Помер Патрік Стюарт: що відомо про зірку "Людей Ікс" та реакції знаменитостей

Помер легендарний британський актор театру та кіно Патрік Стюарт.

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Патрік Стюарт помер - що відомо / колаж: Главред, скріншот із відео

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Причину смерті Патріка Стюарта

Біографія та досягнення актора

Стало відомо про смерть відомого британського актора Патріка Стюарта, якого широка публіка знає за ролями у франшизах "Люди Ікс" та "Зоряний шлях". Главред розповість, що відомо про кончину знаменитості та найцікавіші моменти його біографії.

Причина смерті Патріка Стюарта та реакція колег

Патрік Стюарт помер у середу, 28 жовтня, у Лос-Анджелесі, повідомляє Associated Press. Як повідомила його прес-секретарка Келлі Буш Новак, причиною смерті стали ускладнення, пов’язані з хворобою Альцгеймера та деменцією з тілами Леві. Про діагнози актора раніше публічно не повідомлялося.

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Його смерть викликала хвилю скорботи серед колег по цеху. Г'ю Джекман, який неодноразово працював з ним у всесвіті "Людей Ікс", написав у соцмережах, що світ втратив одного з найвидатніших майстрів сцени та екрану, а він сам - неймовірного друга та вчителя. Близький друг і колега Ієн Маккеллен зазначив, що Стюарт завжди щиро відкривав своє серце і був людиною, на яку можна покластися. Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка в "Зоряному шляху", підкреслив, що Патрік вносив інтелект, грацію та гуманізм у всі свої роботи.

Смерть актора настала всього через кілька днів після того, як пішов з життя інший зірковий актор "Зоряного шляху" - Волтер Кеніг.

Патрік Стюарт - причина смерті / фото: instagram.com, Патрік Стюарт

Біографія Патріка Стюарта

Патрік Стюарт народився в містечку Мірфілд у графстві Йоркшир на півночі Англії в робітничій родині. Його дитинство минуло в бідності: у будинку, де зростав майбутній капітан міжгалактичного корабля, навіть не було внутрішнього туалету. У 12 років він вперше приєднався до аматорської драматичної трупи, а в підлітковому віці заради задоволення вивчав напам’ять монологи Шекспіра. Отримавши стипендію в театральній школі Bristol Old Vic, Стюарт розпочав професійну акторську кар’єру.

Актор облисів ще в 19 років через сімейну схильність до алопеції, проте з часом ця особливість стала частиною його впізнаваного образу. Переживши важке дитинство, затьмарене домашнім насильством з боку батька, який страждав на алкоголізм, Стюарт у дорослому житті активно допомагав таким самим постраждалим. Він став покровителем організації Refuge, яка допомагає жертвам домашнього насильства, а також послом Міжнародного комітету порятунку.

Головні ролі Патріка Стюарта в театрі та кіно

Незважаючи на світову славу завдяки науково-фантастичним франшизам, значну частину своєї кар’єри Патрік Стюарт присвятив театральній сцені. Він грав ролі в класичних шекспірівських постановках - від Клавдія до Макбета - на сценах Вест-Енду та Бродвею. Однією з вершин його театрального шляху стала роль Макбета у постановці Руперта Гоулда, за яку актор отримав захоплені відгуки критиків та номінацію на премію "Тоні".

Світову популярність на телебаченні та в кіно йому принесла роль капітана Жан-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління". Пізніше актор втілив не менш культовий образ професора Чарльза Ксав’єра у серії фільмів "Люди Ікс". Він також з’явився у всесвіті Marvel, зокрема у фільмах "Логан" та "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля".

Окрім драматичних ролей, Стюарт успішно проявив себе в комедійному жанрі, озвучуванні анімаційних проєктів та співпраці з сучасними режисерами й акторами.

Патрік Стюарт - ролі в кіно / фото: instagram.com, Патрік Стюарт

Досягнення та нагороди Патріка Стюарта

За десятиліття роботи на сцені та екрані Патрік Стюарт завоював визнання критиків і отримав безліч престижних нагород. У його активі - три британські театральні премії Лоренса Олів’є, а також премія "Греммі" 1996 року в категорії "Найкращий розмовний альбом" за запис казки "Петя і вовк".

Його бродвейська робота над роллю Макбета принесла акторові номінацію на головну театральну премію США "Тоні", а також захоплені рецензії у провідних світових виданнях. Головним державним визнанням його заслуг перед мистецтвом стало посвячення в лицарі: це звання Стюарт отримав з рук королеви Єлизавети II у червні 2010 року.

Особисте життя Патріка Стюарта

У особистому житті актор знайшов щастя з американською співачкою та авторкою пісень Санні Озелл, з якою одружився у 2013 році. Цікаво, що весільну церемонію пари провів близький друг і колега Стюарта Ієн Маккеллен.

Від попереднього шлюбу з Шейлою Фалконер у Патріка Стюарта залишилося двоє дітей - дочка Софія та син Деніел. Обоє також пов’язані з творчим середовищем.

Патрік Стюарт і Санні Озелл / фото: instagram.com, Патрік Стюарт

Інтернет-популярність Патріка Стюарта

У зрілі роки сер Патрік несподівано для багатьох став улюбленцем інтернет-користувачів завдяки самоіронії та блискучому почуттю гумору. Він охоче брав участь у створенні вірусних мемів, позував у костюмі омара прямо у ванній і ділився кумедними моментами зі свого життя.

Актор з легкістю реагував на курйозні ситуації в мережі - чи то жарти про його незмінну зовнішність, чи то фейкові новини в пресі. Відкритість і жвавий характер допомогли йому підкорити нові покоління глядачів далеко за межами його культових кіноролей.

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Про джерело: The Associated Press Associated Press (скорочено AP) - одне з найбільших у світі інформаційних агентств США, всесвітня новинна мережа. Агентство засновано в травні 1846 р. з ініціативи видавця газети "Нью-Йорк Сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) у різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними та національними інформаційними агентствами, пише Вікіпедія.

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