Росія зазнає потужних атак по НПЗ: у Пентагоні розкрили серйозні наслідки

Удари по енергетичних об’єктах "призвели до незначного збою в постачанні електроенергії російським військовим і цивільному населенню".

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Україна атакує російські НПЗ / Колллаж: Главред, фото: Astra, Shot

У розвідувальній службі Пентагону заявили, що удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку 2024 року призвели до виходу з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії та підвищили внутрішні ціни на паливо.

Видання Bloomberg зазначає, що втрата деяких нафтопереробних потужностей змусила внутрішні ціни в Росії зрости на 20-30% до середини березня та призвела до припинення експорту через необхідність зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту.

"Щоб пом’якшити наслідки цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи від березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, планувала імпорт з Казахстану, а також віддала пріоритет транспортуванню нафтопродуктів залізницею, а не іншими видами транспорту", - йдеться у виданні. відео дня

Україна, яка покладається на іноземну військову та економічну допомогу під керівництвом США для боротьби з Росією, нарощує все більш агресивні удари по цілях на території Росії. Хоча атаки на нафтопереробні заводи спрямовані на виснаження запасів палива та доходів від експорту Збройних сил РФ, США критикують удари як "створення ризику для світових цін на нафту".

Удари по енергетичних об’єктах "призвели до незначного збою в постачанні електроенергії російським військовим і цивільному населенню". Зазначають, що це через те, що "Росія має надійні генерувальні потужності – треті за величиною у світі – і високий ступінь резервування в її мережі".

Відповідно до галузевих даних і інформації Міжнародного енергетичного агентства, нафтопереробний завод у Туапсе, який атакували днями, був відключений протягом трьох місяців після нападу в кінці січня і відновив роботу лише нещодавно.

Українські удари по Чорноморському флоту Росії з використанням військово-морських дронів "змінили моделі операцій російського флоту". Зокрема, Чорноморський флот Росії тепер уникає українського узбережжя та відводить частину кораблів від основної бази в окупованому Севастополі в Криму.

Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Удари по російським НПЗ

Нагадаємо, що 17 травня ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і Криму. Ціллю атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ було вражено також інші об’єкти. Атака була здійснена із застосуванням надводних і повітряних дронів.

10 травня у Калузькій області пролунали потужні вибухи на НПЗ. За словами очевидців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чутно пролітаючі БпЛА, а також роботу протиповітряної оборони. На місці влучання дронів почалась сильна пожежа, вогонь охопив ємності з паливом й мазутом.

Краснодарський край опинився під потужною атакою дронів. Відомо, що загорілись два НПЗ та військовий аеродром. У Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах нібито знищили понад 10 безпілотників. Під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.

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