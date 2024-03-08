Прильоти по окупантах: на Запоріжжі підірвали склад і базу РФ разом із технікою

У тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі Запорізької області прогриміли потужні вибухи.
Місцеві жителі розповіли про гучні вибухи, повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров у своєму Telegram.
Він також підкреслив, що минулої ночі було зафіксовано вибух у Токмаку, неподалік від району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу.
Водночас голова Запорізької ОВА зазначає, що в четвер також було чути вибухи в Мелітополі.
"Злетів у повітря склад БК у тимчасово окупованому місті та машина, що привезла боєприпаси", - додав Федоров.
Хто такий Іван Федоров
З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
Раніше повідомлялося про те, що в Токмаку розбомбили базу окупантів. Кількість вибухів у Токмаку збільшилася. З міста вивозять росіян і колаборантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбомбили базу окупантів у Токмаку. У Мережі повідомляють, що, за попередніми даними, у Токмаку було знищено командний пункт окупантів.
Як раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку і відкинули окупантів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
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