ЗСУ пошматували росіян на півдні: десятки штурмовиків РФ підірвали разом із технікою

Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та зміцнення позицій на Лівобережжі.

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ЗСУ відбивають ворожі штурми / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, при цьому успіху не мали, інформують Сили оборони півдня України.

Як ідеться в повідомленні в Telegram, на лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог провів 3 штурми, але вони виявилися невдалими. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції.

"Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - уточнюють українські захисники.

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Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, розповіли вони.

"Сили оборони півдня надалі завдають вогняного ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - ідеться в повідомленні.

У Силах оборони півдня додали, що отримано підтвердження про те, що за добу ворог втратив 137 осіб особового складу, а також 33 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

2 зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10";

4 артилерійські системи;

2 міномети;

12 одиниць автобронетехніки;

1 розвідувальний БпЛА "Суперкам";

9 станцій аерофотофіксації;

3 човни.

запас пального і склад із боєкомплектом.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що в розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні. Росія завдала першого більш ніж за місяць великого удару з використанням авіації дальньої дії по Україні. До складу ударної групи увійшли щонайменше 10 літаків Ту-95.

Як повідомляв Главред, росіяни не можуть захопити Часів Яр, але постійно здійснюють штурми. На цьому напрямку окупанти використовують важку техніку - танки і броньовані машини. Особливо активно вони наступають на Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку.

Також під час захоплення Авдіївки Росія втратила тисячі бійців і сотні бронемашин. Рекордні втрати стали наслідком чотиримісячної кампанії із захоплення міста. Однак ЗСУ змогли зупинити подальше просування РФ, перейшовши від відступу до активної оборони.

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