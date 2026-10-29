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"Попереду мало бути ціле життя": удар РФ забрав життя 15-річної гімнастки

Марія Николишин
29 жовтня 2026, 22:11
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Відомо, що внаслідок російської атаки також загинула однокласниця гімнастки.
'Попереду мало бути ціле життя': удар РФ забрав життя 15-річної гімнастки
Російська атака на Чернігів забрала життя юної спортсменки / колаж: Главред, фото: instagram.com/magic_sports_rg, pixabay

Коротко:

  • Удар РФ по центру Чернігова 29 жовтня забрав життя двох школярок
  • Серед загиблих 15-річна гімнастка Яна Пєшкова
  • Разом із нею загинула однокласниця Марія Мозгова

У четвер, 29 жовтня, країна-агресор Росія атакувала центр Чернігова. Однією з жертв атаки стала 15-річна гімнастка Яна Пєшкова. Про загибель дівчини повідомила студія художньої гімнастики Magic sports.

У студії наголосили, що саме влучання ракети в центральну частину міста обірвало життя їхньої вихованки. У зверненні колектив також висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

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"Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів… Але Росія вирішила по іншому. 29 жовтня - удар ракети по центру Чернігова жорстоко обірвав її життя. У наших серцях вона назавжди залишиться такою ж світлою, щирою та усміхненою. Неможливо прийняти, що дитини більше немає. Щирі співчуття рідним та близьким. Немає слів, здатних втамувати такий біль", - йдеться у повідомленні.

'Попереду мало бути ціле життя': удар РФ забрав життя 15-річної гімнастки
Удар РФ вбив 15-річну гімнастку в Чернігові / фото: скріншот

Відомо, що Яна навчалася в чернігівському ліцеї № 1. Унаслідок атаки РФ разом із нею загинула її однокласниця Марія Мозгова.

У ліцеї також підтвердили загибель двох своїх учениць: Яни Пєшкової та Марії Мозгової. Навчальний заклад висловив співчуття родинам загиблих.

"Наша ліцейна родина переживає невимовний біль і непоправну втрату", - йдеться в публікації ліцею.

'Попереду мало бути ціле життя': удар РФ забрав життя 15-річної гімнастки
Ліцей підтвердив загибель двох своїх учениць / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 29 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по Ізюму Харківської області трьома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки зруйновано частину п’ятиповерхового будинку, відомо про 12 постраждалих.

Зранку 29 жовтня російські військові атакували центр Чернігова. Після удару в місті спалахнули пожежі. За попередніми даними, загинули дві людини, ще 22 отримали поранення, зокрема двоє дітей.

Також окупанти атакували дроном залізничний вокзал в Дніпрі, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський поїзд. На жаль, відомо про 14 загиблих.

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Про джерело: Magic sports

Magic sports - чернігівська студія художньої гімнастики, у якій діти займаються цим видом спорту та розвивають свої спортивні навички. Студія проводить тренування для юних гімнасток і долучається до спортивного життя міста.

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