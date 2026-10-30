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З окупованих Олешок вивезуть людей на 25 автобусах: Лубінець розповів подробиці

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2026, 10:40оновлено 30 жовтня, 12:09
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Для гуманітарної місії в Олешках підготували 25 автобусів та автомобілі швидкої допомоги.
З окупованих Олешок вивезуть людей на 25 автобусах
З окупованих Олешок вивезуть людей на 25 автобусах / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Перемир’я в районі Олешок триває понад 75 годин
  • Під час підготовки місії загинули дві людини

Для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області підготували 25 автобусів на 750 пасажирських місць, а також автомобілі швидкої допомоги для евакуації маломобільних мешканців. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, головне завдання місії - доставити необхідну допомогу всім мешканцям міста, які її потребують. Особливу увагу планують приділити літнім людям, особам з інвалідністю та тим, хто через стан здоров’я чи з інших причин не може самостійно подбати про себе.

відео дня

Лубінець повідомив, що зараз перебуває в Армянську. Там він разом з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою координує подальші дії в рамках гуманітарної місії. За її проведенням також стежитимуть журналісти з трьох країн.

Одним із основних напрямків роботи стане організація безпечного виїзду цивільного населення з Олешок. Усі мешканці, які захочуть покинути місто, зможуть скористатися цією можливістю.

Мешканців, які захочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, спочатку доставлять до аеропорту Анапи (РФ). Звідти у супроводі Лубінця вони вирушать літаком до Гомеля (Білорусь).

Ті, хто вирішить залишитися в Олешках, зможуть отримати необхідну гуманітарну допомогу.

"Наше головне завдання - забезпечити, щоб ця допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує", - наголосив омбудсмен.

Окремо Лубінець звернув увагу на необхідність дотримання режиму тиші обома сторонами. За його словами, перемир’я в районі Олешок триває вже понад 75 годин, порушень зафіксовано не було.

Український омбудсмен висловив подяку Яні Лантратовій за співпрацю, а першій леді США Меланії Трамп - за посередництво та координацію.

За словами Лантратової, для евакуації підготовлено спеціальний транспорт приблизно на 30 місць для лежачих пацієнтів та дев’ять машин швидкої допомоги. Вона заявила, що з колоною працюють понад 50 медичних працівників.

Лантратова також повідомила, що в автобусах є вода та сухі пайки. Для перевезення домашніх тварин передбачено окремий автобус із клітками, ще один автобус виділено для багажу.

"До 14:00 люди, які вирішили виїхати, зможуть записатися та сісти в автобуси. Роздача гуманітарної допомоги у нас відбудеться вже після 14:00", - сказала Лантратова.

За її словами, посадку в автобуси та роздачу допомоги розділили за часом, щоб уникнути скупчення людей.

Лантратова також заявила, що під час підготовки місії загинули двоє людей, зокрема сапер під час розмінування. Обставини загибелі другої людини вона не уточнила.

До висвітлення місії долучилися журналісти з України, США та РФ. Лубінець висловив надію, що досвід надання допомоги мешканцям Олешок можна буде використати для гуманітарних місій в інших містах і селах.

Оновлено. Українська делегація прибула в Олешки

Українська делегація безпечно дісталась до окупованих Олешок, розпочалась евакуація. Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом", - написав він в Телеграм.

Також Дмитро Лубінець виклав відео вже з Олешок в оточенні жителів міста. На відео люди сміються та плачуть від щастя.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час "Години запитань" у Верховній Раді України повідомив, що 527 людей вирішили виїхати з Олешок на територію, підконтрольну уряду України. Водночас пізніше він спростував цю інформацію.

"Я помилково поінформував про кількість людей, яких планують вивезти з Олешок. Приношу свої вибачення. Точних цифр на зараз немає. Рятувальна операція триває, і дані змінюються", - зазначив він.

Корецький додав, що офіційні дані будуть повідомлені після завершення процесу евакуації.

"До 14 години сьогодні планується завершити попередній медичний огляд тих людей, які будуть виїжджати на територію України. Коли буде проведено первинний медичний огляд, ця інформація передається МОЗ України, будуть особові картки, справи про стан здоров'я наших українців, щоб готувати максимально швидко та якісно їхню зустріч", - наголосив він.

За його словами, далі жителі Олешок "по складному маршруту" потраплять на територію Білорусі, а з Білорусі перейдуть митну територію України.

"В Чернігові і на Київщині будуть відбуватися повторні огляди та надання первинної медичної допомоги, забезпечення всіма необхідними засобами на перший час", - повідомив Корецький.

Він зазначив, що далі евакуйованих розміщуватимуть в регіонах України.

З окупованих Олешок вивезуть людей на 25 автобусах: Лубінець розповів подробиці
Інфографіка: Главред

Як РФ використовує перемир’я в Херсонській області

Старший лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" попереджав, що окупаційна армія країни-агресора Росії використовує перемир’я в Херсонській області для перегрупування своїх підрозділів.

За його даними, росіяни підтягують розрахунки БПЛА та всю інфраструктуру ближче до Дніпра, щоб потім завдавати ударів тактичними засобами на максимальну глибину підконтрольного Україні правого берега Дніпра.

"Ситуація після закінчення перемир’я однозначно загостриться", - підкреслив він.

Ситуація в Олешках - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 жовтня бійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Національної гвардії України провели успішну операцію з доставки гуманітарного вантажу до міста Олешки. За допомогою безпілотників українські військові доставили посилки загальною вагою майже 4 тонни.

23 жовтня Україна та РФ домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області. Перемир’я дозволить доставити до міста гуманітарну допомогу, а також підготувати евакуацію мирних мешканців безпечним коридором.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області 27 жовтня запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Воно набуло чинності о 3:00 за київським часом.

Російські війська, ймовірно, користуються тимчасовим перемир’ям у районі Олешок, щоб підготувати масштабну наступальну операцію, можливо, навіть спробу висадки в Херсоні. Про це повідомляє німецьке видання BILD з посиланням на українських військових.

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Про особу: Дмитро Лубінець

Дмитро Валерійович Лубінець (народився 4 липня 1981 року, Волноваха, Донецька область) - український юрист і політик.

У 2010–2014 роках був депутатом Волновахської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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