У розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні: назвали цілі та терміни

Росія майже напевно продовжить завдавати ударів по критично важливих точках, наскільки дозволять літаки, екіпажі та запаси зброї.

https://glavred.net/ukraine/u-rozvidci-dali-prognoz-skilki-shche-rf-zmozhe-atakuvati-ukrajinu-zminili-taktiku-10552163.html Посилання скопійоване

Окупанти продовжуватимуть атакувати ракетами Україну / Колаж: Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Росія продовжить завдавати повітряних ударів по Україні, поки у неї будуть для цього засоби. Це робиться з метою підтримувати тиск на український уряд та населення.

Як зазначається у звіті Міноборони Британії, 21 березня Росія завдала першого більш ніж за місяць великого удару з використанням авіації дальньої дії по Україні. До складу ударної групи увійшли щонайменше 10 літаків Ту-95, що діяли з авіабаз Оленегорськ та Енгельс, а також винищувачі МіГ-31. Було випущено не менше 20 ракет (у тому числі Х-101 та "Кинжал") переважно на Київ.

З моменту попереднього авіаційного удару по Києву минуло 44 дні.

відео дня

За даними британської розвідки, цілком можливо, що місячна пауза в ударах з використанням дальньої авіації була викликана проблемами управління та планування авіапарку. Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів літаків і ракет. Успіхи української ППО, що продовжуються, ймовірно, також ускладнили планування російської атаки.

"Росія майже напевно продовжить завдавати ударів по критично важливих точках, наскільки дозволять літаки, екіпажі та запаси зброї, намагаючись підтримувати тиск на український уряд та населення через свою можливість завдання ударів в умовах протистояння", - зазначають у Міноборони Британії.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Нагадаємо, що у ЗСУ розкрили критичну ситуацію на фронті та назвали ділянки, де окупанти стягують війська та техніку. Росіяни хоча й повільно, але наступають. Сили оборони не мають переваги на полі бою, оскільки РФ володіє більшими ресурсами.

У розвідці назвали пріоритетні для РФ напрямки наступу. Окупанти продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту, зосередивши свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред