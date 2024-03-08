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Росія штурмує стратегічне місто: в ЗСУ розкрили можливості ворога

Руслана Заклінська
8 березня 2024, 17:27
На фронті відчувється брак снарядів, тому українські військові завдають точні точкові удари, розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади.
Росія штурмує стратегічне місто: в ЗСУ розкрили можливості ворога
Ворог кидає на Часів Яр танки і бронетехніку / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, скріншот

Росіяни не мають можливості захопити Часів Яр. Проте окупанти постійно здійснюють штурми на цьому напрямку. Про це розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

"Взяти Часів Яр у них спроможності немає. Однак у них є спроможності намагатися постійно нас штурмувати саме на цьому відтинку фронту. До того штурмували піхотним складом, а вже тривалий час ворог залучає і механізовану складову, тобто важку техніку - танки, бойові броньовані машини", - зауважив Калашніков.

За його словами, окупанти особливо активно штурмують на напрямку Часового Яру, полизу селищ Богданівка та Іванівське. Також намагаються наступати на Кліщіївку та Андріївку.

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Калашніков розповів, що у зв'язку з браком снарядів, Сили оборони наносять точні удари по ворогові НАТівським озброєння. Тому українським захисниками немає потреби просто стріляти по площині та витрачати дефіцитні снаряди навмання.

"Якщо брати по забезпеченості снарядів, то є постріли якими ми можемо вражати ворога. Але, звичайно, це не та кількість, яка нам потрібна, і яку бажалося б нам мати... Ми вражаємо ворога більш точково, більш точно. Але коли є потреба, коли штурмові загони ворога йдуть в атаку, то, звичайно, ми допомагаємо нашим побратимам на першій лінії, то тоді вже працюємо трошки і по площині", - зазначив начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади.

Він наголосив, що незважаючи на інтенсивність ворожого вогню, кількість пострілів суттєво зменшилася порівняно з початком війни.

"Якщо порівняти з тим вогневим валом, який він використовував на початку повномасштабного вторгнення - 60-80 тисяч пострілів на добу по всьому фронту, то на сьогодні ця кількість набагато менша. А для того, щоб вести активні наступальні дії, то ворогу потрібно було б більше пострілів. Однак це добре, що в нього снарядів не вистачає", - підкреслив Калашніков.

Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Бої поблизу Часового Яру

Як повідомляв Главред, керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" заявив про "потужний ривок" російських військ на Часів Яр на Донеччині. РФ намагається сконцентрувати сили для подальшого наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Також командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко підкреслив, що в разі окупації міста Часів Яр Донецької області, ворог матиме змогу обстрілювати Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ. Однак він вважає, що російським окупантам не вдасться реалізувати цей задум.

Крім цього, Сили оборони України на Бахмутському напрямку відбивають атаки противника в напрямку міста Часів Яр. Заступник командира батальйону "АХІЛЛЕС" Олесь Маляревич повідомив, що разом з іншими підрозділами вони проводять оборонні операції.

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війна в Україні ЗСУ Калашников Часів Яр війна Росії та України
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