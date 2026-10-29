Винищувачі Су-34 перетворилися на згарище: ВМС розповіли про удар 'Нептуном'

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- Україна завдала ракетного удару по аеродрому "Маринівка"
- Для атаки використали береговий ракетний комплекс "Нептун"
- Знищено два російські Су-34
Україна завдала ракетного удару по російському військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області. Знищено два ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
Українські військові завдали удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по місцю розміщення російської авіації на аеродромі поблизу населеного пункту Октябрський у Волгоградській області.
За даними ВМС, унаслідок вогневого ураження знищено два фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34, які перебували на території 11-го змішаного авіаційного полку.
"Ще 2 літаки Су-34 на рахунку "довгого Нептуна", - зазначили у ВМС України.
Крім того, російські пабліки повідомляють про двох ліквідованих російських військових і щонайменше двох поранених. Офіційного підтвердження цих даних у повідомленнях ВМС немає.
Як зазначає "Мілітарний", перед ударом на аеродромі оголошували дронову небезпеку. Згодом супутникові дані NASA FIRMS зафіксували пожежу на території об’єкта. Аномальне підвищення температури спостерігалося о 02:28 ночі в районі стоянки літаків.
Що відомо про російські Су-34
Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації. Російські війська використовують ці літаки, зокрема, для запуску керованих авіабомб по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.
У ВМС наголосили, що українські військові продовжують завдавати ударів по військових об’єктах РФ, щоб знижувати її можливості вести бойові дії проти України.
Удари по РФ "Нептунами" - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони масовано вдарили "Нептунами" і реактивними дронами по Росії. За даними СБУ, пошкоджено п'ять виробничих будівель заводу в Азові і на Ільському НПЗ зафіксовано два осередки займання.
Військово-Морські Сили України повідомили про удар по військовому аеродрому у Воронезькій області. За їхніми даними було уражено шість Су-34М і зафіксовано пошкодження технічного обладнання для забезпечення польотів.
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійної операції по аеродрому у Воронезькому регіоні. За словами президента, операція призвела до знищення чотирьох Су-34 і ураження ще двох літаків.
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Про джерело: Військово-морські сили України
На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.
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