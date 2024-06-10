РФ втратила 1,5 млн. тон нафти: в Генштабі підтвердили удар по НПЗ під Ростовом

В Генштабі ЗСУ наголосили, що внаслідок атаки Росія втратила 1,5 млн. тон нафти, що в перерахунку дорівнює майже 540 мільйонам доларів США.

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В Генштабі ЗСУ розкрили наслідки удару по Новошахтинському НПЗ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України 5 червня завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. В Генштабі ЗСУ повідомили про наслідки атаки.

"За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн. тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. доларів", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі ЗСУ наголосили, що атаки на російські нафтопереробні заводи напряму випливають на хід війни Росії проти України. Зокрема, такі удари ускладнюють виконання російськими військами поставлених завдань.

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Карта розташування російських НПА / Інфографіка: Главред

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по російських НПЗ - вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 червня в Ростовській області Росії пролунав ряд вибухів. Зокрема, на Новошахтинському заводі нафтопродуктів спалахнула потужна пожежа. Пожежники через загрозу можливої повторної атаки на стали відразу гасити вогонь.

Пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області була зафіксована на супутникових знімках. Це вже третя атака українських Збройних Сил на цей енергетичний об'єкт Росії. Радіо Свобода, аналізуючи знімки, зауважує, що удар дронів був спрямований на установку ЕЛОУ-АВТ-2,5, що використовується для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Крім того, внаслідок пожежі російський нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край) довелося аварійно закрити. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

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