і до прізвища додавати приставку фон))"

"Вони одноразові. Мамки ще народять"

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Як повідомляв Главред, 31 березня в Пентагоні повідомили, що російські війська почали виходити з Чорнобильської АЕС у напрямку Білорусі.

Армія РФ захопила ЧАЕС ще в перший день вторгнення - 24 лютого. Військові утримували в заручниках персонал.

20 березня Верховна Рада повідомляла про сім осередків загоряння в межах зони відчуження. Вогонь побачили супутникові системи Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA).

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