Росія намагається прорватися одразу на п‘яти напрямках фронту - NYT

Українським військовим не вистачає боєприпасів без військової допомоги США на 1000 км лінії фронту.

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Україна веде відчайдушну боротьбу, намагаючись стримати натиск Росії / Колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Міноборони РФ

Країна-агресор та окупанти Росія намагається прорватися одразу на п'яти напрямках. Йдеться про Авдіївський, Бахмутський, Роботинський, Кремінський та Мар'їнський.

Як пише американське видання The New York Times, окупанти намагаються повернути території, які Україна звільнила під час контрнаступів у 2022 і 2023 роках.

"Україна веде відчайдушну боротьбу, намагаючись стримати натиск Росії. Перед світанком у суботу російські війська захопили давній український оплот - Авдіївку, що стало першим великим бойовим досягненням Москви з моменту взяття Бахмута в травні минулого року", - пише видання.

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Журналісти зазначають, що на всьому фронті протяжністю 1000 км Україні не вистачає боєприпасів через затримки з американською військовою допомогою.

Російський наступ розділився на п'ять основних ліній атаки, що охоплюють міста і селища на більшій частині фронту на сході та півдні України.

П'ять напрямків, де Росія бореться за прорив українських позицій / nytimes.com

Авдіївка

Росія Авдіївку Донецької області. Зруйноване місто займає площу всього близько 19 кв. кілометрів. Воно розташоване всього за кілька кілометрів від Донецька, який Росія окупувала в 2014 році.

"Неясно, наскільки далеко росіяни зможуть просунути наступ за межі Авдіївки та наскільки добре українці побудували свої лінії оборони. Але наступні великі населені пункти, де проживають десятки тисяч мирних жителів, розташовані всього лише приблизно за 56 кілометрів на захід", - ідеться у статті.

У боях за Авдіївку на цьому напрямку було задіяно близько 50 тисяч російських солдатів. Десятки тисяч росіян були вбиті або поранені, але Росія неухильно поповнює їхні лави, зокрема використовуючи засуджених для участі в бойових діях.

Мар'їнка

Зруйноване місто Мар'їнка тепер є базою для російських атак.

"Після двох років російських бомбардувань і боїв від Мар'їнки залишилося зовсім небагато. Але захоплення цього міста дозволило росіянам переключити свою увагу на південь і ще один життєво важливий опорний пункт України - Вугледар", - пише NYT.

Минулого року армія РФ неодноразово намагалася атакувати Вугледар з півдня і зазнала катастрофічних втрат, зокрема розгромної поразки в одному з найбільших танкових боїв війни.

Але оскільки Мар'їнка перебуває під контролем, росіяни атакують Вугледар з півночі. Наразі вони просуваються через село Новомихайлівка, яке розташоване приблизно за 20 км на північний схід.

"Неясно, скільки сил РФ зібрала на цьому напрямку, але українські офіційні особи кажуть, що Росія тримає близько 40 тисяч осіб у прилеглому районі Маріуполя, щоб їх можна було використати для атак з півдня.

Солдати, які б'ються в районі Вугледара, заявили, що падіння Авдіївки, найімовірніше, вивільнить російські війська для активізації атак із півночі", - пишуть журналісти.

Роботине

Росія прагне звести нанівець найбільші досягнення України минулого року.

Коли торік невдалий літній контрнаступ України досяг кульмінації, її військам вдалося просунутися всього на 16 км углиб південного фронту, дійшовши до населеного пункту Роботине.

"Росія тепер, схоже, сповнена рішучості повернути те, що вона втратила", - пише видання.

У російських військових на цьому фронті сконцентровано більше військ, ніж на Авдіївському фронті, заявив цього тижня Дмитро Лиховій, представник українських солдатів, які воюють на Півдні.

"Схоже, що росіяни поставили перед собою завдання домогтися там певного успіху шляхом штурму, як вони намагаються зробити в Авдіївці", - сказав він.

Кремінна

Росія просувається з Кремінної, щоб повернути собі міста на північному сході, які вона втратила наприкінці 2022 року.

"Відтоді, як понад рік тому росіяни були вигнані з окупованих територій на північному сході України, втративши контроль над понад 500 населеними пунктами, розташованими на площі понад 11 тис. квадратних кілометрів, вони борються за те, щоб спробувати повернути їх назад.

Минулого року невелика територія перейшла з рук у руки попри інтенсивні бої в лісосмугах уздовж фронту. Тепер Росія знову починає рухатися вперед, хоча й повільно попри запеклий опір України", - пишуть журналісти.

Російські війська просуваються у двох напрямках від міста Кремінна: до зруйнованого міста Куп'янськ на півночі та до Лимана за 128 км на південь. Росія утримувала в цьому районі загалом близько 110 тисяч військовослужбовців протягом кількох місяців.

Бахмут

У травні 2023 року Росія зруйнувала, а потім захопила місто Бахмут, що стало її останнім значним територіальним завоюванням на полі бою перед наступом на Авдіївку. На той час, коли окупанти взяли Бахмут, їхні сили були виснажені, а група найманців "Вагнера", яка очолювала боротьбу, влаштувала заколот.

"Надії українців використати заворушення для контратаки на флангах міста значною мірою зайшли в глухий кут. Тепер ініціатива належить росіянам.

Генерал Олександр Сирський, нещодавно призначений командувач українськими військами, нещодавно заявив, що росіяни сповнені рішучості прорвати їхню оборону в районі Часового Яру, що дасть їм контроль над панівними висотами в цьому районі й піддасть місто Краматорськ посиленому артилерійському вогню", - ідеться у статті.

За оцінками України, на Бахмутському напрямку перебувають близько 62 тисячі російських солдатів.

"Ситуація напружена, що вимагає постійного моніторингу загальної ситуації та оперативного ухвалення рішень на місцях", - заявив генерал Сирський.

Ситуація на фронті - останні новини

Після завершення боїв за Авдіївку окупантам потрібно вирішувати, куди перекидати основні сили далі. Армія РФ може спробувати вийти на оперативний простір на захід від міста або сконцентруватися на Куп'янську Харківської області, Часовому Яру на Донеччині чи Роботиному в Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState у понеділок, 19 лютого.

На Запорізькому відрізку російські окупанти почали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Південно-західніше Вербового їм вдалося пробити оборону. Частина сил противника змогла прорватися до Роботиного, проте більшість було ліквідовано захисниками.

Як пише Інститут вивчення війни, зараз російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

У ISW додали, що затримки з наданням західної військової допомоги Україні допомагають країні-агресору Росії розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на Сили оборони.

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